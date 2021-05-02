古天樂罕有Post父母合照 天下一同Sony合製動畫Netflix上架

古天樂近年來主力參與不同的電影投資，而近日其旗下的「天下一電影公司（One Cool Film）」的社交網上竟出現動畫影片，原來是天下一（One Cool Film）首部投資動畫作品，並在Netflix上架；而為配合電影動畫「重視家庭」主旨，劇組要求各製作單位提供一張「合家歡」照來呼應主題，而古天樂也罕有地交出一張跟父母的合照，十分溫馨。

撰文：八卦妹｜圖片來源：Netflix、Sony Pictures Animation