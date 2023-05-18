同屋企人去旅行｜張寶兒大爆袁偉豪近年「唔㩒捱」對望挑戰送驚喜
同屋企人去旅行｜袁偉豪爆完老婆大鑊 知衰即氹
袁偉豪不時有意無意在鏡頭面前大爆老婆「晏起身」、每次出門都花很長時間化妝，及平時甚少下廚等小秘密：「平時又唔見你第一時間衝入廚房」、「通常呢啲時間（晨咁早）仲喺甜夢中」等；但每次窒完或爆完老婆大鑊，袁偉豪都必定馬上認低威，偶爾又會口花花氹張寶兒開心，十分抵死。
同屋企人去旅行｜張寶兒大爆袁偉豪近年「唔㩒捱」
有一幕張寶兒正經地問老公：「平時旅行鍾意做乜」，豈料袁偉豪零預警下爆出一句：「我淨係鍾意幫我老婆影相」，成功氹得張寶兒笑逐顏開「心心眼」。袁偉豪更乘勢指每次出遊的使命就是「睇實」張寶兒，甜度爆錶：「我要睇住你，你知你近年幾唔㩒捱，次次出完埠你就病，我真係有喺隔籬睇住你架，我命中注定就係要湊住你。」
除了用把口耍花槍，二人的身體語言亦盡顯甜蜜，全程拖到實之餘，還同場加映甜笑拉扯、搭膊頭兼深情互望等，相當惹蟻。搞笑的是，潮汕遊期間遇上大批熱情Fans的二人，影相影到冇停手之餘，更有熱情粉絲向二人催生。
袁偉豪自製愛的禮物贈愛妻：多謝你喺我最脆弱時扶住我
除了曬恩愛，二人是次行程還有不少深情對話，明晚（19日）一集，袁偉豪將接受張寶兒開出的「四分鐘對望」挑戰，二人在叢林中不發一言對望，張寶兒起初一直強裝鎮定，直到袁偉豪問她是否有異樣時，她即馬上流下感觸的眼淚，張寶兒邊抹眼淚邊說：「 我好少咁樣望住你，我好開心咁多人裏面都會遇到你。」此時，全程無厘正經多的袁偉豪亦發表「愛的宣言」：「呢五年嘅感覺係愈嚟愈需要你，我每一日出街都會拖住你，因為我覺得拖住你令我好安心…拖住你令我覺得好快樂，多謝你喺我最脆弱嘅時候扶住我。」場面感人。之後袁偉豪向愛妻送上親手製作、注滿二人「愛的足迹」的心思小禮物，包括二人求婚的珍貴回憶。
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