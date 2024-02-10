吳洛汶

《愛回家》29歲女藝人告別TVB 重操故業再返航空業

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疫情之下，不少航空業從業員轉戰電視圈，希望在另一片天空尋找新機會。29歲女藝人吳洛汶（Monica）正是其中之一，從空中服務員轉身成為演員，但近日她宣佈告別TVB，重返她熱愛的航空業。

吳洛汶曾參與處境劇《愛回家》

吳洛汶在航空業工作兩年後，參加了TVB的《衝上雲霄大選》，雖然未能獲獎，但這次經歷為她打開了進入娛樂圈的大門。她加入了TVB第31期藝員訓練班，畢業後參與了多部劇集的拍攝，包括《黃金盛宴》、《搵鬼同你瞓》、《360秒人生課堂》、《世界轉運攻略》、《醫度講》以及客串過多次處境劇《愛回家之開心速遞》。

吳洛汶告別TVB感不捨

在IG限時動態中，吳洛汶透露了她離開TVB的消息，並表示最不捨得的是一班好同事。她在《愛回家之開心速遞》中飾演的空中服務員角色，也因此向觀眾告別。吳洛汶又指，會繼續追求演藝事業，只是在尋找一個更大、更好、更能發揮自己的舞台。這份堅持與對夢想的追求，讓人不禁為她加油。

吳洛汶 29女藝人吳洛汶從空中服務員轉身成為演員，但近日她宣佈告別TVB，重返她熱愛的航空業。
29女藝人吳洛汶從空中服務員轉身成為演員，但近日她宣佈告別TVB，重返她熱愛的航空業。（圖片來源：IG@monica_lokmann）
吳洛汶 吳洛汶在航空業工作兩年後，參加了TVB的《衝上雲霄大選》雖未能獲獎，但這次經歷為她打開了進入娛樂圈的大門。
吳洛汶在航空業工作兩年後，參加了TVB的《衝上雲霄大選》雖未能獲獎，但這次經歷為她打開了進入娛樂圈的大門。（圖片來源：IG@monica_lokmann）
吳洛汶 吳洛汶曾以空姐Look參與《愛回家之開心速遞》。
吳洛汶曾以空姐Look參與《愛回家之開心速遞》。（圖片來源：IG@monica_lokmann）
吳洛汶
（圖片來源：IG@monica_lokmann）
吳洛汶
（圖片來源：IG@monica_lokmann）

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圖片來源：IG@monica_lokmann

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