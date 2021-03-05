吳業坤留日三個月 返港前挑戰「東海道53次」 坤哥：「趁這副機器還未老」

吳業坤去年11月到日本Working Holiday（工作假期），留日三個月，雖然近日曾志偉入主無綫後電視城大變天，不過吳業坤仍然在日本體驗生活未定歸期，日前在IG透露挑戰「東海道53次」後便返港，「東海道53次」是指徒步由關西行去關東，全長約492公里，大約需要16日，坤哥希望「趁這副機器還未老」，好熱血﹗

文：東方新地 ｜圖：吳業坤IG