大叔的愛｜Edan呂爵安獲黃德斌「英雄救美」結良緣 《造美人》Ice係媒人？
即將開播的ViuTV新劇《大叔的愛》，最近在預告片中有一幕Edan（呂爵安）在巴士中向黃德斌「投懷送抱」的戲份，原來該幕劇情入面《造美人》Ice（嚴楚翹）都有份演出，更成為兩人之間的「媒人」，而負責英雄救「美人」Edan的黃德斌，更搞笑指這幕戲份是兩人的「巴士奇遇結良緣」！
文：東方新地｜圖：《大叔的愛》劇照及影片截圖
《大叔的愛》Edan 被誤會非禮女乘客
在ViuTV新劇《大叔的愛》日前播出的預告片中，有一幕Edan（呂爵安）在巴士中向黃德斌「投懷送抱」的戲份，原來該幕係講Edan在巴士上被誤會非禮女乘客，結果黃德斌「英雄救美」、為Edan解圍後，還將Edan擁入懷中！
睇真啲，該個懷疑「被非禮」的女乘客，原來係《造美人》十強佳麗之一的Ice（嚴楚翹），Ice過去曾經演出過《愛·回家之開心速遞》同《寶寶大過天》等無綫劇，但直到參加ViuTV選美真人騷《造美人》才開始為觀眾所熟悉，今次《大叔的愛》是她首次參演ViuTV劇，可惜只係演個無名女乘客角色。
黃德斌笑指今次的劇情是「巴士奇遇結良緣」，仲話自己平日好貼地，不時坐公共交通工具：「因為太方便，唔使周圍搵車位！不過我哋平時坐車都收埋自己，唔會招惹啲咩誤會，即使見人鬧交都未必出聲，除非去到動手動腳啦，如果唔係，唔會介入人哋鬧交。」
而Edan就自嘲貧窮，所以是巴士常客，他笑言平時在車上不時與Anson Lo（盧瀚霆）短訊傾劇本：「我哋之前真係好驚，因為呢部劇買晒版權，要喺原著同自己風格中攞平衡。可能我哋未夠專業啦，平時我哋都會攬頭攬頸咁玩，所以唔會太尷尬！最驚係Anson Lo自己加戲，或者拍錫錫戲嗰陣加啲嘢，咁就嚇親我囉！」
Anson Lo就話為了投入與Edan的感情，要不時向對方獻媚，他表示：「冇辦法啦，識咁耐都唔會黐咁埋傾偈，所以都幫佢攞飯、攞埋餐具，做到細心啲咁，希望可以搵到嗰份感覺。」
同場的混血兒Asha（徐㴓喬）自言被人嫌棄鬼妹仔口音，要糾正做地道「港女」，她說：「導演有日好尷尬咁話我有鬼妹仔口音，我話我真係鬼妹仔嚟㗎！所以依家我學緊咬字，要做個地道香港人先得！」