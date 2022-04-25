天地男兒｜張智霖曾失落視帝爆「義氣仔女論」 相隔9年不介意重返TVB拍劇

1996年劇集《天地男兒》4月26日起將在無綫深夜時段重播，主角之一的張智霖（Chilam）近年主力在內地發展，對上一次拍TVB劇已是在2013年的《衝上雲霄2》，當時他在《萬千星輝頒獎典禮》上失落視帝大獎，只獲得全民投票選出的「最受歡迎電視男角色」獎後，曾講出一番「義氣仔女論」，疑寸爆TVB只頒視帝給「親生仔」，但近日他接受訪問時，就表示如果有好的劇本一定會返去TVB拍劇，因為TVB始終也是他的恩人。
張智霖 曾因失視帝在台上問：係咪代表TVB唔鍾意我？
歌手出身的張智霖（Chilam）入行31年，曾參演過不少TVB劇，其中經典角色包括有《十月初五的月光》中的「初哥哥」，以及《衝上雲霄2》中的「Cool魔」，2013年「Cool魔」一角更令他升呢成為大馬雙料視帝，但在《萬千星輝頒獎典禮》上，他卻失落視帝大獎，只獲得全民投票選出的「最受歡迎電視男角色」獎。
得獎感言被指「句句有骨」
當時Chilam曾在頒獎台上表示：「咁係咪代表TVB唔鍾意我呢？點解全民投票我先至攞到嘅？其實親生仔固然之係可愛啦，但係有一種仔女都係好可愛，就係當你需要佢嘅時候，佢會及時出現，呢啲叫義氣仔女。」被網民指說話「句句有骨」，不夠大方得體，事後Chilam就解釋只是講笑。
有好的劇本不排除返TVB拍劇
近年Chilam主力在內地發展，除了參演中港合拍的劇集《家族榮耀》外，又參加過不少內地真人騷節目，包括《披荊斬棘的哥哥》、《大灣仔的夜》、《我們的滾燙人生》等，近日他接受《我們的滾燙人生》PD訪問，被問到會否重返TVB拍劇，他回答：「如果有好的劇本一定會回去啊，始終我在TVB也是有很多回憶，TVB是我的恩人。」他又透露很想開演唱會，只要待疫情過去，就會馬上開始籌備演唱會的舉行。
曾與宣萱合作拍《天地男兒》 讚對方演技更成熟
近日Chilam有份主演的電影《G風暴》重新上映，他亦與宣萱一同現身宣傳活動，兩人繼1996年拍攝TVB劇《天地男兒》後再合作，Chilam笑指感覺上無太大分別，同時也大讚宣萱現在演技更加成熟，在現場拍攝時亦好認真，希望每一句對白、每一個鏡頭都做到最好。宣萱就指今次大家合作得非常開心，鏡頭後會聊天、開玩笑，氣氛非常好。
續演《家族榮耀》 與楊茜堯再談情？
早前《家族榮耀》收視報捷，有見及此，據知總監製梁家樹已積極準備劇本，打算原班人馬開拍另一套家庭題材續作，而男主角之一的張智霖已口頭上答應，而另一對夫妻主角楊茜堯及羅子溢都表示非常期待，不過他寄語梁家樹寫劇本時將他與太太寫成戰友，唔想成日鬧交喎！
常見問題
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