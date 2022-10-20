25歲呂爵安傳秘撻28歲文青女神袁澧林 情侶衞衣放閃？
袁澧林指Edan難湊 但她可勝任
Edan和袁澧林先後接拍ViuTV電視劇《ISWIM》及電影《闔家辣》，所以逐漸熟絡，而未上映的《過時。過節》亦有合作。袁澧林曾指Edan是個難湊的人，但她也可以勝任，此番說話一出，已經引起無盡遐想。其實Edan去年與女友分手後，即被爆出曾找女生做SP，對話內圖被瘋傳，但他緋聞未算多，反觀袁澧林的情史則十分豐富，先被爆有警察男友及廣告男友，再與楊天宇傳出緋聞。
呂爵安袁澧林情侶衞衣放閃？
有報道指Edan已經到登堂入室的地步，以前Edan玩直播時，會把家中的碌架床都直播出來，有指Edan最近直播或照片都有意把背景模糊，但仍被人發現Edan背景的梳化與袁澧林家的如出一轍，而Edan與袁澧林更一同穿上情侶衞衣隔空放閃！
袁澧林20歲出道 曾惹上官非
今年28歲的袁澧林在《I SWIM 》中扮演中學生，雖然和中學生年紀相差十年有多，但外貌保養得宜，扮中學生完全沒有違和感。她20歲便出道，早期拍攝廣告和MV為主，原來她曾惹上官非？
袁澧林曾傳與犯事警員拍拖
2019年曾經在網上瘋傳一個有關一名男警員疑約網友到警署交歡的報道，及後更有網民爆料指男警員是袁澧林的前度。據知該名警員畢業於浸會大學體育學系，而袁澧林亦於相約期數畢業於浸會大學。而袁澧林則被網民指經常出入男方的房間兼孖公仔出現，並以「廁友」（共用同一廁所）去形容，更有人曾目睹當年宿舍的電梯貼了一封情信給袁澧林。袁澧林經理及後公開回應，承認二人曾經拍過拖，不過拍拖時間很短，已經很久沒有聯絡。
袁澧林排《I SWIM》最正身形男神三甲
《I SWIM》劇中男神雲集，袁澧林被問到如何排列《I SWIM》最正身形男神三甲。她分別選了魏浚笙、邱士縉Stanley和呂爵安Edan，她笑言因為和魏浚笙的對手戲最多，所以一定是選他。她又大讚對方閉氣很厲害：「令我有少少覺得自己要返屋企，因為太水皮。佢可以沉到好低，又可以打開眼，可以（喺水底）慢慢等我游落去。」
袁澧林由模特兒轉戰影視界
袁澧林自小在沙頭角長大，住到15歲。她笑言鄉村生活中生活，所以行動、說話比較慢﹐畢業於香港浸會大學主修會計系。她在大學期間便當兼職模特兒，有跟三叔的演戲班學表演，課堂共有三個階段，一星期上一次堂。其後她被賞識拍廣告出道，因為拍攝Dear Jane MV三部曲《哪裡只得我共你》、《只知感覺失了蹤》、《經過一些秋與冬》而著名。之後她開始把自己的發展重心放在電視劇和電影，參與更多ViuTV的劇集，包括《三一如三》、《瑪嘉烈與大衛系列：前度》、《I SWIM》等，在ViuTV出鏡率甚高。
袁澧林又參與電影的拍攝，如《那一年，我17》，而其中便包括最近因為疫情而延期上映的賀歲片《闔家辣》。她除了跟一班前輩梁詠琪（Gigi）、鄭中基、吳君如合作之外，更和 MIRROR成員呂爵安有鴛鴦共浴。
袁澧林梁詠琪外貌大鬥法
原來袁澧林並不是和梁詠琪（Gigi）第一次合作，她們曾經一起拍攝電影《小Q》。在煞科宴上，網民指當時42歲的梁詠琪比25歲的袁澧林看起來年紀似乎差不多。有網民指袁澧林以黃色碎花背心短裙內搭白色短袖，加上灰色長襪和眉上短蔭，比較獨特。反而梁詠琪身穿紅色長褸和黑色長靴，非常大方得體。網民紛紛留言指：「.件衫唔襯條裙，條裙又唔襯隻襪，隻襪又唔襯對鞋，仲要打埋黃燈」、「點解係要剪個咁嘅髮型？其實佢五官唔差」。
袁澧林疑惹上官非被指秘撈？
袁澧林曾經惹上官非，於2017年她曾被當時的經理人公司種星堂（StarzPeople）指控她私自在外接工作，公司要求她交出所賺取的酬勞及賠償。但袁澧林指雙方有誤會並且已經和平解決問題。她指同公司一直合作愉快，澄清沒有私下接工作，亦都沒有這個膽量。她解釋之前只是誤會一場，只是傳聞不斷發酵，才決定解釋。最後她指與公司溝通後已經沒有事，強調是飲水思源的人。不過袁澧林第二年便轉到古天樂旗下的Triple S Artiste Management成旗下藝人。
袁澧林自爆不喜歡靚仔 公開3大擇偶條件
袁澧林曾經接受森美電台節目《公子會》時提到自己其實不太喜歡長相帥氣的男仔，反而是喜歡才華型、心思細密、有神秘感的成熟男仔。劉翁反問中學的壞孩子可能會比較吸引到她，袁澧林否認，並爆自己早期是喜歡好人的男仔。她又指自己對追求者發出的訊號好敏感，好容易便察覺對方對自己有沒有意思﹐當察覺到的時候便要拿捏和對方做朋友分寸。
袁澧林續指自己的初戀男朋友其實是師兄，但從未外出拍拖，只是在網上MSN上談天拍拖，但一起拍拖幾天她便反悔，後來多年後，她從其他人口中得知其實當年師兄已經有女朋友，卻背著女朋友和她發展。而第二個真正拍拖的男朋友同樣都是學校師兄，她大讚對方為人有義氣而且會照顧其他人，自己因為經常在朋友口中聽到師兄，便開始留意對方。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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