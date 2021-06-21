大叔的愛｜Edan呂爵安獲黃德斌「英雄救美」結良緣 《造美人》Ice係媒人？

即將開播的ViuTV新劇《大叔的愛》，最近在預告片中有一幕Edan（呂爵安）在巴士中向黃德斌「投懷送抱」的戲份，原來該幕劇情入面《造美人》Ice（嚴楚翹）都有份演出，更成為兩人之間的「媒人」，而負責英雄救「美人」Edan的黃德斌，更搞笑指這幕戲份是兩人的「巴士奇遇結良緣」！

文：東方新地｜圖：《大叔的愛》劇照及影片截圖