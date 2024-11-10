叱咤2024｜我最喜愛的女歌手10強 投票機制及5強投票時間表

【叱咤2024】我最喜愛的女歌手投票即將開始！第一階段投選「我最喜愛的男、女歌手及我最喜愛的組合」10強在星期一（11月11日）中午12時起開始投票，「叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合」最後10強網上投票正式開始！