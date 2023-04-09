送院途中︱古天樂新戲演救護對人生有新體會 甘比豪花1500萬投資電影

《第47屆香港國際電影節》今日閉幕，由古天樂、游學修、袁澧林主演的《送院途中》獲選為閉幕電影，一班演員齊齊現身首映禮。近年不斷挑戰拍攝新題材電影的古天樂，在訪問中大方分享再次拍攝罕見題材新戲的感想。古天樂好友甘比亦以劉鑾雄慈善基金代表出席閉幕禮，透露疫情期間豪花1500萬投資電影的主要原因。