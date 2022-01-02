叱咤樂壇2021｜Edan凌晨直播談輸獎感受 爆盧瀚霆被林海峰玩時真實對話
文：東方新地｜圖：IG＠edanlui、FB＠my903.com 商業電台
叱咤樂壇2021｜Edan邊吔蕉邊講失金感受
《叱咤樂壇2021頒獎禮》後，Edan呂爵安回家後，凌晨一時許突擊開直播，在鏡頭前邊食蕉邊同大家「盡訴心中情」﹗Edan透露雖然《E先生連環不幸事件》由年頭唱到年尾，但在分半鐘拉票表演前其實壓力超大，因為之前曾試過「災難性」失準，令他壓力大到爆標﹗
叱咤樂壇2021｜呂爵安：攞咩顏色嘅獎都開心﹗
Edan提到落敗男新人金獎的感受，佢話：「啲人問我有冇唔開心？完全沒有，因為有得攞獎已經好開心，唔理咩顏色，MC係實至名歸，MC真係唱得好好﹗其實今年我哋三位新人關係好特別，我係《造星1》，MC同Mike參加《造星2》，但我哋有參與《造星2》，而喺嗰時我先有多啲人留意，我哋大家都係朋友，我要向MC同阿Mike（曾比特）好好學習﹗」
Edan爆盧瀚霆台下不停講：唔係呀嘛﹗？
Edan又講到頒發「我最喜愛男歌手獎」有幸打入五強，卻被林海峰在台上玩，好兄弟盧瀚霆被林海峰點名時，全場都誤以為他得獎，盧瀚霆被兄弟們恭喜更一度起身欲上台，差點重演「關家姐事件」﹗最後卻宣布由旁邊的姜濤冧莊﹗Edan大爆當時和兄弟盧瀚霆之間的真實對白，Edan話：「呢單誤會Anson Lo攞獎係過癮﹗坦白講我當然唔會覺得自己會攞啦，嗰時真係以為Anson Lo攞，我完全畀林海峰呃晒﹗以為係，其實呢﹗我同佢Anson Lo當時係驚，大叫『嘩﹗真係咩？』Anson Lo不停話：『唔係呀嘛﹗』我喺Anson Lo耳邊講：『咁你加油，你頂住呀﹗你加油呀﹗』點知原來係假嘅，咁其實Anson Lo都鬆一口氣嘅﹗」
Edan：我同Anson Lo都覺得時機未到
Edan邊食餃子邊說：「其實，我哋都知每一位粉絲都好錫我哋，好希望我哋攞到獎，但係有啲時候我哋覺得時機未到，等自己再叻啲再成熟啲，可以等到係實至名歸先，咁先可以有說服力，真係唔使急﹗不急於得勝，喺正確嘅時候會出現正確嘅嘢﹗」Edan又話見到盧瀚霆上台攞專業推介歌曲獎時，講感言時好感觸，Edan話：「Mirror咁短時間內可以上台攞獎，係好感恩﹗好多歌手朋友可能等咗好多年，我會好珍惜依家有嘅嘢，同時要加緊腳步令自己更加叻，如果唔係就好差喇﹗」
叱咤樂壇2021｜希望樂壇百花齊放：我知香港人鍾意睇人仆…鍾意食花生
Edan又提到知道賽前大家聚焦點落在頒獎禮中，佢話：「有人支持但亦變成有Hate喺裡面，點解大家唔可以多啲愛，香港正正缺少呢份愛同支持，鍾意MC唔一定唔支持我，支持我都一樣可以鍾意MC同Mike嘅﹗點解之前香港樂壇好似冇乜人留意？係因為大家唔支持，自然少咗資源，行業就會縮細，既然依家多人留意，大家一齊做大個餅，希望大家畀多啲鼓勵，我知香港人鍾意睇人仆 …鍾意食花生，大家試吓由今日開始囉，咁先可以令樂壇百花齊放﹗多啲欣賞多啲鼓勵﹗」
叱咤樂壇2021｜談姜濤要做亞洲第一：又講到咁大﹗
Edan又提到姜濤台上話要成為亞洲第一，他指Mirror成員都被姜濤嚇親，佢話：「又講到咁盡？我哋猛話係姜濤佢講㗎咋，唔係我哋講㗎﹗當然大家係講笑﹗其實姜濤嘅意思都係希望大家繼續支持本地樂壇，就會有更多才華嘅人出現，咁就可以喺出面同人爭過﹗」Edan突發性開直播大半小時後便完結，他指其後會補上千字文，內容跟直播內容相若﹗