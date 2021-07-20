呂爵安Edan操水落實擔正游水劇《iswim》 鄒凱光寸變Mirror台

《大叔的愛》熱潮持續，呂爵安（Edan）人氣急升，ViuTV乘勝狙擊籌備拍攝游水劇《i swim》，有傳Edan再擔正，但未經官方證實，不過原來Edan正秘密準備中，更被教練誤爆為擔正《i swim》操水。而Edan再次擔正男一消息傳開後，鄒凱光留言暗寸Viu變成Mirror台，揶揄Mirror﹗

文：東方新地｜圖：Edan、Anson Lo、Anson Kong、Stanley、AltonIG圖片