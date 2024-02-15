61歲「星爺」周星馳逗員工利是片引網民熱議 原來關1個新春習俗事？
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「星爺」周星馳一向以其獨特的幽默感和親民形象深受大眾喜愛，今年大年初一，他就上載了一段特別的短片，極速引起了內地網民的熱烈討論。
「星爺」周星馳新年逗員工利是
在這段簡短的影片中，大家可以看到周星馳坐在房間裡，每當有員工上前拜年，他都會抱拳答禮，然後收下利是。這個場景雖然平常，但卻在近日內地社交平台上瘋傳，引起了不少網民的關注和討論。
網民熱議：老闆逗利是合不合適？
因為在傳統觀念中，老闆通常是給員工發利是，而不是收取，所以有人對於周星馳作為老闆，卻向員工逗利是這個行為感到奇怪，甚至覺得他有點孤寒，有員工在抱拳後拒派利是，更被星爺寸爆：「靚仔大晒呀！」相當搞笑。
未婚「星爺」的新春習俗
事實上，雖然周星馳已經61歲，並且是公司的老闆，但他一直未有結婚，而在中國傳統的新春習俗中，未婚的人是可以收利是的，因此有不少網民指出：「星爺還未結婚，當然可以討紅包啦！」、「結了婚的要給沒結婚的發利是」等，有網民更恍然大悟說：「星爺不結婚的原因找到了！ ！ ！」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@stephenchow、電影截圖