呂爵安Edan操水落實擔正游水劇《iswim》 鄒凱光寸變Mirror台
《大叔的愛》熱潮持續，呂爵安（Edan）人氣急升，ViuTV乘勝狙擊籌備拍攝游水劇《i swim》，有傳Edan再擔正，但未經官方證實，不過原來Edan正秘密準備中，更被教練誤爆為擔正《i swim》操水。而Edan再次擔正男一消息傳開後，鄒凱光留言暗寸Viu變成Mirror台，揶揄Mirror﹗
文：東方新地｜圖：Edan、Anson Lo、Anson Kong、Stanley、AltonIG圖片
文：東方新地｜圖：Edan、Anson Lo、Anson Kong、Stanley、AltonIG圖片
呂爵安IG followers超越姜濤
呂爵安IG追蹤人數急升至38.4萬，已超越MIRROR人氣王姜濤的36.6萬followers﹗港版《大叔的愛》成功搶收視，今周起播出日版，港版《大叔》主要演員包括Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、黃德斌、Stanley邱士縉、簡慕華等一連四日在電視機前陪大家一起收看日版《大叔的愛》，《大叔》熱潮再升溫﹗ViuTV為吸納年輕觀眾，繼去年以排球為題材的原創劇《男排女將》後，趁近來掀起的追劇潮，食住個勢開拍以游水為主題新劇《i swim》。
MIRROR五成員被網民投選拍新劇《i swim》
《i swim》在ViuTV官方社交網公開招募演員，有傳呂爵安再次擔正機會高，MIRROR成員Anson Lo、Anson Kong、Ian、Stanley及Alton五個大隻仔，都被網民選為新劇最適合人選﹗
Mirror成員有機拍新劇《i swim》消息傳開後，鄒凱光留言暗寸ViuTV變Mirror台，又指可以由Mirror成員「報埋天氣」，有人留言回覆指「聽到都覺悶」，鄒凱光秒回：「全放棄式自殺」，似乎對ViuTV全面力谷Mirror好有意見﹗
呂爵安被教練誤爆為《i swim》操水
呂爵安擔正《i swim》未經ViuTV證實，不過卻被教練誤爆此消息，到目前為止官方還未公布演員名單，加上新劇還在公開招募演員，但「美人魚潛水」學校在facbook貼出教練和Edan的合照，並留言指「Edan準備新劇《i swim》可以有更好的表演比大家睇到﹗Edan加油」﹗不慎爆出Edan正為新劇操水，
教練疑受群眾壓力下刪post
此post一出，粉絲洗版鬧爆教練唔應該率先爆指此舉「唔啱行規」，並指這會為Edan及花姐帶來麻煩，之後該專頁索性刪post了結﹗另一邊呂爵安未敢透露詳情，但早前在IG指「嚟緊工作需要必須操到好fit，希望變到大隻安」，相信是跟游水劇有關﹗
呂爵安工作量急升
呂爵安人氣急升，不但再次擔正新劇《iswim》，現在拍攝《膠戰2 》，廣告更是一個接一個﹗而ViuTV重頭節目《夏日有團伙 水著考有Feel》及《夏日有團伙 力圖打排球》都有呂爵安參與，日夜都會見到佢。工作量大增的呂爵安近日不停開工，連續工作34小時冇停，休息數小時後未天光又再開工，人紅的代價﹗