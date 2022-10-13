姊妹們的國際市場｜嘉盈引發鍾意飛機場定Double May爭議 霍哥都出聲！

「熊仔頭」嘉盈向來以驕人身形為賣點，深受巴打們喜愛，近日她上ViuTV節目《姊妹們的國際市場》做嘉賓，除了自封「港女」代表，焫㷫不少絲打外，節目中她一番關於男仔無可能喜歡「飛機場」的言論，亦引發網民熱烈爭議，連「微辣」霍哥都忍唔住落場講番兩句！