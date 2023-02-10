保險女經紀曾寶兒曾月入90萬 被轟靠身材搵食係恥辱 曾飾郭子豪女友
女經紀月入90萬被轟靠身材搵食 大鬧：行業內的恥辱！
近日網上瘋傳一張美女的泳衣照，相中美女造型性感，下半身T-Back泳衣，大騷蜜桃臀。不過照片曾被一名保險同工打格Post上網，並寫道：「what a shame has someone like this in our industry.」（為有這種人在同一個行業而感到羞恥），怒轟呢位美女收入咁高皆因靠「露」去搵食，仲話要向保監局投訴，保住行業聲譽。但亦有網民留言力撐女經紀：「幾十歲人公開鬧個 AIA 女仔 Agent 游水著泳衣。游水著泳衣有乜嘢問題？淺水灣沙灘啲女仔都係咁有乜問題？我永遠支持妳呀！」
單月收入達90萬
據悉該泳衣美女為曾寶兒（Boyi），今年26歲已有約15至20人的保險團隊，最高峰單月個人收入更逾90萬元。入行做保險前亦開設過個人瘦身美容網店，亦會用自己做「生招牌」，宣傳店內業務。
被質疑靠「床單」
對於在網上捱轟，曾寶兒都指出在行業內單靠「靚女」是無用，甚至有客人曾因曾寶兒太年輕，選擇不信任她。曾寶兒怒斥haters看不見她的付出，只會因為她外表及身材勝人，而覺得她沒有實力，靠「床單」去賺錢。
性感照只放個人IG
自從性感泳照被貼出後，曾寶兒的個人IG在3日內多近2500位追蹤者，每日都有約20個DM，她直言偶會收到負面留言，當中同樣有人單純想了解保險及理財的產品。她強調平日工作的衣着好得體，性感照只是放個人IG。曾寶兒亦於上個月與奶仔方紹聰同郭子豪拍攝「食腦 BrainStorming」平台廣告短片，飾演郭子豪女友。
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