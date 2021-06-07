呂爵安Edan是非纏身繼續旺 孖鄭中基拍賀歲片 趕拍《 膠戰2》缺席MIRROR記者會

日前MIRROR出席《調教你MIRROR》記者會，12缺一只欠呂爵安Edan一個，雖然有指他因為早前捲入是非要避風頭，但原來Edan已經投入《膠戰2》的拍攝工作，仲接拍咗2022年賀歲片《闔家辣》，男主角係鄭中基，看來Edan完全冇受到負面新聞影響，人氣仲愈來愈旺，仲快過姜濤登上大銀幕。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV圖片、Edan及Stephanie IG圖片、機動電視台RTV