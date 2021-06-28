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大叔的愛｜製作特輯爆5大賣點：Edan狂谷朱古力肌誘Anson Lo 黃德斌反差萌最吸Like

東方新地 - 娛聞

ViuTV新劇《大叔的愛》在本周開播，日前ViuTV率先播出劇集製作特輯，當中爆出劇集4個吸引賣點，包括Edan在Anson Lo面前大晒一排朱古力腹肌，以及Man爆黃德斌展現出少女心一面的反差萌等，都令人充滿期待！

文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖

《大叔的愛》賣點1：硬漢黃德斌反差少女心

劇中主角之一的KK雖然已是一個中年大叔，卻充滿著純情少女心，由一向給人Man爆感覺的黃德斌飾演，充滿反差萌。但黃德斌原來在劇集前曾因對自己信心不足，而詢問導演會否考慮換角，幸得導演郭家禧和監製盧思麟堅持說：「係你哩！」才令黃德斌答應嘗試演出KK這個角色。

大叔的愛｜製作特輯爆5大賣點：Edan狂谷朱古力肌誘Anson Lo 黃德斌反差萌最吸Like
Stanley亦指以往黃德斌一向無甚表情，給人嚴肅感覺，相信觀眾從未曾見過他像劇中一樣搞笑的一面。（圖片來源：ViuTV）
大叔的愛｜製作特輯爆5大賣點：Edan狂谷朱古力肌誘Anson Lo 黃德斌反差萌最吸Like
劇中黃德斌飾演的KK充滿少女心。（圖片來源：ViuTV）
大叔的愛｜製作特輯爆5大賣點：Edan狂谷朱古力肌誘Anson Lo 黃德斌反差萌最吸Like
黃德斌今次一洗Man爆形象，完全豁出去！（圖片來源：ViuTV）

導演郭家禧和監製盧思麟直言想食黃德斌本人和角色之間的反差，因為「大叔」在原著中有很強的幽默感，而黃德斌平時給人感覺卻是一個硬漢子，因此他在劇中一些較為少女的表情或笑容，已能給人很惹笑的感覺。

拍攝期間花姐仲變身小粉絲孖德斌合照，仲大叫好興奮！（圖片來源：ViuTV）
拍攝期間花姐仲變身小粉絲孖德斌合照，仲大叫好興奮！（圖片來源：ViuTV）
簡慕華笑言是因老拍檔黃德斌肯演出「大叔」KK這個角色，而答應接拍這部劇集。（圖片來源：ViuTV）
簡慕華笑言是因老拍檔黃德斌肯演出「大叔」KK這個角色，而答應接拍這部劇集。（圖片來源：ViuTV）
導演郭家禧和監製兼編審盧思麟、（圖片來源：ViuTV）
導演郭家禧和監製兼編審盧思麟、（圖片來源：ViuTV）

《大叔的愛》賣點2：Edan狂操兼化妝谷爆朱古力肌

而被到點解Edan做男主角，監製盧思麟就指他和日本版原著劇集的男主角田中圭一樣有種「傻更更」的氣質，是一種好幽默、好得人鍾意的元素。黃德斌亦笑指好鍾意Edan這個小朋友。

Anson Lo指Edan在天台上大叫「淨係鍾意大波妹」是劇中signature一幕。（圖片來源：ViuTV）
Anson Lo指Edan在天台上大叫「淨係鍾意大波妹」是劇中signature一幕。（圖片來源：ViuTV）

而講到難忘的場景，Edan話除了被德斌表白、被Anson Lo嘴及被德斌求婚等場景外，最難忘的一定是他自己除衫一幕，那場戲講Anson Lo想要離開，被剛巧沖完涼出來的Edan發現，Edan笑言難忘不是因為劇情，而是因為周圍人們的反應。

Edan話最難忘的場景一定是他除衫一幕。（圖片來源：ViuTV）
Edan話最難忘的場景一定是他除衫一幕。（圖片來源：ViuTV）
Edan在拍攝前不停做掌上壓等運動操肌。（圖片來源：ViuTV）
Edan在拍攝前不停做掌上壓等運動操肌。（圖片來源：ViuTV）
操得好用力！（圖片來源：ViuTV）
操得好用力！（圖片來源：ViuTV）

Edan表示覺得自己當時表現得很自然，但導演卻要求他要善良一點，表情不要太兇狠。原來Edan在拍攝前不停做掌上壓等運動操肌，連身上都化上妝，務求表現出好「大隻」的感覺，連Anson Lo都忍不住大叫：「使唔使呀？」

仲喺身上化妝搽gel，想營造出好「大隻」嘅感覺！（圖片來源：ViuTV）
仲喺身上化妝搽gel，想營造出好「大隻」嘅感覺！（圖片來源：ViuTV）
化埋陰影位，好仔細！（圖片來源：ViuTV）
化埋陰影位，好仔細！（圖片來源：ViuTV）
拍攝浴室強吻一幕前，Edan亦有不斷做擴胸動作。（圖片來源：ViuTV）
拍攝浴室強吻一幕前，Edan亦有不斷做擴胸動作。（圖片來源：ViuTV）

《大叔的愛》賣點3：Anson Lo密密咀Edan咀上癮

至於Anson Lo，監製盧思麟就話原本這個角色他便想找一個美男子飾演，而且導演郭家禧亦覺得Anson Lo和Edan之間，有一種友誼得來又帶點戀愛的感覺。此外導演又爆料指第一次見到兩人是在試鏡之前，見到他們在停車場中排戲，因此覺得他們會很珍惜這個演出的機會。

拍攝第四日Anson Lo已要和Edan拍嘴戲。（圖片來源：ViuTV）
拍攝第四日Anson Lo已要和Edan拍咀戲。（圖片來源：ViuTV）
拍嘴戲當日花姐亦有現身監場，仲幫Edan同Anson Lo揸機拍埋採訪花絮！（圖片來源：ViuTV）
拍嘴戲當日花姐亦有現身監場，仲幫Edan同Anson Lo揸機拍埋採訪花絮！（圖片來源：ViuTV）

到Anson Lo和Edan首次拍咀戲一日，花姐亦有現身監場，仲話有啲緊張！雖然Edan話兩人一向好Friend，加上不是「打茄輪」，所以覺得咀戲「冇咩嘢」，但Anson Lo卻搞笑說：「不嬲我都有少少嫌棄佢個嘴！」結果拍攝時因為主動咀得太多次，Anson Lo仲被工作人員問係咪咀上癮！

Edan話有好多人羨慕Anson Lo有和他咀嘴的機會，指責他「身在福中不知福」！（圖片來源：ViuTV）
Edan話有好多人羨慕Anson Lo有和他咀嘴的機會，指責他「身在福中不知福」！（圖片來源：ViuTV）
之後Anson Lo都有補充好開心拍嘴戲的對象是Edan，因為大家係friend底，有好多嘢可以一齊去試。（圖片來源：ViuTV）
之後Anson Lo都有補充好開心拍嘴戲的對象是Edan，因為大家係friend底，有好多嘢可以一齊去試。（圖片來源：ViuTV）

《大叔的愛》賣點4：Stanley為失婚簡慕華放棄森林

除了大叔黃德斌和Edan、Anson Lo的三角戀外，Stanley和失婚簡慕華的戀情亦一個值得關注的支線，Stanley飾演的Edan同事Louis原本是個媾女王，也是個現實主義者，卻為了簡慕華飾演的大叔前妻Francesca而放棄森林，向她求婚。

Stanley飾演的Louis原本是個媾女王。（圖片來源：ViuTV）
Stanley飾演的Louis原本是個媾女王。（圖片來源：ViuTV）
Stanley形象簡慕華答應他求婚一幕「好有愛」。（圖片來源：ViuTV）
Stanley認為簡慕華答應他求婚一幕「好有愛」。（圖片來源：ViuTV）
簡慕華指Stanley在office戲中特別smart，在她面前卻變成了一個小朋友。（圖片來源：ViuTV）
簡慕華指Stanley在office戲中特別smart，在她面前卻變成了一個小朋友。（圖片來源：ViuTV）

監製又指日本版《大叔的愛》只得七集太短「到喉唔到肺」，所以會在香港版發展更多支線劇情，包括娟姐（練美娟）、簡慕華、Stanley和Asha（徐㴓喬）等人的故事。

Asha和娟姐演出的角色都比日版多了不少戲份。（圖片來源：ViuTV）
Asha和娟姐演出的角色都比日版多了不少戲份。（圖片來源：ViuTV）

《大叔的愛》賣點5：每集結尾有彩蛋

此外編導又講明為了服務fans，每集結尾都會有一眾演員拍攝的小短片作為彩蛋，相信會學足日劇模式，拍攝主角們的洗腦跳舞片，製作特輯亦有提到，黃德斌等人將會大跳搞笑舞蹈！

劇集每集結尾都將有各演員演出的小彩蛋。（圖片來源：ViuTV）
劇集每集結尾都將有各演員演出的小彩蛋。（圖片來源：ViuTV）
仲會有黃德斌跳嘅搞笑舞蹈。（圖片來源：ViuTV）
仲會有黃德斌跳嘅搞笑舞蹈。（圖片來源：ViuTV）
大叔的愛｜製作特輯爆5大賣點：Edan狂谷朱古力肌誘Anson Lo 黃德斌反差萌最吸Like
簡慕華都有份跳！（圖片來源：ViuTV）

即睇《大叔的愛》製作特輯：

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