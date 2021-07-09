大叔的愛｜結局周 7大必睇焦點逐個捉：Anson Lo爆喊嗌分手、Edan黃德斌勇闖凶宅、沈殷怡客串做阿牧XX？

ViuTV改編自日劇的港版HeHe劇《大叔的愛》近日正播放到結局篇，最後一周劇情峰迴路轉，每集都有不少必睇焦點位，包括Edan和Anson Lo甜蜜咀嘴、Anson Lo爆喊嗌分手、Edan孖住黃德斌勇闖凶宅、ViuTV女神沈殷怡客串做阿牧XX等，劇迷都不容錯過！

文：東方新地｜圖：ViuTV劇照及影片截圖