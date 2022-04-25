天地男兒 張智霖

天地男兒｜張智霖曾失落視帝爆「義氣仔女論」 相隔9年不介意重返TVB拍劇

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1996年劇集《天地男兒》4月26日起將在無綫深夜時段重播，主角之一的張智霖（Chilam）近年主力在內地發展，對上一次拍TVB劇已是在2013年的《衝上雲霄2》，當時他在《萬千星輝頒獎典禮》上失落視帝大獎，只獲得全民投票選出的「最受歡迎電視男角色」獎後，曾講出一番「義氣仔女論」，疑寸爆TVB只頒視帝給「親生仔」，但近日他接受訪問時，就表示如果有好的劇本一定會返去TVB拍劇，因為TVB始終也是他的恩人。

張智霖 曾因失視帝在台上問：係咪代表TVB唔鍾意我？

歌手出身的張智霖（Chilam）入行31年，曾參演過不少TVB劇，其中經典角色包括有《十月初五的月光》中的「初哥哥」，以及《衝上雲霄2》中的「Cool魔」，2013年「Cool魔」一角更令他升呢成為大馬雙料視帝，但在《萬千星輝頒獎典禮》上，他卻失落視帝大獎，只獲得全民投票選出的「最受歡迎電視男角色」獎。

張智霖 2000年Chilam在《十月初五的月光》中飾演的初哥哥，成為他的經典角色之一。
2000年Chilam在《十月初五的月光》中飾演的初哥哥，成為他的經典角色之一。（圖片來源：《十月初五的月光》截圖）
張智霖 2013年「Cool魔」一角，更令Chilam升呢成為大馬雙料視帝。
2013年「Cool魔」一角，更令Chilam升呢成為大馬雙料視帝。（圖片來源：《衝上雲霄2》截圖）
即睇《天地男兒》1-65集劇情劇透

得獎感言被指「句句有骨」

當時Chilam曾在頒獎台上表示：「咁係咪代表TVB唔鍾意我呢？點解全民投票我先至攞到嘅？其實親生仔固然之係可愛啦，但係有一種仔女都係好可愛，就係當你需要佢嘅時候，佢會及時出現，呢啲叫義氣仔女。」被網民指說話「句句有骨」，不夠大方得體，事後Chilam就解釋只是講笑。

張智霖 雖然獲得民選的「最受歡迎電視男角色」獎，但失落視帝，令Chilam在台上講出一番「義氣仔女論」，疑寸爆TVB只頒發視帝大獎給「親生仔」。
雖然獲得民選的「最受歡迎電視男角色」獎，但失落視帝，令Chilam在台上講出一番「義氣仔女論」，疑寸爆TVB只頒發視帝大獎給「親生仔」。（圖片來源：TVB影片截圖）
張智霖 視帝視后
2013年最終獲得視帝大獎的是黃子華，他憑著《my盛lady》擊敗《衝上雲霄2》中的大熱張智霖、吳鎮宇爆冷奪得視帝，是台慶首次出現劇未播完就有獲獎的情況，而當日黃子華更缺席頒獎禮，打破無綫向來「無到無獎攞」的常規。（圖片來源：TVB影片截圖）

有好的劇本不排除返TVB拍劇

近年Chilam主力在內地發展，除了參演中港合拍的劇集《家族榮耀》外，又參加過不少內地真人騷節目，包括《披荊斬棘的哥哥》、《大灣仔的夜》、《我們的滾燙人生》等，近日他接受《我們的滾燙人生》PD訪問，被問到會否重返TVB拍劇，他回答：「如果有好的劇本一定會回去啊，始終我在TVB也是有很多回憶，TVB是我的恩人。」他又透露很想開演唱會，只要待疫情過去，就會馬上開始籌備演唱會的舉行。

家族榮耀 起初張智霖都係半信伴疑。
早前Chilam參演中港合拍網劇《家族榮耀》，演出大受讚賞，令不少香港觀眾希望他能重返TVB拍劇。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
張智霖 近日在內地真人騷《我們的滾燙人生》中，Chilam接受訪問，被問到會否重返TVB拍劇時，他回答有好劇本一定會返。
近日在內地真人騷《我們的滾燙人生》中，Chilam接受訪問，被問到會否重返TVB拍劇時，他回答有好劇本一定會返。（圖片來源：芒果TV截圖）
張智霖 近年Chilam主力在內地發展，和太太袁詠儀都拍攝了真人騷節目。
近年Chilam主力在內地發展，和太太袁詠儀都拍攝了真人騷節目。（圖片來源：[email protected]張智霖）

曾與宣萱合作拍《天地男兒》 讚對方演技更成熟

近日Chilam有份主演的電影《G風暴》重新上映，他亦與宣萱一同現身宣傳活動，兩人繼1996年拍攝TVB劇《天地男兒》後再合作，Chilam笑指感覺上無太大分別，同時也大讚宣萱現在演技更加成熟，在現場拍攝時亦好認真，希望每一句對白、每一個鏡頭都做到最好。宣萱就指今次大家合作得非常開心，鏡頭後會聊天、開玩笑，氣氛非常好。

張智霖 Chilam與宣萱合作主演的電影《G風暴》近日重新上映。
Chilam與宣萱合作主演的電影《G風暴》近日重新上映。（圖片來源：《G風暴》劇照）
去到1996年《天地男兒》羅嘉良與張智霖亦有合作。
兩人1996年合作拍攝的TVB劇《天地男兒》，將由4月26日起在無綫翡翠台深夜時段重播。（圖片來源：TVBUSA）
張智霖 Chilam當年在《天地男兒》中飾演一名高級督察，是鄭少秋上司，與羅嘉良為同事，劇中和古天樂、陳松伶、張可頤、羅嘉良及宣萱大玩多角戀情。
Chilam當年在《天地男兒》中飾演一名高級督察，是鄭少秋上司，與羅嘉良為同事，劇中和古天樂、陳松伶、張可頤、羅嘉良及宣萱大玩多角戀情。（圖片來源：《天地男兒》劇照）
即睇《天地男兒》1-65集劇情劇透

續演《家族榮耀》 與楊茜堯再談情？

早前《家族榮耀》收視報捷，有見及此，據知總監製梁家樹已積極準備劇本，打算原班人馬開拍另一套家庭題材續作，而男主角之一的張智霖已口頭上答應，而另一對夫妻主角楊茜堯及羅子溢都表示非常期待，不過他寄語梁家樹寫劇本時將他與太太寫成戰友，唔想成日鬧交喎！

張智霖 家族榮耀 兩人劇中亦有連環激嘴。
由於《家族榮耀》收視成績理想，據知總監製梁家樹已經積極籌劇本原班底「再下一城」開拍另一套家族題材劇集。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
張智霖 家族榮耀 一幕走廊激吻戲，旋轉了多達8圈！
劇中張智霖與楊茜堯有一場激烈親熱戲，劇中兩人在飲醉酒的情況下，由門外旋轉8圈激吻到室內走廊，之後兩人更有多次半裸床戲，相信羅子溢應該睇到眼火爆！（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
張智霖 家族榮耀 仲有半裸床戲。
仲有半裸床戲。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）

常見問題

《天地男兒》張智霖飾演什麼角色？

張智霖於《天地男兒》中飾演一名督察，更與陳松伶、宣萱有感情線⋯⋯詳情請看

張智霖與宣萱多年後再有什麼合作？

張智霖與宣萱多年後在電影上再遇，而新作近日再上映⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：TVB影片截圖、芒果TV截圖

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