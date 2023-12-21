42歲唐寧「童顏天花板」不再 新片撞樣72歲陳曼娜嚇親網民
唐寧新片戴假髮出鏡 驚撞樣陳曼娜
唐寧最近活躍於一個專拍攝亞洲喜劇的IG帳號，更會不時上載新片與各位粉絲交流。日前唐寧就更新了一段影片，並以一頭金色假髮出鏡，但是唐寧的樣子竟然撞樣72歲陳曼娜，令網民紛紛留言：「變X左萬朱莎華」、「前排拍片嗰時都好正常㗎喎」、「唔戴假髮都冇事，一戴就變咗陳曼娜」、「差成30歲……竟然撞樣撞到咁」、「真係老喇……」。
41歲唐寧落淚剖白：唔認識自己 攜子女移居紐西蘭 「不老傳說」幻滅
5歲入行、童星出身的唐寧，淡出幕前後轉型做YouTuber，上月透露已帶同一對子女移居紐西蘭。在最新的一段影片中，唐寧一時感觸，落淚剖白入行36年的感想。已屆41歲的唐寧素顏出鏡，唇色慘白加上皺紋暴現，開始打破「不老傳說」。
唐寧淡出幕前轉型YouTuber
唐寧自從10個月前以「我要入豪門」作主題拍了一條有關家居翻新的影片，逐步將其塵封了的YouTube頻道復活，直到一個月前她透過影片宣布，已經帶同一對現年11及7歲的子女移居紐西蘭開展新生活。唐寧近日的影片都在分享他們移居當地的生活，最高View數的影片破13萬的點擊，對親自下場拍片和剪片的唐寧非常鼓舞。
41歲首次玩飛索：好多嘢未試過
日前唐寧上載最新影片，以《入行30年最赤裸的深情剖白》為題，她在IG寫道：「人一世物一世，咩都要試吓！今集『踩入南半場』帶你上山玩極限嘢！究竟點解人要挑戰極限？可能就係要學習攞出勇氣！你有勇氣做自己嗎？呢次挑戰，真係令我有所體會⋯⋯」在片中唐寧首次挑戰Zipline（空中飛索），她指自己40歲人好多嘢都未試過，又搞笑地謂：「啲報導會話40歲唐寧咩咩咩，唔會用我個名開始，一定要用40歲開頭。」
唐寧對鏡頭抹淚
過後唐寧再作另一挑戰，是比Zipline更加刺激的Skyswing（極限韆鞦），落地後唐寧對著鏡頭抹眼淚，成功克服恐懼挑戰自我的她解釋：「我唔係驚到喊，係感動到喊。終於做咗一樣自己想做好耐嘅嘢，有少少想回帶再嚟一次。」
自認細膽怕事
原名江麗娜的她，5歲就以唐寧之名入行演戲，但「唐寧」就如戴上面具的自己，一直在掩護「江麗娜」：「唐寧呢個身份已經跟咗我好耐，有時都會諗『唐寧』同『江麗娜』有無分別呢？唐寧成日都好似好開心，好似知好多嘢，但係江麗娜呢？我覺得好似連自己都唔係好認識江麗娜係點。我認識嘅江麗娜其實係好怕事，好多嘢都唔敢去做、驚自己做得唔好或者做唔到。」
移居為了尋回自己
唐寧續指缺少勇氣的「江麗娜」，有時甚至會用「唐寧」去包裝自己，而今次移居紐西蘭重新開始，可算是「江麗娜」所下的決定：「除咗希望可以為我同身邊嘅人去安排一個更好嘅將來，我仲想去搵下江麗娜係點、可以做啲咩。」
唐寧最新Vlog，剖白移居感想。
從影36年 演出作品無數
現年41歲的唐寧5歲開始展開其童星生涯，起初只參演廣告及劇集，後來在1991年被導演吳宇森相中，於電影《縱橫四海》中飾演鍾楚紅的童年版，唐寧更憑此角一炮而紅，翌年再被安排參演TVB重頭劇《大時代》。於千禧年代唐寧正式簽約成為TVB旗下藝人，曾連續5年入圍「飛躍進步女藝員」，代表作要數《戀愛自由式》、《大唐雙龍傳》及《天涯俠醫》等，2012年曾轉簽王維基旗下，憑《警界線》獲頒網民票選的「最佳女配角」。
唐寧「不老傳說」幻滅
唐寧入行36年，在各個影視作品中都見證著她人生的不同階段，曾被封為「童顏天花板」、「最美童星」，但經歷失婚後，唐寧的凍齡外表突然跌watt，在她的YouTube影片中放棄打扮，經常素顏示人。在最新這條片段，亦明顯見到歲月的痕跡，包括膚色泛黃、咀唇慘白無血色，眼角和眼底的皺紋暴現，多年來的「不老傳說」似乎已經幻滅。
唐寧因舞台劇合作與才子鄧偉傑擦出愛火
2007年時，唐寧與年長13年的舞台劇才子鄧偉傑因合作舞台劇《爆谷殺人狂》而擦出愛火花，拍拖三年後，2010年時低調宣布結婚。唐寧婚後約半年誕下大仔俊俊，2015年再誕下細女嗡嗡，一家四口幸福美滿… 但原來只係表面上。
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