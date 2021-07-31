周嘉洛被爆背蘇韻姿嗒陳瀅 拍《痞子殿下》戲假情真洩蜜鐵證流出
文：東方新地 ｜圖：周嘉洛IG、陳瀅IG、衛志豪IG、吳岱融微博、杜燕歌微博
周嘉洛早前在無綫節目《大整蟲》被拍下超級緊張意外受傷的蘇韻姿，加埋劉丹一句「等派帖，擺得酒」，被爆日久生情發展地下情，有指雖然二人拍拖甚為低調，但戀情在《愛回家》早已是公開秘密﹗《愛回家》一家人都睇好佢哋﹗近日卻爆調出《愛回家》、古裝劇《痞子殿下》首擔男一的周嘉洛與女主角陳瀅過從甚密﹗
有報料者指周嘉洛拍攝古裝劇《痞子殿下》與對手陳瀅戲假情真，同劇衛志豪拍片時誤把二人甜蜜鐵證攝入鏡，意外洩蜜﹗衛志豪用手機拍下相信是張頴康跳舞的背影，鏡頭卻意外捕捉到周嘉洛與陳瀅甜蜜時刻，令緋聞升溫﹗
片段中見到一眾演員正等埋位，周嘉洛公然翹實並挨住陳瀅休息，半瞇眼睛一臉陶醉，親暱動作純熟又自然，而眼利的陳瀅發現自己被攝入衛志豪鏡頭，才避忌地稍稍推開周嘉洛，周嘉洛發現鏡頭表現愕然縮手即時坐直身，並與陳瀅保持距離﹗
爆料者又指周嘉洛拍攝《痞子殿下》與陳瀅感情特別好，就算自己戲份完成，都會等埋陳瀅一起收工﹗周嘉洛和陳瀅在社交網有不少互動，陳瀅更會送上心心﹗在其他演員的合照中見到，二人在鏡頭前後都糖黐豆，首次合作已默契十足，感情大躍進﹗
周嘉洛、陳瀅爆出緋聞後即異口同聲否認，陳瀅指大熱天時拍古裝劇，拍得好辛苦，唔想大家焦點放在緋聞上。而周嘉洛否認同蘇韻姿拍拖及與陳瀅傳緋聞，並反問記者當時是否正在排戲，後又指可能當時太攰，因拍攝時間好長，試過三日冇瞓覺﹗蘇韻姿亦否認同周嘉洛拍拖並指因在《愛回家》多同場才熟絡，自周嘉洛調出劇組已有一段日子沒有聯絡，突然生疏﹗
周嘉洛、蘇韻姿爆戀情？！劉丹呼籲「派帖」
蘇韻姿跳舞出意外 周嘉洛鬧爆錄影廠：無綫綜藝《大整蠱》又再嚟到瞄準《愛回家開心速遞》成員，今次目標係安仔周嘉洛！熊家眾成員合謀整蟲，仲夾埋高層珍姐！劉丹喺過程中爆出蘇韻姿、周嘉洛的戀情，係咪借整蠱示愛？由於現場非常吵鬧，一時之間消化唔到，等觀眾立即睇片重溫評價一下：
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蘇韻姿整蠱周嘉洛 劉丹忽然呼籲「派帖」
《大整蠱》主持農夫完全無角色，艾粒只係充當作壁上觀的「旁白」，極度抽離。整蠱任務由《愛回家之開心速遞》台前幕後一手策劃，被整的是周嘉洛，幕後先安排蘇韻姿、周嘉洛為網絡頻道排舞，然後串通高層曾勵珍珍姐叫走周嘉洛，就在他「面聖」期間，幕後工作人員安排電視城救護帶同擔架床及染血道具幫蘇韻姿扮受傷，過程中丹爺竟然爆出一句 ：
「金城安」鬧爆錄影廠
整蠱過程十分混亂（詳情見文尾有片），「金城安」得悉蘇韻姿跌傷、染血、高呼哭叫雙腿無知覺後，情緒激動 —— 事實上全場演員都十分激動，個個喊晒，而豹哥單立文就負責挑撥安仔，怪他「做咩要跳舞、做咩行開咗唔睇住個女仔」，又話要致電通知道蘇韻姿母親，若非有字幕都唔係好聽到對白內容。最失敗的係現場鏡頭擺位，竟然影唔到周嘉洛的表情⋯⋯可能就要係咁先似「整蠱」？
拆局後攬攬示愛
扮受傷嘅蘇韻姿全程不斷問周嘉洛會否為自己交租，又要他照顧其母親，但係周嘉洛對此表現非常冷靜，無作出任何承諾，只係希望大家盡快將傷者送院。
單立文獨自回味整蠱戰績
整蠱揭穿後，現場一遍混亂，聲疊聲加上艾粒旁白，真係資訊爆棚，最好笑係豹哥獨自回味周嘉洛崩潰的一幕，補返個表情畀攝影師，好有「阿發外父」的感覺，唔該晒！
蘇韻姿撤嬌：無應承幫我交租…
正如網友所言，平時「廢青安」周嘉洛都係斯斯文文，今次發咁大脾氣，相信真係心慌慌，事後女方撤嬌，都未知畀咩反應：
蘇韻姿出「事後Po」道歉
節目播出後，蘇韻姿在IG出Po剖白心情，表示「嗰幾日我好大壓力」，而最重要係周嘉洛無嬲：
唔住呀@kalok_ 😥 今次係我第一次整蠱人，又緊張又內疚，搞到我嗰幾日好大壓力。😣 好彩最尾都成功左！ 🤩 而最好彩嘅就係：佢冇嬲！
至於周嘉洛就貼了一張惡搞的蒙面自拍，坦言當時自己好不安：
Big Big Channel 影片重溫：
今次整蠱任務以周嘉洛為目標，幕後先安排周嘉洛與一去到錄影廠大家已經哭得梨花帶雨，最後嘉洛仲鬧爆錄影廠，去片睇吓點收科！