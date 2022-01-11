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單身即地獄｜宋智雅25億韓元豪宅曝光 360度美景圍繞 鄰居係韓國天團

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撰文：東方新地

Netflix真人騷《單身即地獄》近日討論度甚高，當中的成員私生活更是被大起底，包括電人唔使本被封「翻版Jennie」的彩妝網紅宋智雅，其話題性十足，在韓國居住的豪宅亦被曝光，居住環境非常富貴，唔怪得被指是富二代。

撰文：東方新地 圖片：[email protected][email protected][email protected]宋智雅、[email protected]제이앤드Haus《單身即地獄》節目截圖 部份內容：New Monday

《單身即地獄》宋智雅豪宅有無敵海景

《單身即地獄》當中的人氣成員宋智雅居住於首爾市城東區聖水洞的「Trimage」豪宅，上址能夠360度無死角觀賞漢江風景，而且周圍交通十分方便。除此之外，「Trimage」連住數個大型商場，讓好名牌的宋智雅能夠方便shopping。

「Trimage」為首爾區豪宅。（圖片來源：YouTube@제이앤드Haus）
「Trimage」為首爾區豪宅。（圖片來源：[email protected]제이앤드Haus）
其設計都相當出色。（圖片來源：YouTube@제이앤드Haus）
其設計都相當出色。（圖片來源：[email protected]제이앤드Haus）

鄰居非富即貴

「Trimage」的方便性亦吸引不少韓國社會名流入住，當中688戶中就有超過80位藝人住在其中，包括韓國天團BTS的柾國、徐康俊以及Super Junior成員崔始源等等，要撞到明星話咁易！

宋智雅居住於「Trimage」。（圖片來源：Instagram@dear.zia）
宋智雅居住於「Trimage」。（圖片來源：[email protected]
宋智雅經常大曬名媛般的生活（圖片來源：Instagram@dear.zia）
宋智雅經常大晒名媛般的生活。（圖片來源：[email protected]
Super Junior成員崔始源與宋智雅是鄰居。（圖片來源：IG@崔始源）
Super Junior成員崔始源與宋智雅是鄰居。（圖片來源：[email protected]崔始源）
BTS成員柾國都住在上址！（圖片來源：Instagram@abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz）
BTS成員柾國都住在上址！（圖片來源：[email protected]__lmnopqrstuvwxyz）

行頭件件名牌勁有米

「Trimage」目前在韓國市值約$25億韓元（約港幣$1,600萬），屬高尚住宅區。宋智雅本身在《單身即地獄》中就已經不斷展視土豪般的財力，所有服飾與手袋都是名牌，十分昂貴，可見她本身都好富有。

宋智雅被指為富二代。（圖片來源：Instagram@dear.zia）
宋智雅被指為富二代。（圖片來源：[email protected]
宋智雅在節目中都大受歡迎。（圖片來源：《單身即地獄》節目截圖）
宋智雅在節目中都大受歡迎。（圖片來源：《單身即地獄》節目截圖）
首集推出就被封為「翻版Jennie」。（圖片來源：《單身即地獄》節目截圖）
首集推出就被封為「翻版Jennie」。（圖片來源：《單身即地獄》節目截圖）

全屋都係Chanel

宋智雅曾經在自己居住的豪宅拍開箱影片，可見其住所面積非常大，整間屋都用上粉色系裝修，而且隨處可見Chanel的裝飾品，可見宋智雅對於Chanel的迷戀程度。

宋智雅相當愛Chanel這個品牌。（圖片來源：YouTube@free지아）
宋智雅相當愛Chanel這個品牌。（圖片來源：[email protected]지아）
整間裝修都用上粉色裝修。（圖片來源：YouTube@free지아）
整間裝修都用上粉色裝修。（圖片來源：[email protected]지아）

夜景非常壯麗

宋智雅的睡房就採用透明玻璃門設計，令整間豪宅的空間感更加大。而且客廳能夠觀賞整個漢江的美景，夜景肯定好壯麗！宋智雅的房型並不是「Trimage」最大的房型，其最大房型可以去到2,000餘呎。

房間門就用上玻璃設計。（圖片來源：YouTube@free지아）
房間門就用上玻璃設計。（圖片來源：[email protected]지아）
更有特設的衣舞間。（圖片來源：YouTube@free지아）
更有特設的衣舞間。（圖片來源：[email protected]지아）
屋企夜景超出色！（圖片來源：Instagram@dear.zia）
屋企夜景超出色！（圖片來源：[email protected]

《單身即地獄》的超級發電機

在《單身即地獄》的9日旅程，宋智雅被封超級發電機，最終有3位男參賽者被她勾入魂，而她亦拖住對她死心塌地自認是小狗的賢中離開地獄島。

宋智雅不時在家拍照放社交網。（圖片來源：IG@dear.zia）
宋智雅不時在家拍照放社交網。（圖片來源：[email protected]
宋智雅在《單身即地獄》每次出場都全身名牌。（圖片來源：《單身即地獄》影片截圖）
宋智雅在《單身即地獄》每次出場都全身名牌。（圖片來源：《單身即地獄》影片截圖）
節目中與男參賽者共浴，撩仔功夫一流。（圖片來源：《單身即地獄》影片截圖）
節目中與男參賽者共浴，撩仔功夫一流。（圖片來源：《單身即地獄》影片截圖）
對住另一位男參賽者風騷入魂。（圖片來源：《單身即地獄》影片截圖）
對住另一位男參賽者風騷入魂。（圖片來源：《單身即地獄》影片截圖）
最後有得三揀一。（圖片來源：《單身即地獄》影片截圖）
最後有得三揀一。（圖片來源：《單身即地獄》影片截圖）
有報道指宋智雅曾公開承認人工整靚個樣。（圖片來源：IG@dear.zia）
有報道指宋智雅曾公開承認靚樣係後天加工。（圖片來源：[email protected]

去片！參觀宋智雅豪宅

圖片來源：[email protected][email protected][email protected]제이앤드Haus《單身即地獄》節目截圖，

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