大叔的愛｜結局周 7大必睇焦點逐個捉：Anson Lo爆喊嗌分手、Edan黃德斌勇闖凶宅、沈殷怡客串做阿牧XX？
ViuTV改編自日劇的港版HeHe劇《大叔的愛》近日正播放到結局篇，最後一周劇情峰迴路轉，每集都有不少必睇焦點位，包括Edan和Anson Lo甜蜜咀嘴、Anson Lo爆喊嗌分手、Edan孖住黃德斌勇闖凶宅、ViuTV女神沈殷怡客串做阿牧XX等，劇迷都不容錯過！
文：東方新地｜圖：ViuTV劇照及影片截圖
《大叔的愛》7大必睇焦點位
1）黃德斌少女心再爆發
阿田（Edan飾）在公司當眾宣佈出櫃，令KK（黃德斌飾）得知阿田並非不喜歡男人，因此再次燃起了希望，更藉著兩人去台灣出差的機會，發動「奪回阿田」的作戰計劃，期間見KK在床上典來典去，開心地向「軍師」兼前妻Francesca（簡慕華飾）報告作戰進度，少女心再度大爆發，充滿反差萌！
2）Edan、Anson Lo甜蜜咀嘴
阿牧（Anson Lo飾）邀請阿田一起請假同遊大澳，兩人在大澳又拮魚蛋又影合照，非常開心，在碼頭阿牧更忽然箍實阿田，強勢地上演甜蜜咀嘴！
3）Edan錯摸同「外父」共浴
原來阿牧帶阿田去大澳的終極目的並非咀嘴，而是為了出櫃見家長，但卻被牧父強烈反對二人關係，失措的阿田竟然在牧父浸浴時，意外闖入了浴室！
4）沈殷怡客串
日版阿牧妹妹一角由有「E Cup石原聰美」之稱的21歲女星安倍乙客串飾演，港版就變成由現年27歲的ViuTV性感女神沈殷怡，飾演26歲的Anson Lo（阿牧）家姐。
5）Anson Lo爆喊
在梓芊（徐㴓喬飾）向阿田表白後，阿牧決定成全二人，忍痛向阿田提出分手，並當場爆喊，阿田亦忍不住傷心痛哭，隔天阿牧更立即搬離阿田家中，想不到卻因此被KK乘虛而入。
6）Edan、黃德斌勇闖凶宅
阿田與KK到達台灣新公司後，去查探一個凶宅單位，期間怪事連連發生，內心恐懼的KK在被嚇壞的阿田面前強裝大膽保護他，成功「英雄救美」，令兩人關係大躍進。
7）Edan做走佬新郎
KK乘虛而入成功追求阿田，與他步入教堂行禮，最終阿田卻回心轉意，變成「走佬新郎」，跑到阿牧家中，跪求牧父表示要見阿牧，向阿牧展開真情告白！