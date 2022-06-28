古巨基Edan呂爵安宣傳新歌《膠流教室》爆笑拍綜藝
古巨基Edan《膠流教室》互分享中學追女仔經驗
最新播出的一節目《膠流教室》以教室作為背景，穿著校服玩遊戲。遊戲內容以兒時的小遊戲為主，包括：急口令、天下太平、掉粉刷、歇後語問答環節及爆旋陀螺等。比賽開始前，二人各自分享校園生活，問到中學時代的戀情時，基仔（古巨基）表示唔會追女仔，Edan即笑問：「都係女仔追你嘅？」基仔隨即反問Edan中學有否拍拖，Edan坦言只拍過一次，「好青春呢件事，因為我哋係同班，所以唔可以俾人知，上堂又會偷偷地望佢，有種秘密嘅感覺，都幾得意。」隨後基仔續說：「我鍾意嗰個係低我一級嘅女仔，小息時喺走廊偷望佢經過，佢唔知。後來搵咗個朋友嘅朋友去識佢。」Edan聽後又即時反應：「你又話冇追女仔嘅？」基仔隨即反擊，大笑道：「識朋友啫嘛！」
古巨基掟中Edan 食正「粉餅」扮暈
遊戲當中，以掟粉刷環節最為激烈，二人各有六個粉刷，輪流進攻及防守，目標是掟中黑板上的分數，二人認真作賽，毫不留手！過程中基仔（古巨基）其中一個粉刷，誤中Edan正面，食正「粉餅」！Edan隨即扮暈，基仔即上前慰問，二人捧腹大笑。
Edan大爆表白叫女仔「瞓覺吧」？
去到滴滴仔乒乓波遊戲，二人需要邊打乒乓波邊答問題。題目問到「鍾意隔離班個女同學，應該點表白？」，二人最初答「我愛你」「你好靚」「食飯吧」，Edan突然爆出一句「瞓覺吧」，基仔爆笑失守反問「瞓覺！？」，Edan即解畫「喺班房伏喺枱面瞓覺」，非常搞笑。總結成績，Edan以總局數四比二成為《膠流教室》「學霸」。
大量網民留言：「好癲好好笑呀」「笑到我口罩甩呀」、「兩代綜藝咖，真係冇代溝！」、「全程笑唔停，可唔可以［膠戰］crossover [係咪小兒科］呀？」、「膠戰s3可唔可以叫埋古sir」、「你哋兩個不如開個綜藝節目啦」。
古巨基大讚Edan謙虛又勤力
節目尾聲，基仔再次多謝Edan今次攜手合作，又大讚Edan是非常謙虛和勤力的年青歌手：「錄音時，就算一句錄好多次，要佢營造一啲表情，佢都係好樂意不斷再試。」「佢話知道自己唱歌仲有好多進步空間，所以只要有唔同嘅機會，都會好好珍惜同把握。」最後，二人表示希望可以在舞台現場演繹《飄流教室》，並且期待再次合作。
常見問題
Edan呂爵安節目中大爆自己戀愛經驗？
節目《膠流教室》二人各自分享校園生活，問到中學時代的戀情⋯⋯詳情請看
古巨基Edan呂爵安將會再有合作嗎？
基仔大讚Edan是非常謙虛和勤力的年青歌手，期待下次合作⋯⋯詳情請看