培生擂台賽果｜3大賽事結果 周永恆霍哥、曹Bee龍心及劉馬車
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培生擂台結果｜周永恆對戰霍哥拳賽結果
在比賽開始時，大約是11點05分，霍哥和周永恆展開了對決。觀眾紛紛發出噓聲，呼喊著周永恆退縮，但他依然微笑著，並未受到情緒的影響。比賽持續了足足4個回合，在開場的首回合中，雙方都展現出極大的戰意。霍哥多次針對對手的頭部發動攻擊，而周永恆則主要瞄準對手的腹部，場面氣氛相當緊張。進入第二回合後，周永恆明顯失去了進攻的節奏，開始缺乏防守，屢次遭到霍哥的頭部攻擊，甚至一度倒地，引起全場觀眾歡呼聲。在這之後，周永恆試圖應對霍哥的攻勢，引起全場呼喊「咪L再攬」。來到第三回合，霍哥選擇不再防守頭部，由周永恆發動攻擊，但對方仍未受到明顯的傷害。直到第四回合，霍哥先以勾拳擊中周永恆，將他逼至牆角，接著展開連環拳擊，裁判開始計時，最終周永恆成功撐過。兩位拳手隨後繼續對戰，雖然沒有出現KO的情況，但最終勝利歸屬於霍哥。
（圖片來源：東方新地）
培生擂台結果｜劉馬車對戰龍心拳賽結果
原本預定的劉馬車對戰龍心的賽事受到了意外干擾。劉馬車涉嫌涉及不法行為，因涉嫌摸13歲女生大腿而被警方拘捕。這場賽事因此遭受影響，劉馬車無法如期出場，其被扣留進行調查的消息引起了廣泛討論和關注。主辦方鍾培生積極與警方溝通，希望能夠保釋劉馬車以完成賽事，但未能在賽前達成協議。對此，鍾培生承諾將延遲賽事，並呼籲觀眾保留票根，期待盡快安排比賽。
培生擂台結果｜曹Bee對戰龍心拳賽結果
龍心在晚上11時半再度迎戰第二位對手，與身擁 I-1 太平洋金腰帶、以靈活身手和迅猛步法聞名的曹Bee對戰。龍心明顯處於下風，在第二回合兩度倒地，但他毅然站起，引起全場歡呼。接著，他屢遭曹Bee重擊，在第三回合再度倒地，然而在全場加油聲中，龍心再度挺身迎戰。可惜最終未能克服對手，在被技術性擊倒後，裁判宣布比賽結束。
培生擂台2023結果｜其他拳賽結果
除了劉馬車對龍心的比賽外，還有總共13場賽事。第4場比賽中，Chris和Johnny的對決引人矚目。Chris並非透過海選進入賽事，他與對手Johnny本來就有私人恩怨，因為對方撬牆腳。儘管兩人體重和體型有極大差距，但主辦單位允許他們上場解決恩怨，不過其中一方的拳套比較重。被撬牆腳的Chris全力對抗Johnny，在短時間內即使讓對手流鼻血，最後更是鮮血淋漓，場面氣氛達到高潮。最終，Chris取得勝利，但當被問及是否會與對手重新成為朋友時，他表示需要考慮。
培生擂台2023常見問題
1. 哪些賽事在培生擂台舉辦？
鍾培生主辦的「培生擂台: 無敵盃」於修頓場館舉行，焦點賽事包括周永恆對戰霍哥和龍心對戰劉馬車等，共有13場精彩對決。
2. 賽事結果有哪些值得注意的部分？
- 周永恆對戰霍哥：在四回合的激烈對抗中，雙方展現強勁戰力，霍哥最終取得勝利。
- 劉馬車對戰龍心：因劉馬車涉嫌不法行為被拘捕，賽事受到影響，未如期舉行，主辦方承諾延期舉辦。
3. 曹Bee和龍心的比賽有何結果？
龍心在晚上11時半再次比賽，面對 I-1 太平洋金腰帶的曹Bee，雖嘗試奮戰，最終因技術性擊倒而結束比賽。
這些賽事都呈現了精彩的拳擊對決，各具特色。更多詳細內容可閱讀我們的「鍾培生拳賽｜一文睇清7大重點」文章。
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