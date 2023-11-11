呀YU趙頌茹｜身高年齡IG前夫介紹！獲女兒支持參加35+LOVE
呀YU趙頌茹介紹＋IG
趙頌茹（英語：Chiu Chung Yu，1982年7月24日）出生時名為趙潤敏，後來改名為趙梓淇，英文名稱為Yu。她是一位來自香港的模特兒、歌手和藝人，通常被大家暱稱為阿Yu。她因其相貌極為酷似女星鄭秀文，甚至被戲稱為「翻版Sammi」。
趙頌茹於2002年進入娛樂界，初時推出了一系列代表作，其中包括《大孩子》、《發奮》和《唔該行開》等。然而，她的娛樂事業在出道僅三年後便結束了，她解約了與英皇娛樂的合同並退出了演藝圈。之後，她於2010年嫁給了周永恆，並育有兩個女兒。然而，2015年因丈夫涉及第三者關係和家庭暴力問題，他們的婚姻破裂，並開始分居。同年，她回歸娛樂圈，最終於2017年正式離婚。
趙頌茹的成長背景是在香港新界屯門區度過的。她曾就讀聖公會聖西門呂明才中學（中一至中三）和加拿大神召會嘉智中學（中四至中五）。她因其與著名歌手鄭秀文相似的外貌而廣受關注，甚至在2000年參加「Elite Model Look」比賽中獲得季軍。之後，唱片公司發掘了她，並邀請她進行試音，最終簽約紅音樂唱片，成為該公司首位備受矚目的新星。她於2002年推出了自己的首張專輯，隨後轉投英皇旗下。儘管如此，她在娛樂圈的事業後來逐漸式微，最終轉行成為時裝記者，並擔任形象和設計顧問。
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趙頌茹曾遭前夫周永恆家暴
趙頌茹和周永恆於2010年1月28日結婚，兩人都是教徒，有許多教友和娛樂圈朋友參加了他們的婚禮。儘管結婚前發現了周永恆患有腦瘤，他們仍然堅定地面對各種困難，並育有兩個女兒。然而，2014年周永恆被指有婚外情，並在婚外情揭露後，發生了家暴事件。趙頌茹報警指控周永恆襲擊她，導致她受傷入院。周永恆最終被判監禁兩個月，緩刑18個月。
趙頌茹出新歌走出陰霾 重拾新生
趙頌茹曾在ViuTV節目《CHILL CLUB》和《囝囝女女730》中演唱她的新歌《大致天晴，間中有雨》。她在社交媒體上發布了一篇帖文，內容是：「生命就像大致天晴，偶爾會有雨，就像成長一樣，既有風雨也有晴天。然後我發現，不論是好事還是壞事，都只是我生命中的一部分，我會努力為未來繪畫出美麗的圖畫。」這首歌反映了她過去的經歷，她成功克服了離婚後的種種困難，最終迎來了平靜的新生活。雨過天晴，她鼓勵每個人在面對困境時要堅強，因為所有的經歷都會成為人生的一部分。
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