未命名-2

呂爵安Edan是非纏身繼續旺 孖鄭中基拍賀歲片 趕拍《 膠戰2》缺席MIRROR記者會

東方新地 - 娛聞

日前MIRROR出席《調教你MIRROR》記者會，12缺一只欠呂爵安Edan一個，雖然有指他因為早前捲入是非要避風頭，但原來Edan已經投入《膠戰2》的拍攝工作，仲接拍咗2022年賀歲片《闔家辣》，男主角係鄭中基，看來Edan完全冇受到負面新聞影響，人氣仲愈來愈旺，仲快過姜濤登上大銀幕。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV圖片、Edan及Stephanie IG圖片、機動電視台RTV

呂爵安潛水唔見人

MIRROR舉行完個唱人氣持續高企，不過成員中的是非新聞亦隨之而起，當中形象一向正面呂爵安Edan繼被舊愛Stephanie在社交網上爆料指曾經出軌後，又有一個疑似Edan撩一位女性朋友做SP（Sex Partner，性伴侶）的情慾對話被網友曝光，引來網民熱議，Edan在社交網作出回應後開始潛水，未有作公開露面。

呂爵安
6月6日MIRROR出席《調教你MIRROR》，只有呂爵安Edan未有現身。
呂爵安
Edan最近人氣旺盛，是非亦不少。

行事低調專心工作

在6月6日舉行的《調教你MIRROR》記者會，只有Edan唔見人，有指花姐叮囑Edan要低調一段時間，等事件沖淡才現身，正好ViuTV已開拍《膠戰2》，原班人馬拍攝，Edan這日以開工為由，順理成章避過見傳媒回應是非新聞。

呂爵安
《膠戰2》原班人馬再開拍，Edan為開工缺席記者會。
呂爵安
Edan工作多多，仲有不少廣告代言工作，豬籠入水。

呂爵安有喜感又識搞笑

MIRROR走紅後，隊中各成員的工作量都大增，Edan更成為搞笑擔當，被睇中孖住鄭中基接拍由新導演鄭晉軒執導嘅2022年賀歲片《闔家辣》，這部賀歲片由吳君如監製及演出，演員仲有梁詠琪。新戲於今日(6月7日)舉行記者會，首次拍電影的Edan被吳君如大讚有前途，當日物色演員時看了Edan的演出，即聯絡花姐安排Edan試鏡，吳君如笑指在戲中與Edan會有大量感情戲，相信會好有火花。

呂爵安
吳君如在新片記者會中表示一眼就睇中Edan。
呂爵安
Edan有音樂才華之餘，亦充滿喜感，又唔介意醜化自己，故被睇中拍搞笑賀歲片。
呂爵安
鄭中基近年拍片量唔多，今次接拍賀歲喜劇，除咗劇本吸引之外，原來他一直都希望帶畀香港觀眾歡樂，而佢拍喜劇係信心保證，Edan應該獲益良好！

Edan呂爵安：畀多啲空間事件中嘅人

Edan早前在社交網就疑似出軌及情慾對話事件開腔作出回應，表示：「知道有關自己嘅事情被討論中，私人同過去嘅感情事我認為我唔應該作出任何澄清或回應，因為我唔希望會影響任何人。希望大家畀多啲空間事件中嘅人，停止對佢（or佢哋）嘅騷擾。我自己亦會繼續專注喺我嘅工作上，感謝大家。」

Edan拜託大家畀多啲空間事件中嘅人，但並無講明對象。
Edan拜託大家畀多啲空間事件中嘅人，但並無講明對象。

之後Edan的舊愛Stephanie亦就Edan的發文出post回應，表示：「要講嘅佢講曬，其實各自開始咗新生活，唔希望再有人專登嚟提起，未來見一個del一個！」

作為MIRROR成員的Edan，畢業自港大工商管理系、鋼琴8級，被指package非常好。
Edan近年參演《男排女將》、《膠戰》等多個ViuTV劇集和節目都大受歡迎，加上今年初推出個人單曲〈E先生連環不幸事件〉，更令他人氣急升，連小儀都自爆成為了「爵屎」（呂爵安Fans），森美亦因女兒鍾意他而叫他「女婿安」。

被指曾向舊愛「派帽」

據知Edan（呂爵安）舊愛Stephanie是Edan的大學同學，與Edan同樣是24歲，兩人曾拍拖三年，直到前年和平分手，現在Stephanie已有新男友，並即將嫁作人妻。不過Stephanie近日在社交網公布被求婚的喜訊時，卻有網民在留言中@了她的舊愛Edan，更有網友話相信Edan會為她感到開心，Stephanie隨即嬲爆回覆：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受（em if any）想口誅筆伐樓上位XXX不如自己dm佢？thank you！」直指Edan曾向她「派綠帽」（意指出軌）！

Edan在2018年入行成為MIRROR成員，翌年大學畢業，同時與Stephanie和平分手，當時Stephanie曾發長文表示會繼續以朋友身份支持Edan追夢。
Edan在2018年入行成為MIRROR成員，翌年大學畢業，同時與Stephanie和平分手，當時Stephanie曾發長文表示會繼續以朋友身份支持Edan追夢。
前年與Stephanie分手時，Edan也曾貼出與對方同遊主題樂園的合照，表示：「感激三年來的陪伴，接下來便用朋友的身分繼續陪伴大家吧。」
前年與Stephanie分手時，Edan也曾貼出與對方同遊主題樂園的合照，表示：「感激三年來的陪伴，接下來便用朋友的身分繼續陪伴大家吧。」
在大學時期Edan與Stephanie曾拍拖三年，是公開的一對。
在大學時期Edan與Stephanie曾拍拖三年，是公開的一對。

Edan舊愛：唔好試我底線

之後Stephanie又貼出和一個網民的對話，原來有網民私訊直斥她「博上位」，Stephanie就回應話自己從來無匿名講過Edan半句不是，對於網民的指責，她都會選擇正面應戰，更話：「自己送上門，我係唔會留手的，我好惡，把口好爛，唔好試我底線！」

年僅24歲的Stephanie近日在社交網分享被求婚的喜訊，宣布正式成為「準人妻」。
年僅24歲的Stephanie近日在社交網分享被求婚的喜訊，宣布正式成為「準人妻」。
Stephanie對在她社交網提到Edan的網民表示：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受！」但之後她又刪走了這個留言。
Stephanie對在她社交網提到Edan的網民表示：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受！」但之後她又刪走了這個留言。
之後Stephanie又和私訊鬧她的網民展開罵戰。
之後Stephanie又和私訊鬧她的網民展開罵戰。

已unfollow Edan

現年24歲的Edan在2019年畢業於港大經管學院的工商管理學士（資訊系統），大學時期曾與女友Stephanie一起參加Joint-U Mass Dance（大學聯校巡迴舞蹈匯演），可見兩人興趣相投。不過兩人分手後，Stephanie已unfollow了Edan的IG帳號，Edan和他的胞妹「小如豬」卻仍有繼續follow她的IG。

Edan在大學時期曾與女友Stephanie一起參加Joint-U Mass Dance。
Edan在大學時期曾與女友Stephanie一起參加Joint-U Mass Dance。
曾是港大女神之一的Stephanie，2019年接受傳媒訪問時，表示自己好鍾意睇連登的「你問我答」系列，當時她更指連登令她和男友之間有了更多話題。
曾是港大女神之一的Stephanie，2019年接受傳媒訪問時，表示自己好鍾意睇連登的「你問我答」系列，當時她更指連登令她和男友之間有了更多話題。
Stephanie又曾在訪問中透露自己患過情緒病，但在看過醫生後病情已穩定，因此她也會在社交網分享自己的經歷，鼓勵別人去勇敢面對情緒問題。
Stephanie又曾在訪問中透露自己患過情緒病，但在看過醫生後病情已穩定，因此她也會在社交網分享自己的經歷，鼓勵別人去勇敢面對情緒問題。

疑似Edan情慾對話曝光

自Stephanie爆出Edan曾經出軌後，即引起網民熱議，有網民更貼出數張情慾對話截圖，圖中有一個疑似Edan和一位女性朋友的對話，包括有「想一啖食左你」、「想磨下」等露骨說話，更開到口撩對方做SP（Sex Partner，性伴侶）。

疑似Edan和一位女性朋友的情慾對話被網友曝光。（網上圖片）
疑似Edan和一位女性朋友的情慾對話被網友曝光。（網上圖片）
對話中有「想一啖食左你」、「想磨下」等露骨說話。（網上圖片）
對話中有「想一啖食左你」、「想磨下」等露骨說話。（網上圖片）
更開到口撩對方做SP。
更開到口撩對方做SP。（網上圖片）

讀者留言

熱門文章

 