台灣MeToo｜黑人陳建州再被爆性騷擾 郭源元長文控訴在對方家中欠被性侵
正當好多網民大讚大牙好勇敢之時，今年34歲台灣女藝人郭源元就係Facebook公開點名黑人係2015年曾metoo佢兩次，其中一次發生嘅地點更係黑人屋企！
台灣MeToo｜喺Office遭背後環抱！黑人要求女方kiss！
郭源元喺Facebook透露第一次被metoo嘅地點係黑人位於松菸嘅office，並因爲對方表示有品牌衣服要送比佢所以就見面。郭源元指二人當時都係好偶爾先會send 訊息，不過有試過一兩次黑人會send「傳自拍照給黑人哥看看呀」嘅句子，雖然當刻有猶豫，因爲當時黑人嘅形象係（愛妻），加上當時范瑋琪正在懷孕，所以佢以為係一種大愛模式。直到郭源元到黑人嘅office後，對方從後面環抱起佢，「轉身坐上他的辦公椅，我想逃離，他加強力道將我按在他的腿上，然後，他對我說他要親親。」
郭源元再爆當時係范范懷孕期間發生
郭源元續說當時因爲想逃離現場加上已經僵持且可怕嘅狀況下，「我竟然親了他臉頰一下，他鬆開我，說好啦這些是要送給你的。」而郭源元係離開office後搭捷運過程中，一直反覆想剛才發生的事情，「我感覺到自己爛兮兮的。剛剛有什麼整人鏡頭嗎？不是愛妻魔人嗎？范范要生baby了不是嗎？我太大驚小怪了嗎？我太大驚小怪了吧？」但因為之後黑人亦有斷斷續續send 工作上嘅msg，事件最後不了了之。
台灣MeToo｜第二次喺黑人屋企！整個人壓上來
其後郭源元表示發生完呢次事件後亦無再見過黑人，對方堅持要送品牌嘅衫，在拒絕多次後終於答應去拎。今次郭源元就話要係路邊拎完就得，但事實竟然係黑人突然喺大馬路要求郭源元上車，「當時車道上所有被擋住的車群開始按喇叭，在那樣的狀況下，我沒有思考的時間，我讓自己被趕鴨子上架，慌忙的上車了。」但佢上咗車後黑人就話自己無帶衫，要開車去工作室拎，最後竟然開到去黑人屋企。郭源元表示要趕住走，但黑人就話「飲杯嘢」先，個杯仲要係威士忌，之後佢仲同女方話，「你必須先喝完他才要去拿東西」。正當郭源元好快飲完杯威士忌後，黑人先拎住袋衫俾佢，「我因為可以回家了感到開心，說了謝謝黑人哥，然後起身要去穿鞋子。我餘光看到他把東西放靠牆，我才要轉身想說怎麼了，他整個人壓上來環抱住我。」
台灣MeToo｜黑人抱起郭源元經過主人房：「喔這張床不可以。」
郭源元指當時被黑人一手抱咗起身，仲往睡房前進然後被對方丟上床，當時黑人經過其中一間疑似係主人房嘅時候仲話，「喔這張床不可以。」最後郭源元不斷掙扎同大喊，最後黑人好似突然「回神」，變返原本大家印象有禮又溫柔嘅樣，「好啦好啦我帶你回家。」
台灣MeToo｜直言事件已事過境遷！ 唔想讓大牙只有一個人
其後郭源元依舊收到對方無關緊要嘅訊息，亦對於黑人已經唔存在原諒或不原諒嘅心情，依家決定講出來嘅原因只有一個，就係「不想讓大牙只有一個人。」晚上時份大牙老公亦係郭源元嘅facebook po留言，「謝謝你的勇敢！」
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