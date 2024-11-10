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叱咤2024｜我最喜愛的男歌手10強 投票機制及5強投票時間表

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【叱咤2024】即將開始！第一階段投選「我最喜愛的男、女歌手及組合」10強在星期一（11月11日）中午12時起開始投票，「叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合」最後10強網上投票正式開始！

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叱咤2024｜投票方法：

用戶需要登記成為「881903會員」及完成”電話號碼驗證” ，方可以參與 叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合及歌曲之網上投票。

緊貼叱咤投票站連結：https://usca.my903.com/

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叱咤2024 「我最喜愛男歌手」10強名單及投票

10強名單即將於11月11日揭曉並於中午開始接受投票！

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重溫叱咤2023｜「我最喜愛男歌手」10強

重溫去年 2023「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 10強名單！當時尹光加入引起不少熱話討論 ︰

  • MC 張天賦
  • 尹光
  • 江𤒹生
  • 呂爵安
  • 林家謙
  • 洪嘉豪（出局）
  • 姜濤
  • 柳應廷
  • 陳卓賢
  • 張敬軒
  • 馮允謙（出局）
  • 盧瀚霆
叱咤2024 我最喜愛 2023年 10強揭曉時，馮允謙和洪嘉豪率先出局。（圖片來源：my903.com）
2023年 10強揭曉時，馮允謙和洪嘉豪率先出局。（圖片來源：my903.com）
叱咤2024 我最喜愛 去年公布的「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 12強，MIRRO成員佔一半！（圖片來源：IG@cr881903）
去年公布的「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 12強，MIRRO成員佔一半！（圖片來源：IG@cr881903）

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重溫叱咤2021及2022｜「我最喜愛男歌手」5強都係佢哋：

2021及2022年男歌手「最後5強」名單都一樣，呂爵安、陳卓賢、盧瀚霆姜濤、張敬軒：

2021年得獎者係姜濤、2022年得獎者係盧瀚霆

叱咤2024 我最喜愛 2021及2022年男歌手「最後5強」名單都一樣，2023年有尹光加入，會否創出新格局 ？！（圖片來源：my903）
2021及2022年男歌手「最後5強」名單都一樣，2023年有尹光加入，會否創出新格局 ？！（圖片來源：my903）

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2023「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 5強名單︰

尹光、姜濤、陳卓賢、張敬軒、盧瀚霆

2023年「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」得獎者係張敬軒。

叱咤2024 我最喜愛 （圖片來源：IG@cr881903）
（圖片來源：IG@cr881903）

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叱咤2024我最喜愛的歌手及歌曲投票機制

第一階段｜投選叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合最後10強

日期：11月11日至 11月15日（截止投票時間為香港時間11月15日中午12時）

從 2023 年度第 46 週至 2024 年度第45週「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」新上榜歌曲的男、女歌手及組合中，一人一票投選最愛，決定最後 10 強進入第二階段。

第二階段｜ 投選叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合最後5強

日期：11月18日至 11月22日（截止投票時間為香港時間11月22日中午12時）

分別從男、女歌手及組合最後10強中，一人一票揀選最愛，決定最後5強進入第三階段。

第三階段｜投選叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合

日期：11月25日至 11月29日（截止投票時間為香港時間11月29日中午12時）

分別從男、女歌手及組合最後5強中，一人一票揀選最愛，決定叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合。得獎名單將於2025年1月1日頒獎典禮公布。

第四階段｜投選叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後10強

日期：12月9日至 12月13日（截止投票時間為香港時間12月13日中午12時）

從 2023 年度第 50 週至 2024 年度第 49 週「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」新上榜的歌曲中，一人一票投選你的最愛，決定最後 10 強進入第五階段投票。

第五階段｜投選叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後5強

日期：12月16日至 12月20日（截止投票時間為香港時間12月20日中午12時）

從叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後10強中，一人一票投選你的最愛，決定最後5強，於2025年1月1日頒獎典禮，由現場觀眾即場投票表決最愛！

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圖片來源：my903資料或影片來源：叱咤投票站| 2024年度叱咤樂壇頒獎典禮

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