單身即地獄2｜4男5女成員IG起底！預告比上季更火辣
單身即地獄2｜比第一季更火辣更露骨
《單身即地獄2》在12月13日上架，前導預告片相當神秘，不但近鏡畫面可見男女參賽者的身材非常火辣，仲有男參加者撲上床的畫面，男女之間的對話相當露骨：「你每個部位都漂亮」、「我們可以越界嗎」、「以後會更有意思吧」，令人想入非非！
單身即地獄2｜12月13日正式上架
單身即地獄2｜參加者名單+IG起底 （仲有一位第3日先出場）
1.申瑟琪 2020年韓國春香小姐冠軍
首爾大學器樂專業，聲稱單身已久，最有自信的身體部分是眼睛。
2.朴世正 身材火辣 會主動追男仔
時裝模特兒，喜歡單眼皮男生。
3.李素伊 翻版姜漢娜
樣貌相較其他參加者較為斯文，亦與演員姜漢娜有幾分相似。
4. 李娜丁 美國韓裔學霸
現就讀哈佛大學，身材高挑，喜歡戶外運動，不介意遠距離戀愛。
5.崔瑞恩 2021年韓國小姐冠軍
今年27歲，曾自嘲歷年來年紀最大的韓國小姐，被韓國傳媒指與女團AOA成員雪炫非常神似，甚至靚過雪炫！不但擁有絕美五官，仲係學霸，曾經在美國紐約著名藝術學院留學，回國之後成為藝術家，曾夢想成為策展人。去年奪冠至今，IG粉絲追蹤人數已達54萬！
6.崔鍾宇 撞樣路雲
聲稱從未與自己認真喜歡的人約會過，樣貌與前SF9成員路雲（金錫佑）有幾分相似，亦有屬於自己的YouTube Channel，向大家分享自己的生活Vlog。
7.趙勇宰 身高187 被封最帥肩膀
漢陽大學經濟系畢業，被學院群組封商學院「最帥肩膀」，希望可以認識到可以長期交往的對象。亦有個人YouTube Channel，愛好行山、路營等戶外活動，身材健碩。
8.金韓彬 沙灘男孩
個人IG上可見，明顯愛好水上活動，超高顏值。
9.申東宇 單眼皮型男
整型外科醫生，擁有爆肌身材，幾乎每日都舉重。
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影名牌宣傳照都用冒牌
除了較早前被踢爆穿戴A貨名牌頸鏈、冒牌衫，以及名牌從未出過的衣服，宋智雅再被發現送給爸爸的LV運動鞋也是假貨，雖然其公司表示是真品，但卻刪走有關視頻;而宋智雅曾替DIOR拍攝香水的宣傳照放社交網也遭移除，不少網友質疑照片中她所用的Dior包包也是假貨，隨後她的經理人公司CNC竟出面承認個袋是假的：「這是經紀公司得再三確認的部分，當時並沒有想得這麼多。」
公司社長代求情
宋智雅大好前途因此盡毀，CNC社長金孝鎮（音譯）也出面接受韓媒訪問，替宋智雅求情，表示她現在很痛苦，也一直在深刻反省中，而她最想澄清的是自己並不是故意將假貨當作真的使用。社長強調宋智雅對於版權並沒有概念，會買下盜版只是因為「看起來很漂亮」，根本不清楚那是真是假。
常見問題
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