叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022｜MC張天賦爭男歌手失敗 最後五強4個都係鏡仔！
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》投票走勢
本年度之「我最喜愛的男、女歌手、組合、歌曲」獎項會經由903會員透過官方網站進行投票，並分為三個階段進行，最後結果一如以往會在頒獎典禮上現場公佈。
第一階段
由11月14日中午12時開始，至11月18日中午12時截止，從2021年度第48週至2022年度第46週903專業推介所有新上榜主唱之男、女歌手、組合中選出最後十強，進入第二階段投票。
第二階段
由11月21日中午12時開始，至11月25日中午12時截止，從各組別最後十強中選出最後五強，進入最後階段投票。
最後階段
將由11月28日中午12時開始，至12月2日中午12時截止，從各組別最後五強中直接選出，獎項結果將於頒獎禮公佈。
「我最喜愛的男歌手」5強大戰：張敬軒1對4鏡仔
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》
我最喜愛的男歌手
5強走勢 （排名不分先後次序）
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張敬軒
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Edan 呂爵安
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Ian 陳卓賢
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姜濤
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Anson Lo 盧瀚霆
「我最喜愛的女歌手」5強大戰：岑寧兒、衛蘭被Out
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》
我最喜愛的女歌手
5強走勢 （排名不分先後次序）
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Serrini
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方皓文
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陳蕾
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鄭欣宜
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陳凱詠
「我最喜愛的組合」5強大戰：MIRROR、ERROR齊爭獎
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》
我最喜愛的組合
5強走勢 （排名不分先後次序）
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MIRROR
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Dear Jane
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RubberBand
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ERROR
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艾粒 ILUB
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》記招場面墟冚 環球歌手集體缺席
叱咤記招上，有近千粉絲們為見偶像，在前一晚半夜紮營排隊場面墟冚，活動上有近半百歌手以走紅地毯式現身，當中包括人氣男團MIRROR其中9位成員，其他唱片公司有華納、SONY等亦有派歌手出席，但環球歌手們則以工作為由沒有現身。
MIRROR出場直播突然中斷
今次商台照顧到一眾未能到場的網民，叱咤記招跟潮流學人玩直播，點知去到Mirror出場時突然出事，直播中斷畫面仲出現「正在等待直播視像訊號」及「直播影像正在等待訊號，將在短時間内繼續播放」，令大批等到頸都長埋的網民留言鬧爆，「今次真係佛都有火」、「萬眾期待Mirror出場一刻有故障」「早唔停遲唔停，一準備嗌mirror就停」，商台解釋因電力出現問題，會盡快將最後部份及完整記者招待會片段上載，不過點都安撫唔到班鏡粉。
重溫MC助理出口術誓要贏鏡仔奪男歌手 惹火言行受非議
MC張天賦私人助手Yee Yee為撐主子又發功，以打低MIRROR、張敬軒奪《2022年度叱咤樂壇流行頒獎典禮》的「我最喜愛男歌手」為目標，連日不斷出口術，聲稱為華納歌手們著想，不要分薄票源，不停兇FC成員要All in MC，否則「等睇華納全軍覆沒」，Yee Yee容不下任何下反對聲音，同粉絲們掀罵戰。
MC張天賦助手Yee Yee目標贏「我最喜愛男歌手」
MC張天賦私人助理Yee Yee之前連番惹火言論，衝著洪嘉豪而來，成為新聞熱話，幸MC同洪嘉豪兄弟情不變。MC張天賦今年初在叱咤頒獎禮奪「生力軍男歌手金獎」，人氣大旺，今年推出的《小心地滑》成績斐然，實力再被肯定。今年打入叱咤「我最喜愛男歌手」十強，與MIRROR人氣成員、張敬軒、林家謙及洪嘉豪一起爭獎。而投票第二階段正式開始，MC張天賦助手Yee Yee為主子能打入5強及撼贏對手們而四圍拉票，在MC Fans Club寄出拉票電郵，叫大家務必All in MC，否則等睇華納全軍覆沒。
MC張天賦助手稱遭洪嘉豪𠝹票
Yee Yee身為FC的管理員，發出拉票電郵「今年有票源重複，只會畀人不斷𠝹票，要贏鏡仔，每個賦二代都要更加出多啲力拉多幾票返嚟！唔係講笑，唔All in張天賦就等睇華納全軍覆沒，五鏡入五強嗰陣對方真係多謝我哋啦！每人目標要為MC拉20票，有幾多拉幾多！」收到電郵的粉絲稱以為是電騙，不少紛絲認為她所指的重複票源、被人𠝹票，是指洪嘉豪，「出口術叫華納家族支持者都全投MC，講到為華納著想，好奸呀佢」、「亂傳啲風出嚟，想嘉豪班院友都投MC。」
「明明MC對鏡仔、軒公係五五波」
除了在FC發功，更在TG群組同時帶風向，Yee Yee稱對手不止鏡仔，還遭「而家MC對手唔止鏡仔，仲被自己兄弟𠝹票」，為免全公司全軍覆沒，要集中票源，「今年明明有機會，點知仲要被自己人𠝹票」、「明明MC本身都打贏鏡仔同軒公係五五波，依家變咗讓半臂」，網民不滿Yee Yee指MC遭洪嘉豪𠝹票，亂帶風向，有粉絲表達意見，Yee Yee即同人開拖，「有咩問題呀？」、「支持自己偶像，而將所有其他人視為競爭對手，真心撐自己粒星嘅fans唔會覺得有問題，除非嗰個人喺度但重要關頭本命根本唔係MC」
賦二代怕助手言行拖累MC張天賦
有網民MC今年又開騷又有大熱歌曲，廣告人氣不斷，而MIRROR休團，等內在外在因素，MC贏面都高，但因Yee Yee言行卻會影響MC的票源，指她撐主子MC無問題，但身為MC助手及FC管理員，態度惡劣又出口術等低劣行為，深怕會影響MC形象，兼成反效果，「賦二代固之然會投票，而家係要拉外面人嘅票，被佢咁搞一搞，啲人唔投MC改投其他人啦」，直指佢幫倒忙，「MC為自己前途真係炒咗佢」、「MC太念舊對人太好，搞到有Yee Yee呢個人係度搞亂檔」、「MC容忍度真高。」
常見問題
導致意外發生的主因是有人虛報資料？
消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息
阿Mo最新康復情況？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快
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