單身即地獄｜宋智雅25億韓元豪宅曝光 360度美景圍繞 鄰居係韓國天團

Netflix真人騷《單身即地獄》近日討論度甚高，當中的成員私生活更是被大起底，包括電人唔使本被封「翻版Jennie」的彩妝網紅宋智雅，其話題性十足，在韓國居住的豪宅亦被曝光，居住環境非常富貴，唔怪得被指是富二代。