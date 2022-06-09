吳雨霏

吳雨霏Kary4年抱3 秘密誕B後公開報喜 陀得辛苦匿埋養胎

最新娛聞
東方新地

吳雨霏Kary趁今日(6月9日）36歲生日，突然自爆第三胎已經出世，冇公開露面一排，吳雨霏原來秘密懷孕，BB於6月6日出世，她在社交網報喜晒出抱B照，好溫馨。4年抱3的吳雨霏，仲親自解釋點解整個孕期都保密，是因為今次陀得好辛苦，所以在BB順利出世後才公開。

吳雨霏 吳雨霏今日在社交網自爆第三胎於6月6日已出世，母子/女平安。
吳雨霏今日在社交網自爆第三胎於6月6日已出世，母子/女平安。（圖片來源：[email protected]

吳雨霏社交網報喜

吳雨霏懷第三胎保密功夫做足，即使今年1月31日陀住5個月B在社交網po相，大家都未有察覺她已懷孕。收埋巨肚9個月，今日吳雨霏終於宣布BB在6月6日已經出世，她在社交網晒出抱B照，產後的吳雨霏狀態不錯，仲自爆BB已改英文名「Noa」，不過就未有揭露BB性別，個英名文又屬於中性，真係好難估吳雨霏這胎是生仔定女。

吳雨霏 吳雨霏更公開一張懷孕時的照片，一家四口一齊輕撫她的巨肚，構圖好溫馨。
吳雨霏更公開一張懷孕時的照片，一家四口一齊輕撫她的巨肚，構圖好溫馨。（圖片來源：[email protected]
吳雨霏 吳雨霏解釋為何懷孕期間要保密，並公開BB英文名叫「Noa」，不過未有透露是男定女。
吳雨霏解釋為何懷孕期間要保密，並公開BB英文名叫「Noa」，不過未有透露是男定女。（圖片來源：[email protected]

吳雨霏匿埋陀B有因

已育有一子一女的吳雨霏，留言表示今次秘密生B有苦衷，因為今次陀B是三胎中最辛苦、最擔心嘅一次：「今胎無論是身體上或精神上，都是最辛苦、最擔心的一胎。儘管經歷那麼多，我們還是非常感恩。現在我會好好休養並享受我們一家五口的時光，希望有一天同大家分享見證。這個寶寶是一個奇迹，也是最好的生日禮物 ❤️🎂。 」多年前曾經歷過小產的吳雨霏，為了BB健康，懷孕期間非常小心唔敢周圍去，直到BB順利出世才放鬆，「養兒一百歲，長憂九十九」，已是三子女之母的吳雨霏，看來有潛質成為圈中多仔婆。

吳雨霏 Kary對上一次公開露面，已經係去年嘅《全民造星4》，拍攝時間應該係10至11月，當時已經是她的懷孕初期了。
Kary對上一次公開露面，已經係去年嘅《全民造星4》，拍攝時間應該係10至11月，當時已經是她的懷孕初期了。（圖片來源：）
吳雨霏 今年1月31日，吳雨霏曾在社交網開心出po，當時已懷孕5個月肚凸凸，可能衞衣太鬆身，大家都未有察覺。
今年1月31日，吳雨霏曾在社交網開心出po，當時已懷孕5個月肚凸凸，可能衞衣太鬆身，大家都未有察覺。（圖片來源：[email protected]
吳雨霏 近月吳雨霏亦有po與囡囡的合照，不過只影上身。
近月吳雨霏亦有po與囡囡的合照，不過只影上身。（圖片來源：[email protected]
吳雨霏 4年抱3的吳雨霏，一家五口幸福滿瀉，喜歡親自照顧仔女的吳雨霏，看來短期內都唔打算復出。
4年抱3的吳雨霏，一家五口幸福滿瀉，喜歡親自照顧仔女的吳雨霏，看來短期內都唔打算復出。（圖片來源：[email protected]

吳雨霏產後家庭第一

由Cookies的少女到現在的人母，Kary吳雨霏成熟了不少，第一胎與第二胎產後勤餵人奶迅速回復纖瘦身段，已習慣全職湊仔的生活，更有意煞停演藝事業，除了演唱會無了期押後、出埠工作亦耍手擰頭，實行家庭第一，事業第二 。

吳雨霏 2015年，吳雨霏(Kary)同老公洪立熙(Brian)終於在意大利舉行浪漫草原婚禮！
2015年，吳雨霏(Kary)同老公洪立熙(Brian)終於在意大利舉行浪漫草原婚禮！
吳雨霏 吳雨霏的大仔在18年6月出世，兩公婆有仔萬事足。
吳雨霏的大仔在18年6月出世，兩公婆有仔萬事足。（圖片來源：[email protected]
吳雨霏 自從為人母後，吳雨霏甚少出席活動，稍為辛苦的工作都推晒，只想全天候都黐實仔女，而且仲緊張大師上身，凡係關於仔女的起居飲食，都絕對唔會假手於人。
自從為人母後，吳雨霏甚少出席活動，稍為辛苦的工作都推晒，只想全天候都黐實仔女，而且仲緊張大師上身，凡係關於仔女的起居飲食，都絕對唔會假手於人。（圖片來源：東方新地資料庫）
吳雨霏 減產做全職媽咪的 Kary，一直堅持餵母 乳讓 BB健康成長，她曾貼出在候機室餵母乳照片，用行動支持餵母乳!
減產做全職媽咪的吳雨霏，一直堅持餵母乳讓 BB健康成長，她曾貼出在候機室餵母乳照片，用行動支持餵母乳!（圖片來源：東方新地資料庫）

拒讓子女出鏡

出名脾氣好的吳雨霏，產後已變成緊張媽媽，只要影響到仔女的生活都會觸動她的神經，而每次拍照及外街，吳雨霏貫徹不讓子女曝光的宗旨，所有抱住他們的合照都是大背面與大側身。

吳雨霏 不時約 Cookies好姊妹Gathering ，不過放相時，囝囝都係唔見樣。
吳雨霏不時約Cookies好姊妹Gathering ，不過放相時，囝囝都係唔見樣。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、東方新地資料庫

讀者留言

熱門文章

 