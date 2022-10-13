姊妹們的國際市場｜嘉盈引發鍾意飛機場定Double May爭議 霍哥都出聲！
嘉盈指男仔話鍾意「飛機場」係講大話
嘉盈在《姊妹們的國際市場》中講到：「如果係男仔話鐘意『飛機場』（意指平胸）嘅話，我唔會話佢，但我會覺得，你講咩大話啫！」引發起眾多網民對男仔鍾意「飛機場」定「Double May」的爭議。
巴打：真嘢唔好拎出嚟講
有網民認同嘉盈的觀點，表示：「鐘意平胸係因為媾唔到大波，真嘢唔好拎出嚟講」、「話鍾意平胸嗰啲男人一定係好鍾意做善事」、「身為男人真係100%認同，胸係女性最突顯嘅外觀，平胸真係成個男人咁」、「諗起王怡興話同住屋一樣，細唔緊要，不過愈大愈好囉」、「其實同錢一樣，你可以知足，但唔好同我講唔想多d囉」、「希望香港有多啲平胸支持者，咁就有少啲人同我爭食」等等。
亦有網民反駁指：「大唔代表靚，只係手感觀感好」、「各有所好啫，平胸都索得㗎」、「細波有細波正」、「唔覺得大好核突㗎咩，即係個範圍可以由a-b接近c咁囉，過c已經覺得over」、「唔明白點解我嘅審美觀要比人綁架，討厭大波既人有罪呀？」等。
在爭論間還有不少網民舉許志安做例子，重提其「安心偷食」事件，指他雖然娶了公認的「飛機場」Sammi鄭秀文，但都要偷食算係「Double May」的黃心穎，令許志安「躺著也中槍」！
霍哥力撐：嘉盈堅抽！
「微辣」霍哥不時同嘉盈合作拍片，今次他在社交網專頁「對白Cap圖王」中，就先後數次留言力撐嘉盈，除了大讚「嘉盈堅抽！」外，又點讚「就算鍾意平胸，都一樣可以鍾意大波」的留言，乘機宣傳他的「世界大愛」觀！在專頁「爆片王」，他又向節目組力Sell自己說：「我有機會上節目嘅話，我會著西裝梳油頭講四書五經，驚人話我唔正經。大家唔好懷疑，我係R緊撈，快啲搵我上！」
嘉盈一句焫㷫港女：我就係最標準嘅香港女仔
嘉盈於《姊妹們的國際市場》第二集繼續低胸貼身上鏡，一向作風大膽的嘉盈更以一句話激怒港女們。在節目中來自牙買加的外國型男Kiva表示覺得香港女生們「有啲嘈」，並且直指嘉盈便是5位女生中最嘈最煩的女生。嘉盈接受訪問時表示：「我畀人哋嘅印象係好嘈好冇禮貌，因為我就係好標準嘅香港女仔，我比起Maisy佢哋係更加貼地，但係呢我其實好尊重人，所以我唔會撻著到人哋嘅地雷嘅﹗」
港女群起反擊：嘉盈綁架全香港女仔
嘉盈以「標準嘅香港女仔」自居，引起港女們不滿，紛紛衝到ViuTV的FB專頁留言狂轟：「唔好講自己係代表香港女仔啦，你只係得個嘈字，成日插嘴無禮貌」、「綁架全香港女仔」、「影衰晒香港女性，唔係個個都係你咁成個八婆咁」、「可唔可以Cut走佢？」、「MK妹扮港女」、「過咗火啦，令人討厭」、「對佢好反感，填表寫特徵寫大波，真係睇到O咗嘴」等。
巴打衝出解圍：你哋班港女妒忌嘉盈啫！
嘉盈被圍攻，一班網民即衝出來代為還拖：「我鍾意佢夠真喎﹗」「可能佢話嘅標準香港女仔，係指直接，唔造作，夠真，佢只係動作大啲誇張啲啫」、「如果五個女仔style一樣就唔好睇啦」、「你班港女唔抵得人有你地冇啫」、「根本妒忌人哋童顏大胸」、「就係鍾意佢講粗口勁過地盤佬」等。
嘉盈向KIVA下戰書：可能你會第一次鍾意嘈嘅女仔！
嘉盈IG有超過23萬Followers
擁有33E逼爆上圍的嘉盈BB深受一班宅男粉絲愛戴，在YouTube頻道「熊仔頭FHProductionHK」中，以其率直的個性吸引大班網友支持，獲封新一代網絡女神。嘉盈BB拍片不時會衝口而出爆粗，以致被封為「MK妹」代表，但她的IG粉絲人數一直有增無減，已成功累積超過23萬Followers，非常厲害！
嘉盈靚相合集：
常見問題
節目中五位男士都是香港人嗎？
節目組邀請5位來自不同國籍的型男與5位港女進行配對，當中有足球員，有演員，有咖啡師⋯⋯詳見：5位國際型男起底
節目中五位港女都是單身嗎？
ViuTV推出戀愛配對節目《姊妹們的國際市場》，由阿正（黃正宜）、余德丞擔住主持，節目組邀請5位國際型男與5位港女進行配對，包括知性女神Mishy李昭南、日系文青Sica何洛瑤、香港溜冰女神Maisy馬曉晴、「Dee姐」Isabella 陳海寧、新一代宅男女神嘉盈BB
讀者留言