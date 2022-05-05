15歲姚焯菲「扮老」眼鏡Look拍廣告 母親節表孝心上繳三分一酬勞
有「國民初戀」之稱、年僅15歲的姚焯菲（Chantel）日前為銀行的流動支付應用程式拍攝宣傳影片，不過今次唔做學生妹，反而戴上粗框眼鏡化身Miss Yiu，新造型一出網民Like爆大讚可愛！
姚焯菲廣告酬勞贈阿媽
在宣傳片中，Chantel首次破天荒「添齡」，換上白粉紅間橫條連身裙，化身成為「Miss Yiu」。對於首次以老師形象示人，Chantel表示相當有挑戰性：「這次的演出要以老師的造型示人，相當有挑戰性，平時大家記得我是After Class的成員，飾演乖乖的學生。今天我變身成為Miss Yiu，與大家說聲Good Morning Class。我模仿老師的語調及動作，與之前拍劇演出的體驗不一樣，至少要比真實年齡大多了10多年，所以心裡面跟自己說要戒掉可愛，要釋放出專業有說服力的氣場。」母親節將至，姚焯菲亦非常有孝心，「決定將今次廣告酬勞三分二儲起、三分一用作買母親節禮物和準備母親節大餐。」
姚焯菲講阿妹
在拍攝廣告當日，原來TVB娛樂新聞台亦都有到現場採訪，姚焯菲接受訪問時就表示自己細個嘅時候，成日同妹妹喺屋企扮老師，佢又話自己有諗過做幼稚園老師，講到若果真係做老師，佢就話自己一定唔肯教數學！
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網民點睇姚焯菲新Look？
今次姚焯菲換上白粉紅間橫條連身裙，「添齡」化身成Miss Yiu，成熟打扮足足令佢老咗一倍！但網民依然有讚冇彈，唔單止大讚超可愛，更留言表示姚焯菲「咩造型都Carry得到」，封她為「百變小天后」可塑性高！不過亦有網民笑言戴上眼鏡之後又更似馬蹄露，稱年紀輕輕要扮老太可憐了！