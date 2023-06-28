台灣MeToo｜黑人陳建州再被爆性騷擾 郭源元長文控訴在對方家中欠被性侵

台灣MeToo事件近乎每日也有事情發生，最近主角便是黑人（陳建州），日前他被曾是《我愛黑澀會》成員之一的「大牙」周宜霈在個人社交網站長文踢爆，控訴他在11年前到香港錄影節目時被黑人於酒店房間強行擁抱，及意圖想發生性關係！黑人立即在社交網追發聲明否認，昨日（28日）中午黑人就與太太范瑋琪正式向大牙提高要求對方係Facebook道歉之外要賠償千萬台幣，大牙亦表明完全唔怕並在自己的社交網站寫記：「法院見」。