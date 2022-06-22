古巨基同呂爵安首度合作唱《飄流教室》 大讚Edan假音：好靚好滑溜

今日（22日）古巨基正式推出其《I Really Love To Sing》合唱專輯第一炮，請來呂爵安（Edan）合作打頭陣，合唱《飄流教室》。MV女主角則邀來八十年代女神柏安妮的十七歲女兒、新進女演員許恩怡（Natalie）擔任。