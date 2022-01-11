單身即地獄｜宋智雅25億韓元豪宅曝光 360度美景圍繞 鄰居係韓國天團

Netflix真人騷《單身即地獄》近日討論度甚高，當中的成員私生活更是被大起底，包括電人唔使本被封「翻版Jennie」的彩妝網紅宋智雅，其話題性十足，在韓國居住的豪宅亦被曝光，居住環境非常富貴，唔怪得被指是富二代。
撰文：東方新地 圖片：[email protected]，[email protected]，[email protected]宋智雅、[email protected]제이앤드Haus《單身即地獄》節目截圖 部份內容：New Monday
《單身即地獄》宋智雅豪宅有無敵海景
《單身即地獄》當中的人氣成員宋智雅居住於首爾市城東區聖水洞的「Trimage」豪宅，上址能夠360度無死角觀賞漢江風景，而且周圍交通十分方便。除此之外，「Trimage」連住數個大型商場，讓好名牌的宋智雅能夠方便shopping。
鄰居非富即貴
「Trimage」的方便性亦吸引不少韓國社會名流入住，當中688戶中就有超過80位藝人住在其中，包括韓國天團BTS的柾國、徐康俊以及Super Junior成員崔始源等等，要撞到明星話咁易！
行頭件件名牌勁有米
「Trimage」目前在韓國市值約$25億韓元（約港幣$1,600萬），屬高尚住宅區。宋智雅本身在《單身即地獄》中就已經不斷展視土豪般的財力，所有服飾與手袋都是名牌，十分昂貴，可見她本身都好富有。
全屋都係Chanel
宋智雅曾經在自己居住的豪宅拍開箱影片，可見其住所面積非常大，整間屋都用上粉色系裝修，而且隨處可見Chanel的裝飾品，可見宋智雅對於Chanel的迷戀程度。
夜景非常壯麗
宋智雅的睡房就採用透明玻璃門設計，令整間豪宅的空間感更加大。而且客廳能夠觀賞整個漢江的美景，夜景肯定好壯麗！宋智雅的房型並不是「Trimage」最大的房型，其最大房型可以去到2,000餘呎。
《單身即地獄》的超級發電機
在《單身即地獄》的9日旅程，宋智雅被封超級發電機，最終有3位男參賽者被她勾入魂，而她亦拖住對她死心塌地自認是小狗的賢中離開地獄島。