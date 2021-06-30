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ViuTV《大叔的愛》首集逾57萬人收看 阿牧浴室壁咚強吻阿田兼大膽表白：我都有大支嘢，你想唔想試吓？

東方新地 - 娛聞

ViuTV《大叔的愛》首集播出後好評如潮，不少網友都表示「笑到肚痛」，而昨晚網上更一度傳出《大叔的愛》首集就創下8.7點收視，成為ViuTV開播5年以來收視最高的劇集，而去到第二集，劇情繼續為大家帶來歡笑，當中最為觀眾難忘的莫過於阿牧（Anson Lo 盧瀚霆 飾）在浴室壁咚阿田（Edan 呂爵安 飾）兼強吻、表白，仲大講曖昧說話！

編輯：東方新地｜圖片來源：ViuTV《大叔的愛》截圖、劇照、網民留言截圖｜原文：新Monday

ViuTV《大叔的愛》首集逾57萬人收看

ViuTV《大叔的愛》日前（28日）正式首播，向來Man爆的黃德斌演繹喜劇也絕不違和，同時更帶有少女心，獲得廣大觀眾讚揚；至於另外兩位男主角Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）的演技亦獲讚自然、貼地又搞笑，也受到觀眾一致好評。

（圖片來源：ViuTV）
黃德斌演繹的「大叔」獲讚充滿少女心。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
Edan和Anson Lo的演技亦備受讚賞。（圖片來源：ViuTV）

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網上更有消息指出，ViuTV《大叔的愛》首集收視高達8.7點（每一收視點約有65,540），即共有570,198人同時收看，而該集更成為ViuTV開播5年以來收視最高的劇集，可見劇集的魅力。

（圖片來源：ViuTV）
KK在摩天輪下向阿田送花表白，高呼：「田田，I love you！」一幕，有傳吸引了超過57萬人收看。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
《大叔的愛》更有指成為ViuTV開播5年以來收視最高的劇集。（圖片來源：ViuTV）

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第二集浴室壁咚既搞笑又令人面紅心跳

昨晚（29日）所播出的第二集，劇情發展至阿田（Edan 呂爵安 飾）收到KK（黃德斌 飾）的紅色玫瑰花及搞笑表白後，內心感到忐忑不安，無時無刻都幻想KK都會隨時對他作出曖昧行為，阿牧雖然覺得阿田有古怪，但未知因為何事而不敢輕舉妄動，直至在樓盤展銷會，阿田為救KK而被招牌壓住受傷入院，KK既擔心又內疚，更在醫院內突襲阿田將他一擁入懷。

（圖片來源：ViuTV）
阿田收到KK的紅色玫瑰花及搞笑表白後，內心感到忐忑不安（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
阿田為救KK而被招牌壓住受傷入院，KK既擔心又內疚，更在醫院內突襲阿田將他一擁入懷。（圖片來源：ViuTV）

後來，阿牧從梓芊口中得知，公司內有人暗戀阿田，經過一番推測後，即察覺暗戀阿田的人正是KK，內心感不安的阿牧趁送毛巾入浴室給阿田時，就壁咚並強吻阿田，仲大膽表白：「我知你鍾意大波，但我都有大支嘢，你想唔想試吓？」真的既搞笑又令人看得面紅心跳。

即睇《大叔的愛》浴室壁咚強吻連環圖：

阿田大唱MIRROR金曲及〈E先生連環不幸事件〉

在第二集劇情中，阿田（Edan 呂爵安 飾）除了繼續保持一貫搞笑作風外，亦不忘在劇中為團隊及自己打歌：劇中阿田去到梓芊與哥哥所開設的酒吧內飲醉酒，被送回家中時，阿田就已在唱「只想找一個伴 但崩壞的命盤…」，就是Edan自己的作品〈E先生連環不幸事件〉；另一幕就是阿田在浴室內沖涼時，大唱「焫焫焫焫焫焫著，情愛似燃油炸藥…」正是團隊的歌曲〈IGNITED〉。

（圖片來源：ViuTV）
阿田飲醉酒被送回家中時，趁機大唱自己的作品〈E先生連環不幸事件〉。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：《大叔的愛》ViuTV香港版截圖）
另一幕就是阿田沖涼時，大唱MIRROR的歌曲〈IGNITED〉。（圖片來源：ViuTV）

每集片尾都有花絮、彩蛋 大放送阿田、阿牧視覺So Sweet

除了劇情之外，每集完結時，片尾均會播出當集的花絮及彩蛋，如首集片尾彩蛋，就是阿田在與阿牧同居期間，不慎將會甩色的襪放入洗衣機中，令阿牧的白色上衣被染成一撻撻的粉紅色，而整個彩蛋正是阿牧望向阿田的視覺；至於第二集，則是阿田飲醉酒時，阿牧幫他除鞋、按頭和蓋被，更餵他喝茶。

（圖片來源：《大叔的愛》ViuTV香港版）
第一集彩蛋有阿牧望向阿田的甜蜜視覺。（圖片來源：ViuTV）
第二集則換成飲醉酒的阿田望向阿牧的視角。（圖片來源：ViuTV）
第二集則換成飲醉酒的阿田望向阿牧的視角。（圖片來源：ViuTV）

劇前的製作特輯中，導演郭家禧和監製兼編審盧思麟就表示過在拍攝劇集期間，曾受到「鏡粉」們的啟發，教識他劇集的包裝和方向，而且Fans們亦十分關心劇組，所以為答謝Fans，就炮製了這些片尾彩蛋。

（圖片來源：《大叔的愛》ViuTV香港版製作特輯）
《大叔的愛》導演郭家禧和監製兼編審盧思麟。（圖片來源：ViuTV）

網友：我一家都一齊尖叫

有不少觀眾看完第二集後，即在各大的討論區或Facebook Group內大講劇情同看後感，包括有：「我同亞仔叫得好肉緊呀，咀個到，正到」、「太正喇，我一家都一齊尖叫」、「片尾啲第一身視覺真心屈機」、「你試吓換咗係193話自己有大支野！？套劇會立刻崩壞！」、「大支嘢呀~~好震撼！」

（圖片來源：造星評議會 - 全民造星討論區Facebook Group）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：造星評議會 - 全民造星討論區Facebook Group）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：造星評議會 - 全民造星討論區Facebook Group）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：造星評議會 - 全民造星討論區Facebook Group）
（圖片來源：網民留言截圖）

延伸閱讀：

ViuTV《大叔的愛》第1-5集劇情劇透：黃德斌離婚爭Edan、Anson Lo浴室奪初吻！花姐有份客串？

仲有精彩重溫《大叔的愛》第2集 Edan AL 浴室之初吻：

以及《大叔的愛》主題曲〈突如其來的心跳感覺〉：

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