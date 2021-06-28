大叔的愛｜製作特輯爆5大賣點：Edan狂谷朱古力肌誘Anson Lo 黃德斌反差萌最吸Like
文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖
《大叔的愛》賣點1：硬漢黃德斌反差少女心
劇中主角之一的KK雖然已是一個中年大叔，卻充滿著純情少女心，由一向給人Man爆感覺的黃德斌飾演，充滿反差萌。但黃德斌原來在劇集前曾因對自己信心不足，而詢問導演會否考慮換角，幸得導演郭家禧和監製盧思麟堅持說：「係你哩！」才令黃德斌答應嘗試演出KK這個角色。
導演郭家禧和監製盧思麟直言想食黃德斌本人和角色之間的反差，因為「大叔」在原著中有很強的幽默感，而黃德斌平時給人感覺卻是一個硬漢子，因此他在劇中一些較為少女的表情或笑容，已能給人很惹笑的感覺。
《大叔的愛》賣點2：Edan狂操兼化妝谷爆朱古力肌
而被到點解Edan做男主角，監製盧思麟就指他和日本版原著劇集的男主角田中圭一樣有種「傻更更」的氣質，是一種好幽默、好得人鍾意的元素。黃德斌亦笑指好鍾意Edan這個小朋友。
而講到難忘的場景，Edan話除了被德斌表白、被Anson Lo嘴及被德斌求婚等場景外，最難忘的一定是他自己除衫一幕，那場戲講Anson Lo想要離開，被剛巧沖完涼出來的Edan發現，Edan笑言難忘不是因為劇情，而是因為周圍人們的反應。
Edan表示覺得自己當時表現得很自然，但導演卻要求他要善良一點，表情不要太兇狠。原來Edan在拍攝前不停做掌上壓等運動操肌，連身上都化上妝，務求表現出好「大隻」的感覺，連Anson Lo都忍不住大叫：「使唔使呀？」
《大叔的愛》賣點3：Anson Lo密密咀Edan咀上癮
至於Anson Lo，監製盧思麟就話原本這個角色他便想找一個美男子飾演，而且導演郭家禧亦覺得Anson Lo和Edan之間，有一種友誼得來又帶點戀愛的感覺。此外導演又爆料指第一次見到兩人是在試鏡之前，見到他們在停車場中排戲，因此覺得他們會很珍惜這個演出的機會。
到Anson Lo和Edan首次拍咀戲一日，花姐亦有現身監場，仲話有啲緊張！雖然Edan話兩人一向好Friend，加上不是「打茄輪」，所以覺得咀戲「冇咩嘢」，但Anson Lo卻搞笑說：「不嬲我都有少少嫌棄佢個嘴！」結果拍攝時因為主動咀得太多次，Anson Lo仲被工作人員問係咪咀上癮！
《大叔的愛》賣點4：Stanley為失婚簡慕華放棄森林
除了大叔黃德斌和Edan、Anson Lo的三角戀外，Stanley和失婚簡慕華的戀情亦一個值得關注的支線，Stanley飾演的Edan同事Louis原本是個媾女王，也是個現實主義者，卻為了簡慕華飾演的大叔前妻Francesca而放棄森林，向她求婚。
監製又指日本版《大叔的愛》只得七集太短「到喉唔到肺」，所以會在香港版發展更多支線劇情，包括娟姐（練美娟）、簡慕華、Stanley和Asha（徐㴓喬）等人的故事。
《大叔的愛》賣點5：每集結尾有彩蛋
此外編導又講明為了服務fans，每集結尾都會有一眾演員拍攝的小短片作為彩蛋，相信會學足日劇模式，拍攝主角們的洗腦跳舞片，製作特輯亦有提到，黃德斌等人將會大跳搞笑舞蹈！