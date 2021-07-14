大叔的愛｜Anson Lo與Edan被翻情史舊帳 花姐動怒出post捍衛兩子

形象一向正面的人氣男團MIRROR，隨住人氣急升，各成員的私生活亦成外界焦點，最近《大叔的愛》熱播，兩大男主角Anson Lo(盧瀚霆)與Edan(呂爵安)風頭更一時無兩，有周刊報道重提Edan被舊愛爆出軌及Anson Lo的性取向，令經理人花姐嬲到要在社交網的限時動態出post，以文字表示極度不滿。

文：東方新地｜圖：花姐、Anson Lo、Edan及Stephanie IG圖片、ViuTV圖片