吳業坤留日三個月 返港前挑戰「東海道53次」 坤哥：「趁這副機器還未老」
文：東方新地 ｜圖：吳業坤IG
吳業坤計劃用16天由京都行去東京
吳業坤趁三十歲前去日本working holiday，雖然一直未有找到工作，但仍留在當地體驗生活，原預告農曆新年前返港，卻因疫情而改變計劃。日前吳業坤公布最新計劃，是趁回港前挑戰「東海道53次」，即由京都行去東京，全程約492公里，預由京都開始每日行30至35公里，去到東京大概16天便完成 。
吳業坤的「東海道53次」2月28日啟動
吳業坤的「東海道53次」熱血之旅2月28日正式啟動﹗坤哥每日都影相拍片放社交網作紀錄，坤哥話呢個唔係乜嘢壯舉，亦有機會中途放棄，但希望可「領悟人生嘅真諦」，並用自己首歌〈小句號〉歌詞「有多少想過已做到？趕得上我預算路途，有多少講過卻未做？趁這副機器還未老，這一生只有僅有字數」以行動實踐歌詞。
吳業坤首天已想放棄
坤哥紀錄行程第一天，六點十五分第起身，去到京都三条大橋起點係八點五十分，頭兩個鐘行了十公里都感覺良好。大概行左20公里，膝頭哥開始黎料，由日頭行到天黑，比預期遲了三小時到酒店，立即浸溫泉以解疲累，吳業坤表示比想像中艱辛，坦言「第一天便想放棄」。
吳業坤離家自煮頓覺有家人照顧好幸福
吳業坤指自己來日本前是一個連開罐頭煎午餐肉都懶的人，在日本竟然煮出個醉雞卷，坤哥指在日本識到好多朋友，都是離鄉別井到城市工作，要跟家人分開，所以一早學習獨立及照顧自己，反之，坤哥有感一直得到家人照顧，好幸福﹗他坦言在日本的日子令「人生歷練總有唔少收獲」。
吳業坤日本做廢青
吳業坤「坤哥」去年11月專程飛往日本，趁30歲前進行Working Holiday。但坤哥喺當地日日瞓到黃朝百晏，搵工又抱住「佛系」心態，至今逗留日本三個幾月都係零工作，仲笑自已目前叫「待業坤」，每朝瞓到呢個時間先醒⋯⋯
赴日兩個月、零工作瞓到自然醒 自嘲「待業坤」
吳業坤「坤哥」去年11月趁住未超齡，專程飛到日本進行Working Holiday，至今已逗留超過三個幾月。坤哥日前接受鄭裕玲「Do姐」電台節目訪問，自爆到日本兩個月嚟都抱住「佛系」心態搵工，佢話：「其實日日瞓到自然醒，瞓醒都10點後，做運動醒下個人，之後就出去食飯，食飽睇下日文書好快到夜晚，開頭都諗住搵工，但係唔知幾時返香港，所以算啦，變咗no working嘅working holiday！」佢仲笑自已目前叫「待業坤」，坤哥陣毒男味出晒嚟。
坤哥：覺得自己好廢！
訪問中坤哥話喺日本因為太得閒，毒到匿埋上網學捲脷，學足一星期。之後，Do姐好心提議佢拍下旅行片擺上網同大家分享，點知坤哥不離毒男本色話：「未體驗到啲乜，冇咩衝擊，揸住部相機，好似硬要拍啲嘢出嚟，算啦，真係遇到特別先。」訪問到最後，Do姐終於忍唔住問佢唔悶咩？坤哥先話：「有啲思鄉，原來兩個月唔工作，都有諗覺得自己好似好廢！」
IG晒無綫十年金牌慘被網民留言：浪費青春
30歲的吳業坤早前獲無線頒發十年金牌，出席《無綫長期服務暨傑出員工頒獎禮》還包括有獲頒廿年金牌的阿叻陳百祥，由行政總裁李寶安親自頒授金牌，各高層都有出席，場面看來相當盛大。之後，坤哥在社交網威威晒金牌，並留言考大家金牌的意義，獲得過千留言，不過大部分都笑他浪費十年青春，又重提他在台慶被安排做人肉棋子之大辱，紛紛留言叫吳業坤離巢向外闖，更有網民指這十年金牌連狗牌都不如﹗
吳業坤被勸參加《造星》
吳業坤獲得十年金牌，即在社交平台騷畀大家睇，並留「考大家知唔知塊金牌有乜意義？」獲過千多個留言，不過九成九都唔係戥坤哥高興，而是嘲笑他把十年青春就此浪費，紛紛叫坤哥離巢外闖，更提議他過檔近來成為無綫勁敵的ViuTV，又叫他下次參加《全民造星4》。
坤哥被重提台慶扮棋之辱
網民重提吳業坤六年前在台慶扮棋一事，指他在大台冇甚發展，只會繼續被忽視，更有網民恥笑他「有冇諗過發展棋藝，下次做中國象棋定圍棋？」。同時亦有網民指無綫十年金牌連狗牌都不如，網民即留言「狗牌都有名，佢（坤哥）個塊冇㗎」吳業坤晒十年金牌呃like不成，反被網民派嬲同瘋狂恥笑，被圍笑圍插的坤哥，未有回覆，繼續沉默。
為追歌手夢入行卻拍劇多過唱歌
回看一心想當歌手的吳業坤，10年參加《超級巨聲2》獲得第五名而入行。16年頭的頒獎禮是其豐收年，在《勁歌》奪得「最受歡迎新人金獎」，並憑〈原來她不夠愛我〉得勁歌金曲獎，上台演出時泣不成聲，成為經典之一。同年在商台《叱咤》頒獎禮一口氣摘下三個大獎，包括生力軍金獎、我最喜愛的男歌手和憑〈原來她不夠愛我〉奪得我最喜愛的歌曲大獎，成為頒獎禮大贏家，上台不但喊到扯蝦，身穿直條西褲的坤哥，下體現激凸，被指興奮過度，一度成為佳話及其代表作。
16年以最出道年資最短僅十六個月在紅館開個唱的坤哥，開完個唱後似乎無以為繼，在無綫拍劇多過唱歌。過去一年都是以拍劇為主，月前拍畢的新劇《異搜記》、間中上《流行經典50年》翻唱老歌，而非宣傳新歌，難怪被網民指浪費十年青春。
早前吳業坤與日本創作歌手山元聰合唱了一首「《刻在我心底的名字》」中日版 ，算是赴日發展的其中一個貢獻。