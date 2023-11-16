叱咤2023｜投票我最喜愛組合10強！3大女團正面對決

叱咤2023｜《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》一如以往定於2024年1月1日晚上7點在亞洲國際博覽館舉行，本屆主題口號定為「多謝你唱我」，以一大片樹木森林為設計主題。而本年度之「我最喜愛的男、女歌手、組合、歌曲」第一階段投票已在11月13日中午12時開始，會於11月17日星期五中午12時截止，即是「我最喜愛的組合」10強即將誕生！