叱咤2024｜我最喜愛的女歌手10強 投票機制及5強投票時間表
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叱咤2024 「我最喜愛的女歌手」10強名單及投票
10強名單即將於11月11日揭曉並於中午開始接受投票！
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叱咤2024｜投票方法：
用戶需要登記成為「881903會員」及完成”電話號碼驗證” ，方可以參與 叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合及歌曲之網上投票。
緊貼叱咤投票站連結：https://usca.my903.com/
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叱咤2023｜重溫去年「我最喜愛的女歌手」10強名單
投票走勢速報，「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」 10強 (排名依筆劃序)︰
- AGA(出局)
- Gin Lee
- JACE 陳凱詠
- Marf 邱彥筒
- Serrini
- sica
- 方皓玟
- 炎明熹
- 陳蕾
- 鄭秀文(出局)
- 鄭欣宜
- 謝安琪
叱咤2023｜我最喜愛女歌手5強名單：
「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」2023年 5強 ︰Gin Lee、Serrini、陳蕾、鄭欣宜、謝安琪
2021年、2022年 5強名單
2021和2022年的五強人同樣係陳蕾、陳凱詠、方皓玟、鄭欣宜及Serrini。
叱咤2024我最喜愛的歌手及歌曲投票機制
第一階段｜投選叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合最後10強
日期：11月11日至 11月15日（截止投票時間為香港時間11月15日中午12時）
從 2023 年度第 46 週至 2024 年度第45週「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」新上榜歌曲的男、女歌手及組合中，一人一票投選最愛，決定最後 10 強進入第二階段。
第二階段｜ 投選叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合最後5強
日期：11月18日至 11月22日（截止投票時間為香港時間11月22日中午12時）
分別從男、女歌手及組合最後10強中，一人一票揀選最愛，決定最後5強進入第三階段。
第三階段｜投選叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合
日期：11月25日至 11月29日（截止投票時間為香港時間11月29日中午12時）
分別從男、女歌手及組合最後5強中，一人一票揀選最愛，決定叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合。得獎名單將於2025年1月1日頒獎典禮公布。
第四階段｜投選叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後10強
日期：12月9日至 12月13日（截止投票時間為香港時間12月13日中午12時）
從 2023 年度第 50 週至 2024 年度第 49 週「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」新上榜的歌曲中，一人一票投選你的最愛，決定最後 10 強進入第五階段投票。
第五階段｜投選叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後5強
日期：12月16日至 12月20日（截止投票時間為香港時間12月20日中午12時）
從叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後10強中，一人一票投選你的最愛，決定最後5強，於2025年1月1日頒獎典禮，由現場觀眾即場投票表決最愛！