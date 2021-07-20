b240044b-e3e8-48f1-b82d-a464284391ba

呂爵安Edan操水落實擔正游水劇《iswim》 鄒凱光寸變Mirror台

東方新地 - 娛聞

《大叔的愛》熱潮持續，呂爵安（Edan）人氣急升，ViuTV乘勝狙擊籌備拍攝游水劇《i swim》，有傳Edan再擔正，但未經官方證實，不過原來Edan正秘密準備中，更被教練誤爆為擔正《i swim》操水。而Edan再次擔正男一消息傳開後，鄒凱光留言暗寸Viu變成Mirror台，揶揄Mirror﹗
文：東方新地｜圖：Edan、Anson Lo、Anson Kong、Stanley、AltonIG圖片

呂爵安IG followers超越姜濤

呂爵安IG追蹤人數急升至38.4萬，已超越MIRROR人氣王姜濤的36.6萬followers﹗港版《大叔的愛》成功搶收視，今周起播出日版，港版《大叔》主要演員包括Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、黃德斌、Stanley邱士縉、簡慕華等一連四日在電視機前陪大家一起收看日版《大叔的愛》，《大叔》熱潮再升溫﹗ViuTV為吸納年輕觀眾，繼去年以排球為題材的原創劇《男排女將》後，趁近來掀起的追劇潮，食住個勢開拍以游水為主題新劇《i swim》。

呂爵安 Edan
呂爵安在《大叔的愛》有多場赤膊上身騷肌鏡頭，Edan為劇刻意走腩增肌，效果相當理想﹗（圖片來源：呂爵安IG）

MIRROR五成員被網民投選拍新劇《i swim》

《i swim》在ViuTV官方社交網公開招募演員，有傳呂爵安再次擔正機會高，MIRROR成員Anson Lo、Anson Kong、Ian、Stanley及Alton五個大隻仔，都被網民選為新劇最適合人選﹗

Mirror成員有機拍新劇《i swim》消息傳開後，鄒凱光留言暗寸ViuTV變Mirror台，又指可以由Mirror成員「報埋天氣」，有人留言回覆指「聽到都覺悶」，鄒凱光秒回：「全放棄式自殺」，似乎對ViuTV全面力谷Mirror好有意見﹗

鄒凱光對Mirror再次擔正劇集好有意見﹗（圖片來源：網上圖片）
鄒凱光對Mirror再次擔正劇集有另一番見解﹗（圖片來源：網上圖片）
鄒凱光近日與吳君如合作賀歲片《闔家辣》，Edan亦有份演出﹗（圖片來源：鄒凱光facebook）
鄒凱光近日與吳君如合作賀歲片《闔家辣》，Edan亦有份演出，不過鄒凱光貼出的照片中未見有Edan蹤影﹗（圖片來源：鄒凱光facebook）

呂爵安被教練誤爆為《i swim》操水

呂爵安擔正《i swim》未經ViuTV證實，不過卻被教練誤爆此消息，到目前為止官方還未公布演員名單，加上新劇還在公開招募演員，但「美人魚潛水」學校在facbook貼出教練和Edan的合照，並留言指「Edan準備新劇《i swim》可以有更好的表演比大家睇到﹗Edan加油」﹗不慎爆出Edan正為新劇操水，

（圖片來源：美人魚潛水facebook）
（圖片來源：美人魚潛水facebook）

教練疑受群眾壓力下刪post

此post一出，粉絲洗版鬧爆教練唔應該率先爆指此舉「唔啱行規」，並指這會為Edan及花姐帶來麻煩，之後該專頁索性刪post了結﹗另一邊呂爵安未敢透露詳情，但早前在IG指「嚟緊工作需要必須操到好fit，希望變到大隻安」，相信是跟游水劇有關﹗

Edan呂爵安操大隻落實擔正游水劇《iswim》 鄒凱光寸變Mirror台
呂爵安在《大叔的愛》首次赤膊上身﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

粉絲：你係咪應該刪post ?

Edan呂爵安操大隻落實擔正游水劇《iswim》 鄒凱光寸變Mirror台

Edan呂爵安操大隻落實擔正游水劇《iswim》 鄒凱光寸變Mirror台
呂爵安在《大叔的愛》有幾幕騷肌鏡頭，他自爆開機前不惜一切努力谷出線條﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

粉絲：官方未公布你就出相抽水

Edan呂爵安操大隻落實擔正游水劇《iswim》 鄒凱光寸變Mirror台

呂爵安工作量急升

呂爵安人氣急升，不但再次擔正新劇《iswim》，現在拍攝《膠戰2 》，廣告更是一個接一個﹗而ViuTV重頭節目《夏日有團伙 水著考有Feel》及《夏日有團伙 力圖打排球》都有呂爵安參與，日夜都會見到佢。工作量大增的呂爵安近日不停開工，連續工作34小時冇停，休息數小時後未天光又再開工，人紅的代價﹗

《膠戰2》近日開拍中﹗呂爵安的造型好正﹗（圖片來源：岑珈其IG）
《膠戰2》近日開拍中﹗呂爵安的造型好正﹗（圖片來源：岑珈其IG）
《夏日有團伙 力圖打排球》播出日期：8月28日 (星期六)嘉賓陣容：鄧麗欣、陳宇琛、顧定軒、余潔滢、MIRROR、ERROR節目內容：大熱ViuTV原創劇《男排女將》內裡的一眾演員將會進行排球表演賽，大鬥球技！鄧麗欣會以球員兼教練身分領軍「力圖隊」，迎戰陳宇琛帶領的「ERROR隊」。兩隊更會進行各式遊戲，與粉絲互動大搞氣氛。
《夏日有團伙 力圖打排球》
播出日期：8月28日 (星期六)
嘉賓陣容：鄧麗欣、陳宇琛、顧定軒、余潔滢、MIRROR、ERROR
節目內容：大熱ViuTV原創劇《男排女將》內裡的一眾演員將會進行排球表演賽，大鬥球技！鄧麗欣會以球員兼教練身分領軍「力圖隊」，迎戰陳宇琛帶領的「ERROR隊」。兩隊更會進行各式遊戲，與粉絲互動大搞氣氛。
《夏日有團伙 水著考有Feel》播出日期： 9月4日 (星期六)節目主持： 小儀、Edan @ MIRROR、Dixon節目嘉賓： MIRROR、ERROR成員、《最後一屆口罩小姐選舉》部份參賽者等節目內容： 承接《考有Feel》的五感遊戲內容，如：大聲公群組、怪味雪條等，再加上夏日水上遊戲，考驗一眾水著參加者的團伙精神及運動細胞
《夏日有團伙 水著考有Feel》
播出日期： 9月4日 (星期六)
節目主持： 小儀、Edan @ MIRROR、Dixon
節目嘉賓： MIRROR、ERROR成員、《最後一屆口罩小姐選舉》部份參賽者等
節目內容： 承接《考有Feel》的五感遊戲內容，如：大聲公群組、怪味雪條等，再加上夏日水上
遊戲，考驗一眾水著參加者的團伙精神及運動細胞

讀者留言

熱門文章

 