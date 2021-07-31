周嘉洛被爆背蘇韻姿嗒陳瀅 拍《痞子殿下》戲假情真洩蜜鐵證流出

周嘉洛憑住《愛回家之開心速遞》入屋兼攞埋最佳男配角獎，被無綫力捧安排在古裝劇《痞子殿下》做男主角，周嘉洛處男擔正對住電力強勁的陳瀅，近日二人被爆戲假情真，鏡頭後依偎的甜蜜時刻被拍下﹗早前被劉丹以「等派帖」疑似誤爆周嘉洛與蘇韻姿戀情，對住情場老手陳瀅，蘇韻姿的正印地位岌岌可危，周嘉洛陷入「三角戀」，唔知點收科﹗？

文：東方新地 ｜圖：周嘉洛IG、陳瀅IG、衛志豪IG、吳岱融微博、杜燕歌微博