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大叔的愛｜Anson Lo與Edan被翻情史舊帳 花姐動怒出post捍衛兩子

東方新地 - 娛聞

形象一向正面的人氣男團MIRROR，隨住人氣急升，各成員的私生活亦成外界焦點，最近《大叔的愛》熱播，兩大男主角Anson Lo(盧瀚霆)與Edan(呂爵安)風頭更一時無兩，有周刊報道重提Edan被舊愛爆出軌及Anson Lo的性取向，令經理人花姐嬲到要在社交網的限時動態出post，以文字表示極度不滿。

文：東方新地｜圖：花姐、Anson Lo、Edan及Stephanie IG圖片、ViuTV圖片

《大叔的愛》令MIRROR兩子爆紅

人怕出名豬怕肥，Anson Lo與 Edan因為ViuTV劇集《大叔大愛》爆紅，成為傳媒追訪對象，有周刊以「MIRROR成員風流帳大披露」為題，翻提二人的情史舊帳做封面，包括Edan早前被舊愛爆出軌及Anson Lo同性緣強。

大叔的愛
Anson Lo在《大叔的愛》向Edan提出分手一幕，非常虐心。（圖片來源：ViuTV圖片）
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Edan日前為Anson Lo慶生，仲作狀咀嘴。（圖片來源：Edan IG）

Anson Lo被揭性取向

報道中刊登了早年Anson Lo與男舞蹈員的激咀的照片，又話Anson Lo與馬天佑著情侶衫，負面新聞一出，最大反應的是經理人花姐。

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Anson Lo與Edan近日齊齊做封面人物。（圖片來源：Anson Lo IG）
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Anson Lo被指早年曾與男舞蹈員激咀。（圖片來源：Anson Lo IG）

花姐罕有發聲鬧爆

花姐即在其社交網的限時動態出post，黑底白字寫上「增加銷量有很多方法，你同的那種…」加埋個嬲嬲emoji，可知花姐有幾嬲。花姐發聲後，不少鏡粉反過來安慰她。

大叔的愛
花姐近年為了MIRROR與ERROR，不惜自己都出埋鏡。（圖片來源：Edan IG）
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當MIRROR同ERROR視如己出的花姐，早前陪住Anson Lo拍MV。（圖片來源：花姐IG）
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花姐出post發洩不滿。（圖片來源：花姐IG）

大叔的愛｜Anson Lo與Edan被翻情史舊帳 花姐動怒出post捍衛兩子

大叔的愛｜Anson Lo與Edan被翻情史舊帳 花姐動怒出post捍衛兩子

大叔的愛｜Anson Lo與Edan被翻情史舊帳 花姐動怒出post捍衛兩子

Edan呂爵安：畀多啲空間事件中嘅人

Edan（呂爵安）於今年5月被捲入過去的是非中，繼被舊愛Stephanie在社交網上爆料指曾經出軌後，又有一個疑似Edan撩一位女性朋友做SP（Sex Partner，性伴侶）的情慾對話被網友曝光，引來網民熱議。Edan亦在社交網就疑似出軌及情慾對話事件開腔作出回應：「知道有關自己嘅事情被討論中，私人同過去嘅感情事我認為我唔應該作出任何澄清或回應，因為我唔希望會影響任何人。希望大家畀多啲空間事件中嘅人，停止對佢（or佢哋）嘅騷擾。我自己亦會繼續專注喺我嘅工作上，感謝大家。」

Edan拜託大家畀多啲空間事件中嘅人，但並無講明對象。
Edan拜託大家畀多啲空間事件中嘅人，但並無講明對象。

之後Stephanie亦就Edan的發文出post回應，表示：「要講嘅佢講曬，其實各自開始咗新生活，唔希望再有人專登嚟提起，未來見一個del一個！」

作為MIRROR成員的Edan，畢業自港大工商管理系、鋼琴8級，被指package非常好。
Edan近年參演《男排女將》、《膠戰》等多個ViuTV劇集和節目都大受歡迎，加上今年初推出個人單曲〈E先生連環不幸事件〉，更令他人氣急升，連小儀都自爆成為了「爵屎」（呂爵安Fans），森美亦因女兒鍾意他而叫他「女婿安」。

被指曾向舊愛「派帽」

據知Edan（呂爵安）舊愛Stephanie是Edan的大學同學，與Edan同樣是24歲，兩人曾拍拖三年，直到前年和平分手，現在Stephanie已有新男友，並即將嫁作人妻。不過Stephanie近日在社交網公布被求婚的喜訊時，卻有網民在留言中@了她的舊愛Edan，更有網友話相信Edan會為她感到開心，Stephanie隨即嬲爆回覆：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受（em if any）想口誅筆伐樓上位XXX不如自己dm佢？thank you！」直指Edan曾向她「派綠帽」（意指出軌）！

Edan在2018年入行成為MIRROR成員，翌年大學畢業，同時與Stephanie和平分手，當時Stephanie曾發長文表示會繼續以朋友身份支持Edan追夢。
Edan在2018年入行成為MIRROR成員，翌年大學畢業，同時與Stephanie和平分手，當時Stephanie曾發長文表示會繼續以朋友身份支持Edan追夢。
前年與Stephanie分手時，Edan也曾貼出與對方同遊主題樂園的合照，表示：「感激三年來的陪伴，接下來便用朋友的身分繼續陪伴大家吧。」
前年與Stephanie分手時，Edan也曾貼出與對方同遊主題樂園的合照，表示：「感激三年來的陪伴，接下來便用朋友的身分繼續陪伴大家吧。」
在大學時期Edan與Stephanie曾拍拖三年，是公開的一對。
在大學時期Edan與Stephanie曾拍拖三年，是公開的一對。

Edan舊愛：唔好試我底線

之後Stephanie又貼出和一個網民的對話，原來有網民私訊直斥她「博上位」，Stephanie就回應話自己從來無匿名講過Edan半句不是，對於網民的指責，她都會選擇正面應戰，更話：「自己送上門，我係唔會留手的，我好惡，把口好爛，唔好試我底線！」

年僅24歲的Stephanie近日在社交網分享被求婚的喜訊，宣布正式成為「準人妻」。
年僅24歲的Stephanie近日在社交網分享被求婚的喜訊，宣布正式成為「準人妻」。
Stephanie對在她社交網提到Edan的網民表示：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受！」但之後她又刪走了這個留言。
Stephanie對在她社交網提到Edan的網民表示：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受！」但之後她又刪走了這個留言。
之後Stephanie又和私訊鬧她的網民展開罵戰。
之後Stephanie又和私訊鬧她的網民展開罵戰。

已unfollow Edan

現年24歲的Edan在2019年畢業於港大經管學院的工商管理學士（資訊系統），大學時期曾與女友Stephanie一起參加Joint-U Mass Dance（大學聯校巡迴舞蹈匯演），可見兩人興趣相投。不過兩人分手後，Stephanie已unfollow了Edan的IG帳號，Edan和他的胞妹「小如豬」卻仍有繼續follow她的IG。

Edan在大學時期曾與女友Stephanie一起參加Joint-U Mass Dance。
Edan在大學時期曾與女友Stephanie一起參加Joint-U Mass Dance。
曾是港大女神之一的Stephanie，2019年接受傳媒訪問時，表示自己好鍾意睇連登的「你問我答」系列，當時她更指連登令她和男友之間有了更多話題。
曾是港大女神之一的Stephanie，2019年接受傳媒訪問時，表示自己好鍾意睇連登的「你問我答」系列，當時她更指連登令她和男友之間有了更多話題。
Stephanie又曾在訪問中透露自己患過情緒病，但在看過醫生後病情已穩定，因此她也會在社交網分享自己的經歷，鼓勵別人去勇敢面對情緒問題。
Stephanie又曾在訪問中透露自己患過情緒病，但在看過醫生後病情已穩定，因此她也會在社交網分享自己的經歷，鼓勵別人去勇敢面對情緒問題。

疑似Edan情慾對話曝光

自Stephanie爆出Edan曾經出軌後，即引起網民熱議，有網民更貼出數張情慾對話截圖，圖中有一個疑似Edan和一位女性朋友的對話，包括有「想一啖食左你」、「想磨下」等露骨說話，更開到口撩對方做SP（Sex Partner，性伴侶）。

疑似Edan和一位女性朋友的情慾對話被網友曝光。（網上圖片）
疑似Edan和一位女性朋友的情慾對話被網友曝光。（網上圖片）
對話中有「想一啖食左你」、「想磨下」等露骨說話。（網上圖片）
對話中有「想一啖食左你」、「想磨下」等露骨說話。（網上圖片）
更開到口撩對方做SP。
更開到口撩對方做SP。（網上圖片）

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