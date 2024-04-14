保錡10年前演Stephy同事被瘋傳 IG發長文回應：十分感恩

現年33歲吳保錡（保錡）於2018年以男團Error成員身份出道，他其實於早年曾參與多部電影及MV拍攝。近日有網民在網上發現，保錡在未正式出道前已在《男人唔可以窮》中扮演了Stephy的同事一角，而電影中的片段被截圖並在網上瘋傳。