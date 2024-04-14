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保錡10年前演Stephy同事被瘋傳 IG發長文回應：十分感恩

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現年33歲吳保錡（保錡）於2018年以男團Error成員身份出道，他其實於早年曾參與多部電影及MV拍攝。近日有網民在網上發現，保錡在未正式出道前已在《男人唔可以窮》中扮演了Stephy的同事一角，而電影中的片段被截圖並在網上瘋傳。

保錡《男人唔可以窮》自揭「hehe」勁爆笑

在片中，保錡與鄧麗欣飾演的角色手挽手走在一起，不料遭遇黃宗澤飾演的角色誤會，認為保錡是情敵，結果一拳打來。面對這突如其來的一擊，保錡的角色立刻揭示了自己是hehe，並以誇張的孃孃腔回應，場面既滑稽又引人注目。

保錡 保錡10年參演過電影《男人唔可以窮》，做Stephy的同事（圖片來源：《男人唔可以窮》）
保錡10年參演過電影《男人唔可以窮》，做Stephy的同事（圖片來源：《男人唔可以窮》）
保錡 被黃宗澤打咗一拳（圖片來源：《男人唔可以窮》）
被黃宗澤打咗一拳（圖片來源：《男人唔可以窮》）

保錡10年前完全唔同樣被質疑執過

當年參與《男人唔可以窮》的保錡年紀輕輕，擁有一副青澀的面孔。然而，時至今日，他已換上一副成熟男性的外型，與當年的模樣大相逕庭。這樣的變化引起了一些網民的質疑，他們好奇保錡是否有進行過容貌調整。然而，也有不少網民站出來為他辯護，他們認為即使是同一個人，隨著時間的推移，外貌也會有所改變，尤其是在化妝師的巧手打造下，更是不足為奇。其中一位網民留言道：「話人執過嗰啲，攞你10年前張相出黎對比下有無唔同，如果有你係味都整過黎？」。

保錡 （圖片來源：《男人唔可以窮》）
（圖片來源：《男人唔可以窮》）

保錡發文回應：只要唔放棄終可實現願望

保錡日前（4/12）就在社交平台發文回應，寫道：

「最近很多人發現了我，2014年做了《男人唔可以窮》，其中一個臨時演員，當時我23歲，我還記得為什麼我能有這個演出。在2014年的時候我報讀了廣州的一個演員課程，畢業後就給導演選了這個角色。夢想路上一定要有無限的堅持無限的學習，在我想踏上幕前工作的路上，也有很多不同學習和長大的足跡，有夢想的伙伴們，希望我的小小經歷也能令大家能堅持下去。夢想必須有中間的經歷，不一定能一步登天，記緊每一個踏實的經歷，就是的長大的經驗值。只要唔放棄，終有一日能夠實現願望，十分感恩上天對我的好，願我的力量也能分給你們。#笑一個」

保錡 （圖片來源：IG@k_p0k1）
（圖片來源：IG@k_p0k1）
保錡 （圖片來源：ig＠k_p0k1）
（圖片來源：ig＠k_p0k1）
保錡 （圖片來源：ig＠k_p0k1）
（圖片來源：ig＠k_p0k1）

保錡曾被指撞樣八兩金 但入圍全球百大俊男

保錡在娛樂圈的形象百變，雖然他曾因外型被網民指似八兩金而引起爭議，但2022年保錡入圍「全球百大俊男美女」，明顯是對他外貌的肯定。

保錡 保錡2022年入圍「全球百大俊男美女」（圖片來源：IG@tccandler）
保錡2022年入圍「全球百大俊男美女」（圖片來源：IG@tccandler）
保錡 保錡參加《全民造星》時被指撞樣八兩金（圖片來源：《Good Night Show 全民造星》截圖）
保錡參加《全民造星》時被指撞樣八兩金（圖片來源：《Good Night Show 全民造星》截圖）
保錡 （圖片來源：《Good Night Show 全民造星》截圖）
（圖片來源：《Good Night Show 全民造星》截圖）
保錡 （圖片來源：《Good Night Show 全民造星》截圖）
（圖片來源：《Good Night Show 全民造星》截圖）
保錡 （圖片來源：《Good Night Show 全民造星》截圖）
（圖片來源：《Good Night Show 全民造星》截圖）

保錡近照大隻又型！

保錡 （圖片來源：ig＠k_p0k1）
（圖片來源：ig＠k_p0k1）
保錡 （圖片來源：ig＠k_p0k1）
（圖片來源：ig＠k_p0k1）
保錡 （圖片來源：ig＠k_p0k1）
（圖片來源：ig＠k_p0k1）

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圖片來源：ig＠k_p0k1資料或影片來源：原文刊於NewMonday

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