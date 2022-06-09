吳雨霏Kary4年抱3 秘密誕B後公開報喜 陀得辛苦匿埋養胎

吳雨霏Kary趁今日(6月9日）36歲生日，突然自爆第三胎已經出世，冇公開露面一排，吳雨霏原來秘密懷孕，BB於6月6日出世，她在社交網報喜晒出抱B照，好溫馨。4年抱3的吳雨霏，仲親自解釋點解整個孕期都保密，是因為今次陀得好辛苦，所以在BB順利出世後才公開。