古天樂罕有Post父母合照 天下一同Sony合製動畫Netflix上架
撰文：八卦妹｜圖片來源：Netflix、Sony Pictures Animation
天下一聯同Sony進軍動畫界
古天樂旗下的電影公司天下一（One Cool Film）向來都致力推動香港電影事業，但原來天下一（One Cool Film）最近與美國著名電影公司哥倫比亞影業（Columbia Pictures）、索尼動畫（Sony Pictures Animation聯合製作，首部投資動畫作品《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs The Machines），並早在4月30日時正式在NETFLIX上架。
天下一首部投資動畫作品《一家人大戰機械人》大鋼
《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs The Machines）故事講述：機器人引發世界末日，打斷了咪嘈一家的公路之旅。全世界最古怪的一家人，如今就成為拯救人類的最後希望…
故事劇情看似有點智能叛變感覺，但劇中所帶出的訊息正正是指出，科技雖然方便但亦可以成爲人與人溝通嘅阻礙。天下一希望透過電影傳達正面訊息，依嗰正正係投資《一》片嘅原因。片中一幕講到一家人食飯，老豆講緊嘢嗰陣，其他人個個耷頭玩手機，係唔係似曾相識？希望大家嘗試放低手上嘅科技產品，去同親朋好友再一次好好溝通。可能你會發現原來佢哋都好型、好可愛㗎。不過溫馨提示，記住保持社交距離呀。
古天樂罕有Post出與父母合照超溫馨
為了配合電影所帶出的主題，動畫劇組要求幕後各單位都需要提供一張「合家歡」照放在片尾，而身為執行監製一職的古天樂亦不例外，因此罕有地看到古天樂與其父母的合照，場面十分溫馨。
爸爸曾是粵語片演員！古天樂成影帝、視帝 替父親圓星夢
古天樂在影壇打拼多年，今年終於在香港金像獎中奪得最佳男主角。當年奪獎當時，古天樂感觸地表示拿了最佳男主角獎，就是「給爸爸最好的生日禮物」。原來古天樂的爸爸曾經是粵語片演員，還曾與吳君如父親夏春秋、張英材合作拍戲，可惜沒有走紅，後來轉為開時裝店。古天樂打拼多年，終於成就了自己，也圓了父親的夢。
古天樂攞最佳男主角 替父親圓星夢
古天樂1993年簽約tvb出道，因飾演《神雕俠侶》的楊過為人熟悉。其後因負面新聞而經歷一段低潮，幸好在2001年憑《尋秦記》又再大受歡迎。其後將重心轉向電影，為香港電影作重要貢獻。今年更終於在出道多年後，首次奪得香港金像獎最佳男主角！
獲獎當日，古天樂表示這個獎是給爸爸最好的生日禮物。原來古天樂爸爸古振光年輕時曾是粵語片演員，更取藝名「高峰」。曾經與吳君如父親夏春秋、張英材合作拍戲，可惜沒有走紅，最後轉行開時裝店。
孝順的古天樂得知爸爸的遺憾，在自傳中曾提到：「當年父親長得比我英俊，而且也熱愛演戲，只是星運差了一點，這是父親的一點遺憾，所以，我今天的成績多多少少讓爸爸感到一些欣慰。換言之，我替父親爭了一口氣。」為人父母最快樂必定是子女事業有成，如今古天樂不單成就備受肯定，還替爸爸圓了星夢，相信古爸爸一定滿懷安慰。
古天樂在自傳中經常提及古爸爸，在古天樂的眼中，古爸爸是一個「廿四孝父親」。不單煙酒不沾，為了兩個兒子努力工作，一有假期便會帶一家人去旅行。對待老婆除了愛護還有敬重。
受古爸爸的影響，古天樂也十分重視家人，直至現在還與父母同住。即使當上電影公司老闆，也忙著拍戲，但仍會抽時間陪父母去旅行。而且每年都會替爸爸慶祝生日與父親節，日前更與曾經和父親合作的演員張英材等人聚會，提早慶中秋。
古天樂：自己有能力就盡力幫吓人
現在的古天樂不單事業成功，更經常低調行善，相信古爸爸一定會為這樣的兒子感到自豪！
在較早前古天樂出席《第十六屆世界傑出華人獎》頒獎典禮，從許冠文、楊受成手中接過獎項，成為其中一位「世界傑出華人」，古天樂表示領取這個獎好開心，也好有意義，一直希望有能力幫到更多人，貢獻大眾，他說得獎也很意外：「今次得獎已喜出望外，喺自己有能力嘅時候就盡力幫一下人，也希望受過幫助嘅人，以後也能去幫助別人。」
冇向家人提及獲獎
講到獲獎以後，會不會更有責任感去做慈善？佢立即話：「責任感，唔係由獎項嚟定奪，唔能夠話拿咗獎，就要做自己做能力以外的事。(有指你在內地興建100間學校？)向來不回應做慈善的事，想保持低調，總之有能力就繼續幫人啦！」
古仔坦言獲獎一事並冇同屋企人講，但係古天樂的媽媽就在和朋友食飯時從友人口中得知，他說：「返去就一直問我呢件事情，因為佢可以問上一整日，所以我都習慣咗唔話佢知呢啲事。」
天下一投資動畫原因
天下一電影公司今次首次投資動畫背後原來有多個不同的理念，發言人表示：「動畫開發及製作是公司未來發展之一，不斷在此範疇上探求、了解日新月異的製作模式及擴闊視野是我們的首要任務。這次的合作正是一個契機，亦為多方向學習及多元發展這理念踏出了重要一步。而投資各地合適及帶有正面訊息的劇本；繼續支持本地新晉導演、演員及製作，做好香港電影及保持探求觀眾所需亦是我們會持之以恆的事。」
圖片來源：Netflix、Sony Pictures Animation