天地男兒｜張智霖曾失落視帝爆「義氣仔女論」 相隔9年不介意重返TVB拍劇

1996年劇集《天地男兒》4月26日起將在無綫深夜時段重播，主角之一的張智霖（Chilam）近年主力在內地發展，對上一次拍TVB劇已是在2013年的《衝上雲霄2》，當時他在《萬千星輝頒獎典禮》上失落視帝大獎，只獲得全民投票選出的「最受歡迎電視男角色」獎後，曾講出一番「義氣仔女論」，疑寸爆TVB只頒視帝給「親生仔」，但近日他接受訪問時，就表示如果有好的劇本一定會返去TVB拍劇，因為TVB始終也是他的恩人。