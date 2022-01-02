叱咤樂壇2021｜Edan凌晨直播談輸獎感受 爆盧瀚霆被林海峰玩時真實對話

《叱咤樂壇2021頒獎禮》圓滿結束，Mirror掃走不少大獎，賽前男新人金成為外界焦點之一，今年曝光率勁高的Edan呂爵安被指是男金大熱，最後落敗給MC張天賦，Edan大讚對方實至名歸，笑稱大家鍾意MC之餘也可支持自己，希望樂壇百花齊放﹗同時Edan談及盧瀚霆被林海峰惡搞以為自己攞「我最喜愛男歌手獎」時當場的真實對白，大爆教主當時的感受﹗