ViuTV《大叔的愛》首集逾57萬人收看 阿牧浴室壁咚強吻阿田兼大膽表白：我都有大支嘢，你想唔想試吓？
編輯：東方新地｜圖片來源：ViuTV《大叔的愛》截圖、劇照、網民留言截圖｜原文：新Monday
ViuTV《大叔的愛》首集逾57萬人收看
ViuTV《大叔的愛》日前（28日）正式首播，向來Man爆的黃德斌演繹喜劇也絕不違和，同時更帶有少女心，獲得廣大觀眾讚揚；至於另外兩位男主角Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）的演技亦獲讚自然、貼地又搞笑，也受到觀眾一致好評。
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網上更有消息指出，ViuTV《大叔的愛》首集收視高達8.7點（每一收視點約有65,540），即共有570,198人同時收看，而該集更成為ViuTV開播5年以來收視最高的劇集，可見劇集的魅力。
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第二集浴室壁咚既搞笑又令人面紅心跳
昨晚（29日）所播出的第二集，劇情發展至阿田（Edan 呂爵安 飾）收到KK（黃德斌 飾）的紅色玫瑰花及搞笑表白後，內心感到忐忑不安，無時無刻都幻想KK都會隨時對他作出曖昧行為，阿牧雖然覺得阿田有古怪，但未知因為何事而不敢輕舉妄動，直至在樓盤展銷會，阿田為救KK而被招牌壓住受傷入院，KK既擔心又內疚，更在醫院內突襲阿田將他一擁入懷。
後來，阿牧從梓芊口中得知，公司內有人暗戀阿田，經過一番推測後，即察覺暗戀阿田的人正是KK，內心感不安的阿牧趁送毛巾入浴室給阿田時，就壁咚並強吻阿田，仲大膽表白：「我知你鍾意大波，但我都有大支嘢，你想唔想試吓？」真的既搞笑又令人看得面紅心跳。
即睇《大叔的愛》浴室壁咚強吻連環圖：
阿田大唱MIRROR金曲及〈E先生連環不幸事件〉
在第二集劇情中，阿田（Edan 呂爵安 飾）除了繼續保持一貫搞笑作風外，亦不忘在劇中為團隊及自己打歌：劇中阿田去到梓芊與哥哥所開設的酒吧內飲醉酒，被送回家中時，阿田就已在唱「只想找一個伴 但崩壞的命盤…」，就是Edan自己的作品〈E先生連環不幸事件〉；另一幕就是阿田在浴室內沖涼時，大唱「焫焫焫焫焫焫著，情愛似燃油炸藥…」正是團隊的歌曲〈IGNITED〉。
每集片尾都有花絮、彩蛋 大放送阿田、阿牧視覺So Sweet
除了劇情之外，每集完結時，片尾均會播出當集的花絮及彩蛋，如首集片尾彩蛋，就是阿田在與阿牧同居期間，不慎將會甩色的襪放入洗衣機中，令阿牧的白色上衣被染成一撻撻的粉紅色，而整個彩蛋正是阿牧望向阿田的視覺；至於第二集，則是阿田飲醉酒時，阿牧幫他除鞋、按頭和蓋被，更餵他喝茶。
劇前的製作特輯中，導演郭家禧和監製兼編審盧思麟就表示過在拍攝劇集期間，曾受到「鏡粉」們的啟發，教識他劇集的包裝和方向，而且Fans們亦十分關心劇組，所以為答謝Fans，就炮製了這些片尾彩蛋。
網友：我一家都一齊尖叫
有不少觀眾看完第二集後，即在各大的討論區或Facebook Group內大講劇情同看後感，包括有：「我同亞仔叫得好肉緊呀，咀個到，正到」、「太正喇，我一家都一齊尖叫」、「片尾啲第一身視覺真心屈機」、「你試吓換咗係193話自己有大支野！？套劇會立刻崩壞！」、「大支嘢呀~~好震撼！」