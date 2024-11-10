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叱咤2024我最喜愛的組合｜10強名單揭曉 投票機制及5強投票時間表

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【叱咤2024】我最喜愛的組合投票即將開始！第一階段投選「我最喜愛的男、女歌手及我最喜愛的組合」10強在星期一（11月11日）中午12時起開始投票，2024年度「叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合」最後10強網上投票正式開始！

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叱咤2024 「我最喜愛的組合」10強名單及投票

10強名單即將於11月11日揭曉並於中午開始接受投票！

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叱咤2024｜投票方法：

用戶需要登記成為「881903會員」及完成”電話號碼驗證” ，方可以參與 叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合及歌曲之網上投票。

緊貼叱咤投票站連結：https://usca.my903.com/

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叱咤2023｜我最喜愛的組合10強

叱咤2023「我最喜愛的組合」 10強 (排名依筆劃序)︰

  • COLLAR
  • Dear Jane
  • ERROR
  • KOLOR
  • Lolly Talk
  • MIRROR
  • P1X3L
  • RubberBand
  • 艾粒
  • 雷同二友
叱咤2024 我最喜愛組合 10強 5強 plt 成立不到半年的女團XiX首輪出局，並不意外！（圖片來源：my903.com）
成立不到半年的女團XiX首輪出局，並不意外！（圖片來源：my903.com）
叱咤2024 我最喜愛組合 10強 5強 plt 2022年我最喜愛的組合5強。（圖片來源：my903.com）
2022年我最喜愛的組合5強。（圖片來源：my903.com）
叱咤2024 我最喜愛組合 10強 5強 plt 2021年我最喜愛的組合5強。（圖片來源：my903.com）
2021年我最喜愛的組合5強。（圖片來源：my903.com）

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圖片來源：叱咤2024資料或影片來源：叱咤投票站

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