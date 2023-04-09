送院途中︱古天樂新戲演救護對人生有新體會 甘比豪花1500萬投資電影
古天樂再演罕見題材新戲 喪讚香港救護員夠專業
由古天樂、游學修、袁澧林主演的《送院途中》以香港醫護為主題，古天樂在新戲中飾演救護頭目，他在接受訪問時表示自己透過出演此電影更加了解和佩服香港救護員，並且從他們身上學到很多急救知識：「日日都要接觸（香港救護員），所有嘢都要佢地教。真係學咗好多，我覺得平時我哋嗰啲急救班都未必學到咁多嘢。喺呢部戲我真心覺得醫護人員付出係好偉大。」
甘比豪花千萬投資古天樂電影「全因1原因」
劉鑾雄太太甘比亦有出席今次《第47屆香港國際電影節》的閉幕禮，甘比罕有的接受傳媒訪問時表示以劉鑾雄慈善基金的名義，於疫情期間投資了1500萬元，資助《送院途中》等5部港產片製作。甘比表示之所以會豪花千萬投資電影全因一個原因：「最主要原因都係因為疫情，百業蕭條，好多人都冇工開，我哋都幫助好多唔同階層嘅人，我哋都知道電影行業好多都冇工開，就想資助一啲錢出嚟幫助電影界。我以前都係做電影記者，所以都想幫返同行嘅人。」
甘比亦透露古天樂已經給她看過多個電影劇本，並且對古天樂很有信心：「其實之前古生已經俾咗好多戲，我都覺得佢啲戲好好，好有意思，唔係普通商業電影。」
《明日戰記》蘇悅弦再演父女：佢問我點解成日唔講嘢
古天樂在訪問中透露在《明日戰記》飾演其女兒的蘇悅弦，今次在《送院途中》片中再合作飾演父女：「呢個小朋友我諗應該好多人唔認得佢，佢係《明日戰記》我個女嚟嘅，係唔係瘦咗好多呢。」古天樂亦提到兩人剛合作時的趣事：「我初頭同佢拍戲都好好笑，佢問我點解成日唔講嘢，我話『我唔係好多嘢講㗎啫』。我覺得我同佢合作係有緣分囉。」
古天樂大讚樂戲過佢
此外，古天樂大讚蘇悅弦小朋友演技比自己更加厲害：「有好多場戲我都要喊嘅，佢勁過我添啊，佢可以好自然咁陪我喊出嚟，其實佢唔需要喊㗎，佢都係俾場戲感動到，我都覺得佢好犀利。」
提名金像獎多個獎項 望香港科幻片走得更遠
票房大賣的《明日戰記》在4月16日舉行的《第41屆香港電影金像獎》中獲得11項提名，當被問到對今屆金像獎有沒有信心時，古天樂表示：「我盡咗力，就交俾個天決定。」他亦表示：「我覺得香港科幻片都可以係好好嘅戲嚟嘅，同埋希望未來我哋香港電影唔同題材可以走得更加遠。」
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