單身即地獄2

單身即地獄2｜4男5女成員IG起底！預告比上季更火辣

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Netflix真人騷《單身即地獄》號稱為韓版《慾罷不能》，第一季推出後討論度甚高，Netflix今年再推出第二季，前導預告片相當神秘，完全睇唔到參加者樣貌，畫面亦似乎比第一季更加火辣，男女之間的對話更加露骨，令人想入非非！《單身即地獄2》在12月13日上架，首周已上架兩集，9位參加者IG亦被起底，全部超高顏值，首集已各有心儀對象！

單身即地獄2 Netflix真人騷《單身即地獄》號稱為韓版《慾罷不能》，今年再推出第二季，前導預告片相當神秘
Netflix真人騷《單身即地獄》號稱為韓版《慾罷不能》，今年再推出第二季，前導預告片相當神秘（圖片來源：Netflix《單身即地獄 2》截圖）

單身即地獄2｜比第一季更火辣更露骨

《單身即地獄2》在12月13日上架，前導預告片相當神秘，不但近鏡畫面可見男女參賽者的身材非常火辣，仲有男參加者撲上床的畫面，男女之間的對話相當露骨：「你每個部位都漂亮」、「我們可以越界嗎」、「以後會更有意思吧」，令人想入非非！

單身即地獄2｜12月13日正式上架

單身即地獄2｜參加者名單+IG起底 （仲有一位第3日先出場）

1.申瑟琪 2020年韓國春香小姐冠軍

首爾大學器樂專業，聲稱單身已久，最有自信的身體部分是眼睛。

單身即地獄2 申瑟琪-2020年韓國春香小姐冠軍
申瑟琪-2020年韓國春香小姐冠軍（圖片來源：[email protected]

2.朴世正 身材火辣 會主動追男仔

時裝模特兒，喜歡單眼皮男生。

單身即地獄2 朴世正-身材火辣的時裝模特兒
朴世正-身材火辣的時裝模特兒（圖片來源：[email protected]

3.李素伊 翻版姜漢娜

樣貌相較其他參加者較為斯文，亦與演員姜漢娜有幾分相似。

單身即地獄2 李素伊與演員姜漢娜有幾分相似
李素伊與演員姜漢娜有幾分相似（圖片來源：[email protected]_.soi）

4. 李娜丁 美國韓裔學霸

現就讀哈佛大學，身材高挑，喜歡戶外運動，不介意遠距離戀愛。

單身即地獄2 李娜丁現就讀哈佛大學，身材高挑，喜歡戶外運動
李娜丁現就讀哈佛大學，身材高挑，喜歡戶外運動（圖片來源：[email protected]

5.崔瑞恩 2021年韓國小姐冠軍

今年27歲，曾自嘲歷年來年紀最大的韓國小姐，被韓國傳媒指與女團AOA成員雪炫非常神似，甚至靚過雪炫！不但擁有絕美五官，仲係學霸，曾經在美國紐約著名藝術學院留學，回國之後成為藝術家，曾夢想成為策展人。去年奪冠至今，IG粉絲追蹤人數已達54萬！

單身即地獄2 崔瑞恩今年27歲，曾自嘲歷年來年紀最大的韓國小姐，被韓國傳媒指與女團AOA成員雪炫非常神似，甚至靚過雪炫！
崔瑞恩今年27歲，曾自嘲歷年來年紀最大的韓國小姐，被韓國傳媒指與女團AOA成員雪炫非常神似，甚至靚過雪炫！（圖片來源：[email protected]

6.崔鍾宇 撞樣路雲

聲稱從未與自己認真喜歡的人約會過，樣貌與前SF9成員路雲（金錫佑）有幾分相似，亦有屬於自己的YouTube Channel，向大家分享自己的生活Vlog。

單身即地獄2 崔鍾宇聲稱從未與自己認真喜歡的人約會過
崔鍾宇聲稱從未與自己認真喜歡的人約會過（圖片來源：[email protected]

7.趙勇宰 身高187 被封最帥肩膀

漢陽大學經濟系畢業，被學院群組封商學院「最帥肩膀」，希望可以認識到可以長期交往的對象。亦有個人YouTube Channel，愛好行山、路營等戶外活動，身材健碩。

單身即地獄2 趙勇宰漢陽大學經濟系畢業，被學院群組封商學院「最帥肩膀」
趙勇宰漢陽大學經濟系畢業，被學院群組封商學院「最帥肩膀」（圖片來源：[email protected]

8.金韓彬 沙灘男孩

個人IG上可見，明顯愛好水上活動，超高顏值。

單身即地獄2 金韓彬愛好水上活動，超高顏值
金韓彬愛好水上活動，超高顏值（圖片來源：[email protected]_seal）

9.申東宇 單眼皮型男

整型外科醫生，擁有爆肌身材，幾乎每日都舉重。

單身即地獄2 申東宇-整型外科醫生，擁有爆肌身材，幾乎每日都舉重
申東宇-整型外科醫生，擁有爆肌身材，幾乎每日都舉重（圖片來源：[email protected]

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《單身即地獄》第一季參加者宋智雅被韓媒瘋狂追擊

《單身即地獄》第一季參加者之一的宋智雅，去年在節目出街後，人氣急升，成為各大名牌寵兒，爆紅之際隨即陷入用A貨魚目混珠的爭議，雖然她事後已親筆寫信道歉以表誠意，亦從IG及YouTube下架多達百個涉及假貨相關內容，但外界始終未肯放過她，繼續窮追猛打。

單身即地獄2 宋智雅近月名牌代言工作明顯增多。
宋智雅近月名牌代言工作明顯增多。（圖片來源：[email protected]
單身即地獄2 宋智雅人氣急升卻爆出冒牌醜聞，點收科？
宋智雅人氣急升卻爆出冒牌醜聞，點收科？（圖片來源：[email protected]

影名牌宣傳照都用冒牌

除了較早前被踢爆穿戴A貨名牌頸鏈、冒牌衫，以及名牌從未出過的衣服，宋智雅再被發現送給爸爸的LV運動鞋也是假貨，雖然其公司表示是真品，但卻刪走有關視頻;而宋智雅曾替DIOR拍攝香水的宣傳照放社交網也遭移除，不少網友質疑照片中她所用的Dior包包也是假貨，隨後她的經理人公司CNC竟出面承認個袋是假的：「這是經紀公司得再三確認的部分，當時並沒有想得這麼多。」

單身即地獄2 宋智雅早為DIOR香水影了一輯宣傳照，竟被發現她所用的粉紅色包包是假貨。
宋智雅早為DIOR香水影了一輯宣傳照，竟被發現她所用的粉紅色包包是假貨。（圖片來源：the qoo）
單身即地獄2 宋智雅已把有關照片及視頻刪走。
宋智雅已把有關照片及視頻刪走。（圖片來源：[email protected]

公司社長代求情

宋智雅大好前途因此盡毀，CNC社長金孝鎮（音譯）也出面接受韓媒訪問，替宋智雅求情，表示她現在很痛苦，也一直在深刻反省中，而她最想澄清的是自己並不是故意將假貨當作真的使用。社長強調宋智雅對於版權並沒有概念，會買下盜版只是因為「看起來很漂亮」，根本不清楚那是真是假。

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宋智雅是DIOR活動的常客。（圖片來源：[email protected]

更多：單身即地獄｜宋智雅再被揭孭冒牌袋為名牌影宣傳相 天價廣告費價目曝光

常見問題

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《單身即地獄》宋智雅最後下場如何？

《單身即地獄》第一季參加者之一的宋智雅，去年在節目出街後，人氣急升，成為各大名牌寵兒，爆紅之際隨即陷入用A貨魚目混珠的爭議，她事後⋯⋯詳情請看

圖片來源：[email protected]、參加者個人IG資料或影片來源：[email protected]

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