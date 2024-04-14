保錡10年前演Stephy同事被瘋傳 IG發長文回應：十分感恩
保錡《男人唔可以窮》自揭「hehe」勁爆笑
在片中，保錡與鄧麗欣飾演的角色手挽手走在一起，不料遭遇黃宗澤飾演的角色誤會，認為保錡是情敵，結果一拳打來。面對這突如其來的一擊，保錡的角色立刻揭示了自己是hehe，並以誇張的孃孃腔回應，場面既滑稽又引人注目。
保錡10年前完全唔同樣被質疑執過
當年參與《男人唔可以窮》的保錡年紀輕輕，擁有一副青澀的面孔。然而，時至今日，他已換上一副成熟男性的外型，與當年的模樣大相逕庭。這樣的變化引起了一些網民的質疑，他們好奇保錡是否有進行過容貌調整。然而，也有不少網民站出來為他辯護，他們認為即使是同一個人，隨著時間的推移，外貌也會有所改變，尤其是在化妝師的巧手打造下，更是不足為奇。其中一位網民留言道：「話人執過嗰啲，攞你10年前張相出黎對比下有無唔同，如果有你係味都整過黎？」。
保錡發文回應：只要唔放棄終可實現願望
保錡日前（4/12）就在社交平台發文回應，寫道：
「最近很多人發現了我，2014年做了《男人唔可以窮》，其中一個臨時演員，當時我23歲，我還記得為什麼我能有這個演出。在2014年的時候我報讀了廣州的一個演員課程，畢業後就給導演選了這個角色。夢想路上一定要有無限的堅持無限的學習，在我想踏上幕前工作的路上，也有很多不同學習和長大的足跡，有夢想的伙伴們，希望我的小小經歷也能令大家能堅持下去。夢想必須有中間的經歷，不一定能一步登天，記緊每一個踏實的經歷，就是的長大的經驗值。只要唔放棄，終有一日能夠實現願望，十分感恩上天對我的好，願我的力量也能分給你們。#笑一個」
保錡曾被指撞樣八兩金 但入圍全球百大俊男
保錡在娛樂圈的形象百變，雖然他曾因外型被網民指似八兩金而引起爭議，但2022年保錡入圍「全球百大俊男美女」，明顯是對他外貌的肯定。
保錡近照大隻又型！
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