叱咤2023｜投票我最喜愛女歌手10強！欣宜神隱半年照樣入圍角逐
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叱咤2023｜《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》即將於2024年1月1日晚上7點在亞洲國際博覽館舉行，本屆主題口號定為「多謝你唱我」，以一大片樹木森林為設計主題。本年度之「我最喜愛的男、女歌手、組合、歌曲」第一階段投票已在11月13日中午12時開始，會於11月17日星期五中午12時，「我最喜愛女歌手」10強即將誕生！
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜我最喜愛女歌手10強走勢
投票走勢速報，「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」 12強 (截至今日中午12時，排名依筆劃序)︰
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AGA
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Gin Lee
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JACE 陳凱詠
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Marf 邱彥筒
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Serrini
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sica
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方皓玟
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炎明熹
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陳蕾
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鄭秀文
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鄭欣宜
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謝安琪
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叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜「我最喜愛的」投票走勢！
本年度之「我最喜愛的男、女歌手、組合、歌曲」獎項會經由903會員透過官方網站進行投票，一共分為五個階段進行，最終結果一如以往會在頒獎典禮上現場公佈。
「叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手、組合」投票
第一階段（2023年11月13日中午12時至11月17日中午12時）
從2022年度第47週至2023年度第47週903專業推介所有新上榜主唱之男、女歌手、組合中選出最後十強，進入第二階段投票。
第二階段（2023年11月20日中午12時至11月24日中午12時）
從各組別最後十強中選出最後五強，進入最後階段投票。
最後階段（2023年11月27日中午12時至12月1日中午12時）
從各組別最後五強中直接選出，獎項結果將於頒獎禮公佈。
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」投票
第一階段（2023年12月11日中午12時至12月15日中午12時）
從2022年度第51週至2023年度第51週903專業推介所有新上榜歌曲（截止第45周，暫共244首，不計remix版）選出最後十強，進入第二階段投票。
第二階段（2023年12月18日中午12時至12月22日中午12時）
從最後十強歌曲中選出最後五強。
最後階段（2024年1月1日晚上）
在頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出得獎歌曲。
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜投票方法
投票系統更新 唔認證冇票投
在當日記招完結前，DJ謝茜嘉特別提及新的投票機制，並提醒已經登記過903會員的歌迷需要重新認證電話號碼，以方便即將開始的投票！另一方面，有網友發現今年投票方式與過去不同，表示：「叱咤903更新系統！投票需重新認證手機號碼！未實名嘅太空卡sss…宣告失效？」意味例如《叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎》的「大獎」改以實名投票進行。
不少網民紛紛留言：「Mirror終於玩完了」、「返個獎比林家謙」、「搵KK園幫手」、「本身持有超過100個number嘅粉絲表示⋯⋯」等等。
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圖片來源：IG@cr881903、叱咤記招截圖、[email protected] 商業電台