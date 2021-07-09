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大叔的愛｜結局周 7大必睇焦點逐個捉：Anson Lo爆喊嗌分手、Edan黃德斌勇闖凶宅、沈殷怡客串做阿牧XX？

東方新地 - 娛聞

ViuTV改編自日劇的港版HeHe劇《大叔的愛》近日正播放到結局篇，最後一周劇情峰迴路轉，每集都有不少必睇焦點位，包括Edan和Anson Lo甜蜜咀嘴、Anson Lo爆喊嗌分手、Edan孖住黃德斌勇闖凶宅、ViuTV女神沈殷怡客串做阿牧XX等，劇迷都不容錯過！

文：東方新地｜圖：ViuTV劇照及影片截圖

《大叔的愛》7大必睇焦點位

1）黃德斌少女心再爆發

阿田（Edan飾）在公司當眾宣佈出櫃，令KK（黃德斌飾）得知阿田並非不喜歡男人，因此再次燃起了希望，更藉著兩人去台灣出差的機會，發動「奪回阿田」的作戰計劃，期間見KK在床上典來典去，開心地向「軍師」兼前妻Francesca（簡慕華飾）報告作戰進度，少女心再度大爆發，充滿反差萌！

「奪回阿田」作戰計劃有所進展，KK開心得在床上典來典去。（圖片來源：ViuTV）
「奪回阿田」作戰計劃有所進展，KK開心得在床上典來典去。（圖片來源：ViuTV）

2）Edan、Anson Lo甜蜜咀嘴

阿牧（Anson Lo飾）邀請阿田一起請假同遊大澳，兩人在大澳又拮魚蛋又影合照，非常開心，在碼頭阿牧更忽然箍實阿田，強勢地上演甜蜜咀嘴！

大叔的愛劇情｜大結局
阿牧與阿田開心遊大澳，一齊拮魚蛋。（圖片來源：ViuTV）
阿牧更忽然箍實阿田咀嘴！（圖片來源：ViuTV）
阿牧更忽然箍實阿田咀嘴！（圖片來源：ViuTV）

3）Edan錯摸同「外父」共浴

原來阿牧帶阿田去大澳的終極目的並非咀嘴，而是為了出櫃見家長，但卻被牧父強烈反對二人關係，失措的阿田竟然在牧父浸浴時，意外闖入了浴室！

套劇拍咗咁多集阿牧都仍然「守身如玉」，阿田竟然先同「外父」肉帛相見！（圖片來源：ViuTV）
套劇拍咗咁多集阿牧都仍然「守身如玉」，阿田竟然先同「外父」肉帛相見！（圖片來源：ViuTV）

4）沈殷怡客串

日版阿牧妹妹一角由有「E Cup石原聰美」之稱的21歲女星安倍乙客串飾演，港版就變成由現年27歲的ViuTV性感女神沈殷怡，飾演26歲的Anson Lo（阿牧）家姐。

阿田與阿牧的母親及姊姊吃飯，言談間得知阿牧原來是首次帶男朋友回家。（圖片來源：ViuTV）
阿田與阿牧的母親及姊姊吃飯，言談間得知阿牧原來是首次帶男朋友回家。（圖片來源：ViuTV）
沈殷怡雖然上圍只得C Cup，但卻擁有一對目測40吋長腿。（圖片來源：沈殷怡IG）
沈殷怡雖然上圍只得C Cup，但卻擁有一對40吋長腿。（圖片來源：沈殷怡IG）
日版阿牧妹妹安倍乙就擁有E Cup逼爆身材。（圖片來源：安倍乙IG）
日版阿牧妹妹安倍乙就擁有E Cup逼爆身材。（圖片來源：安倍乙IG）

5）Anson Lo爆喊

在梓芊（徐㴓喬飾）向阿田表白後，阿牧決定成全二人，忍痛向阿田提出分手，並當場爆喊，阿田亦忍不住傷心痛哭，隔天阿牧更立即搬離阿田家中，想不到卻因此被KK乘虛而入。

大叔的愛大結局 阿牧
阿牧爆喊到流晒鼻涕，令人睇見都心痛！（圖片來源：ViuTV）
分手後阿牧隔天即搬離阿田家，想不到促成KK乘虛而入！（圖片來源：）
阿田對阿牧的決定百思不解。（圖片來源：ViuTV）
最後阿田亦忍不住傷心痛哭。（圖片來源：ViuTV）
最後阿田亦忍不住傷心痛哭。（圖片來源：ViuTV）

6）Edan、黃德斌勇闖凶宅

阿田與KK到達台灣新公司後，去查探一個凶宅單位，期間怪事連連發生，內心恐懼的KK在被嚇壞的阿田面前強裝大膽保護他，成功「英雄救美」，令兩人關係大躍進。

阿田前往一個舊單位查探，期間卻連連發生怪事。（圖片來源：ViuTV）
阿田前往一個舊單位查探，期間卻連連發生怪事。（圖片來源：ViuTV）
KK雖然內心恐懼，但在阿田面前卻強裝大膽保護他。（圖片來源：ViuTV）
KK雖然內心恐懼，但在阿田面前卻強裝大膽保護他。（圖片來源：ViuTV）
為了保護阿田，KK向著空無一人的房子大罵一通，展現出Man爆一面。（圖片來源：ViuTV）
為了保護阿田，KK向著空無一人的房子大罵一通，展現出Man爆一面。（圖片來源：ViuTV）

7）Edan做走佬新郎

KK乘虛而入成功追求阿田，與他步入教堂行禮，最終阿田卻回心轉意，變成「走佬新郎」，跑到阿牧家中，跪求牧父表示要見阿牧，向阿牧展開真情告白！

KK成功向阿田求婚，兩人步入教堂準備行禮（圖片來源：ViuTV）
KK成功向阿田求婚，兩人步入教堂準備行禮（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：viuTV）
但阿田想起以往與阿牧相處的片段，終發現最愛是誰，於是變身「走佬新郎」。（圖片來源：ViuTV）

詳細劇情請睇：《大叔的愛》大結局第11至15集劇情劇透

仲有《大叔的愛》預告片：

同埋牧田心跳同居日常：

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