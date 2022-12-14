單身即地獄2｜4男5女成員IG起底！預告比上季更火辣

Netflix真人騷《單身即地獄》號稱為韓版《慾罷不能》，第一季推出後討論度甚高，Netflix今年再推出第二季，前導預告片相當神秘，完全睇唔到參加者樣貌，畫面亦似乎比第一季更加火辣，男女之間的對話更加露骨，令人想入非非！《單身即地獄2》在12月13日上架，首周已上架兩集，9位參加者IG亦被起底，全部超高顏值，首集已各有心儀對象！