吳雨霏Kary4年抱3 秘密誕B後公開報喜 陀得辛苦匿埋養胎
吳雨霏Kary趁今日(6月9日）36歲生日，突然自爆第三胎已經出世，冇公開露面一排，吳雨霏原來秘密懷孕，BB於6月6日出世，她在社交網報喜晒出抱B照，好溫馨。4年抱3的吳雨霏，仲親自解釋點解整個孕期都保密，是因為今次陀得好辛苦，所以在BB順利出世後才公開。
吳雨霏社交網報喜
吳雨霏懷第三胎保密功夫做足，即使今年1月31日陀住5個月B在社交網po相，大家都未有察覺她已懷孕。收埋巨肚9個月，今日吳雨霏終於宣布BB在6月6日已經出世，她在社交網晒出抱B照，產後的吳雨霏狀態不錯，仲自爆BB已改英文名「Noa」，不過就未有揭露BB性別，個英名文又屬於中性，真係好難估吳雨霏這胎是生仔定女。
吳雨霏匿埋陀B有因
已育有一子一女的吳雨霏，留言表示今次秘密生B有苦衷，因為今次陀B是三胎中最辛苦、最擔心嘅一次：「今胎無論是身體上或精神上，都是最辛苦、最擔心的一胎。儘管經歷那麼多，我們還是非常感恩。現在我會好好休養並享受我們一家五口的時光，希望有一天同大家分享見證。這個寶寶是一個奇迹，也是最好的生日禮物 ❤️🎂。 」多年前曾經歷過小產的吳雨霏，為了BB健康，懷孕期間非常小心唔敢周圍去，直到BB順利出世才放鬆，「養兒一百歲，長憂九十九」，已是三子女之母的吳雨霏，看來有潛質成為圈中多仔婆。
吳雨霏產後家庭第一
由Cookies的少女到現在的人母，Kary吳雨霏成熟了不少，第一胎與第二胎產後勤餵人奶迅速回復纖瘦身段，已習慣全職湊仔的生活，更有意煞停演藝事業，除了演唱會無了期押後、出埠工作亦耍手擰頭，實行家庭第一，事業第二 。
拒讓子女出鏡
出名脾氣好的吳雨霏，產後已變成緊張媽媽，只要影響到仔女的生活都會觸動她的神經，而每次拍照及外街，吳雨霏貫徹不讓子女曝光的宗旨，所有抱住他們的合照都是大背面與大側身。