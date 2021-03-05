Image-1 (21)

吳業坤留日三個月 返港前挑戰「東海道53次」 坤哥：「趁這副機器還未老」

東方新地

吳業坤去年11月到日本Working Holiday（工作假期），留日三個月，雖然近日曾志偉入主無綫後電視城大變天，不過吳業坤仍然在日本體驗生活未定歸期，日前在IG透露挑戰「東海道53次」後便返港，「東海道53次」是指徒步由關西行去關東，全長約492公里，大約需要16日，坤哥希望「趁這副機器還未老」，好熱血﹗
文：東方新地 ｜圖：吳業坤IG

吳業坤留日三個月 返港前挑戰「東海道53次」 坤哥：「趁這副機器還未老」
吳業坤去年11月出走日本，原計劃working holiday，但最後冇打工，自覺好廢。

吳業坤計劃用16天由京都行去東京

吳業坤趁三十歲前去日本working holiday，雖然一直未有找到工作，但仍留在當地體驗生活，原預告農曆新年前返港，卻因疫情而改變計劃。日前吳業坤公布最新計劃，是趁回港前挑戰「東海道53次」，即由京都行去東京，全程約492公里，預由京都開始每日行30至35公里，去到東京大概16天便完成 。

吳業坤留日三個月 返港前挑戰「東海道53次」 坤哥：「趁這副機器還未老」
吳業坤話想趁返港前「為自己人生留番多少故事同腳毛啦，咁就決定左由關西行去關東。」之前做足功課搵攻略﹗
吳業坤 東海道53次 坤哥
吳業坤介紹他的「東海道53次」的輕便行裝，背包內包括有風褸、一支洗頭水、叉電器、電筒、縮骨遮、幾件運動底衫同Leggings、一條長褲同短褲、可洗五次的重用口罩X3、牙刷套裝、兩包香港帶來的紙巾、三對五指襪同一對跑鞋、兩條毛巾、一對手套一部XT20相機、一支水同少量乾糧以及他自製的路線圖及攻略書一本。

吳業坤的「東海道53次」2月28日啟動

吳業坤的「東海道53次」熱血之旅2月28日正式啟動﹗坤哥每日都影相拍片放社交網作紀錄，坤哥話呢個唔係乜嘢壯舉，亦有機會中途放棄，但希望可「領悟人生嘅真諦」，並用自己首歌〈小句號〉歌詞「有多少想過已做到？趕得上我預算路途，有多少講過卻未做？趁這副機器還未老，這一生只有僅有字數」以行動實踐歌詞。

吳業坤在社交網紀錄自己「東海道53次」創舉。
吳業坤在社交網紀錄自己「東海道53次」創舉。

吳業坤首天已想放棄

坤哥紀錄行程第一天，六點十五分第起身，去到京都三条大橋起點係八點五十分，頭兩個鐘行了十公里都感覺良好。大概行左20公里，膝頭哥開始黎料，由日頭行到天黑，比預期遲了三小時到酒店，立即浸溫泉以解疲累，吳業坤表示比想像中艱辛，坦言「第一天便想放棄」。

吳業坤留日三個月 返港前挑戰「東海道53次」 坤哥：「趁這副機器還未老」
「東海道53次」出發的地標。
吳業坤留日三個月 返港前挑戰「東海道53次」 坤哥：「趁這副機器還未老」
吳業坤表示第一日的初段去到琵琶湖仲慢慢影相，之後膝頭已開始頂唔順。
每日都天光行到天黑。
每日都天光行到天黑。
吳業坤留日三個月 返港前挑戰「東海道53次」 坤哥：「趁這副機器還未老」
沿途未必可以「食好西」，只能到便利店醫肚。
坤哥出發時遇上狂風狂雨
天有不測之風雲，呢日出門遇上狂風大雨，波鞋都入水。

吳業坤離家自煮頓覺有家人照顧好幸福

吳業坤指自己來日本前是一個連開罐頭煎午餐肉都懶的人，在日本竟然煮出個醉雞卷，坤哥指在日本識到好多朋友，都是離鄉別井到城市工作，要跟家人分開，所以一早學習獨立及照顧自己，反之，坤哥有感一直得到家人照顧，好幸福﹗他坦言在日本的日子令「人生歷練總有唔少收獲」。

健吾都轉貼坤哥的醉雞卷post，大讚坤哥去日本學「做人」，鼓勵大家出去闖下，唔好因地域而限制自己的可能性。
健吾都轉貼坤哥的醉雞卷post，大讚坤哥去日本學「做人」，鼓勵大家出去闖下，唔好因地域而限制自己的可能性。

吳業坤日本做廢青

吳業坤「坤哥」去年11月專程飛往日本，趁30歲前進行Working Holiday。但坤哥喺當地日日瞓到黃朝百晏，搵工又抱住「佛系」心態，至今逗留日本三個幾月都係零工作，仲笑自已目前叫「待業坤」，每朝瞓到呢個時間先醒⋯⋯

吳業坤
吳業坤赴日Working Holiday至今三個幾月。

赴日兩個月、零工作瞓到自然醒 自嘲「待業坤」

吳業坤「坤哥」去年11月趁住未超齡，專程飛到日本進行Working Holiday，至今已逗留超過三個幾月。坤哥日前接受鄭裕玲「Do姐」電台節目訪問，自爆到日本兩個月嚟都抱住「佛系」心態搵工，佢話：「其實日日瞓到自然醒，瞓醒都10點後，做運動醒下個人，之後就出去食飯，食飽睇下日文書好快到夜晚，開頭都諗住搵工，但係唔知幾時返香港，所以算啦，變咗no working嘅working holiday！」佢仲笑自已目前叫「待業坤」，坤哥陣毒男味出晒嚟。

吳業坤
雖然持Working Holiday Visa（工作假期簽證）到日本，但吳業坤直言仍未搵到工，他笑言：「其實申請工作簽證，唔一定嚟到要打工嘅，我帶咗幾萬蚊港幣嚟，應該夠用。」
吳業坤
在日本工作假期，朝朝瞓到10點先起身，坤哥自言自己目前係「待業坤」。

坤哥：覺得自己好廢！

訪問中坤哥話喺日本因為太得閒，毒到匿埋上網學捲脷，學足一星期。之後，Do姐好心提議佢拍下旅行片擺上網同大家分享，點知坤哥不離毒男本色話：「未體驗到啲乜，冇咩衝擊，揸住部相機，好似硬要拍啲嘢出嚟，算啦，真係遇到特別先。」訪問到最後，Do姐終於忍唔住問佢唔悶咩？坤哥先話：「有啲思鄉，原來兩個月唔工作，都有諗覺得自己好似好廢！」

吳業坤
坤哥話喺日本有學空手道過日晨。
吳業坤
不過空手道班嘅同學，年齡介乎5-15歲嘅小朋友，所以好少交流。
吳業坤
坤哥離港兩個幾月，話自己開始思鄉。

IG晒無綫十年金牌慘被網民留言：浪費青春

30歲的吳業坤早前獲無線頒發十年金牌，出席《無綫長期服務暨傑出員工頒獎禮》還包括有獲頒廿年金牌的阿叻陳百祥，由行政總裁李寶安親自頒授金牌，各高層都有出席，場面看來相當盛大。之後，坤哥在社交網威威晒金牌，並留言考大家金牌的意義，獲得過千留言，不過大部分都笑他浪費十年青春，又重提他在台慶被安排做人肉棋子之大辱，紛紛留言叫吳業坤離巢向外闖，更有網民指這十年金牌連狗牌都不如﹗

吳業坤入行十年，日前獲頒無綫的十年服務金牌，興奮得在社交網晒金牌，卻遭網民幾乎一面倒奚落。
吳業坤入行十年，日前獲頒無綫的十年服務金牌，興奮得在社交網晒金牌，卻遭網民幾乎一面倒奚落。

吳業坤被勸參加《造星》

吳業坤獲得十年金牌，即在社交平台騷畀大家睇，並留「考大家知唔知塊金牌有乜意義？」獲過千多個留言，不過九成九都唔係戥坤哥高興，而是嘲笑他把十年青春就此浪費，紛紛叫坤哥離巢外闖，更提議他過檔近來成為無綫勁敵的ViuTV，又叫他下次參加《全民造星4》。

吳業坤被網民指做了十年廉價勞工，根本不值得慶祝和高興，如一盤冷水照頭淋。
吳業坤被網民指做了十年廉價勞工，根本不值得慶祝和高興，如一盤冷水照頭淋。
溫和派網民都勸坤哥快啲離巢，出外面闖一闖，無謂再浪費青春。
溫和派網民都勸坤哥快啲離巢，出外面闖一闖，無謂再浪費青春。

坤哥被重提台慶扮棋之辱

網民重提吳業坤六年前在台慶扮棋一事，指他在大台冇甚發展，只會繼續被忽視，更有網民恥笑他「有冇諗過發展棋藝，下次做中國象棋定圍棋？」。同時亦有網民指無綫十年金牌連狗牌都不如，網民即留言「狗牌都有名，佢（坤哥）個塊冇㗎」吳業坤晒十年金牌呃like不成，反被網民派嬲同瘋狂恥笑，被圍笑圍插的坤哥，未有回覆，繼續沉默。

六年前在台慶扮棋再被翻炒，唔知坤哥點睇？
六年前在台慶扮棋再被翻炒，唔知坤哥點睇？
網民指坤哥塊金牌連狗牌也不如﹗
網民指坤哥塊金牌連狗牌也不如﹗

為追歌手夢入行卻拍劇多過唱歌

回看一心想當歌手的吳業坤，10年參加《超級巨聲2》獲得第五名而入行。16年頭的頒獎禮是其豐收年，在《勁歌》奪得「最受歡迎新人金獎」，並憑〈原來她不夠愛我〉得勁歌金曲獎，上台演出時泣不成聲，成為經典之一。同年在商台《叱咤》頒獎禮一口氣摘下三個大獎，包括生力軍金獎、我最喜愛的男歌手和憑〈原來她不夠愛我〉奪得我最喜愛的歌曲大獎，成為頒獎禮大贏家，上台不但喊到扯蝦，身穿直條西褲的坤哥，下體現激凸，被指興奮過度，一度成為佳話及其代表作。
16年以最出道年資最短僅十六個月在紅館開個唱的坤哥，開完個唱後似乎無以為繼，在無綫拍劇多過唱歌。過去一年都是以拍劇為主，月前拍畢的新劇《異搜記》、間中上《流行經典50年》翻唱老歌，而非宣傳新歌，難怪被網民指浪費十年青春。

有網民更笑指金牌其實是朱古力金牌。
有網民更笑指金牌其實是朱古力金牌。
除了坤哥獲得十年金牌，《巨聲》幫還有周志文、陳國峰、何雁詩、謝東閔等。
除了坤哥獲得十年金牌，《巨聲》幫還有周志文、陳國峰、何雁詩、謝東閔等。
今年初轉了新唱片公司，只能間中上無綫《流行經典50年》唱老歌，無機會為新歌宣傳。
今年初轉了新唱片公司，只能間中上無綫《流行經典50年》唱老歌，無機會為新歌宣傳。

早前吳業坤與日本創作歌手山元聰合唱了一首「《刻在我心底的名字》」中日版 ，算是赴日發展的其中一個貢獻。

熱門文章

 