ViuTV《大叔的愛》首集逾57萬人收看 阿牧浴室壁咚強吻阿田兼大膽表白：我都有大支嘢，你想唔想試吓？

ViuTV《大叔的愛》首集播出後好評如潮，不少網友都表示「笑到肚痛」，而昨晚網上更一度傳出《大叔的愛》首集就創下8.7點收視，成為ViuTV開播5年以來收視最高的劇集，而去到第二集，劇情繼續為大家帶來歡笑，當中最為觀眾難忘的莫過於阿牧（Anson Lo 盧瀚霆 飾）在浴室壁咚阿田（Edan 呂爵安 飾）兼強吻、表白，仲大講曖昧說話！

編輯：東方新地｜圖片來源：ViuTV《大叔的愛》截圖、劇照、網民留言截圖｜原文：新Monday