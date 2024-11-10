叱咤2024我最喜愛的組合｜10強名單揭曉 投票機制及5強投票時間表
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【叱咤2024】我最喜愛的組合投票即將開始！第一階段投選「我最喜愛的男、女歌手及我最喜愛的組合」10強在星期一（11月11日）中午12時起開始投票，2024年度「叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合」最後10強網上投票正式開始！
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叱咤2024 「我最喜愛的組合」10強名單及投票
10強名單即將於11月11日揭曉並於中午開始接受投票！
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叱咤2024｜投票方法：
用戶需要登記成為「881903會員」及完成”電話號碼驗證” ，方可以參與 叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合及歌曲之網上投票。
緊貼叱咤投票站連結：https://usca.my903.com/
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叱咤2023｜我最喜愛的組合10強
叱咤2023「我最喜愛的組合」 10強 (排名依筆劃序)︰
- COLLAR
- Dear Jane
- ERROR
- KOLOR
- Lolly Talk
- MIRROR
- P1X3L
- RubberBand
- 艾粒
- 雷同二友
圖片來源：叱咤2024資料或影片來源：叱咤投票站