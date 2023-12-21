42歲唐寧「童顏天花板」不再 新片撞樣72歲陳曼娜嚇親網民

現年42歲的唐寧向來有「童顏天花板」的美譽，每次唐寧更新社交平台都會獲網民大讚，更會以她做童星時的照片作對比，是大家心中的不老女神！不過日前唐寧在社交平台更新的影片中，竟然撞樣72歲陳曼娜，唔單止嚇親網民，仲令大家感嘆童顏天花板都有退下來嘅一日……