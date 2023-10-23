林思廷 Tammy 被指係姜濤「認愛」對象 「姜糖」親身爆料指二人猶如熱戀情侶

台灣女演員林思廷 （Tammy ）被指係姜濤最新目標！姜濤入行五年來一直傳過不少緋聞，10月22日姜濤突然在社交平台發文Po相「認愛」，但所謂「女友」的真身為一名可愛小朋友。不過姜濤今次被指「狼來了」試水溫，有報道指姜濤今次的確拍拖，對方更是曾經與姜濤傳過緋聞的台灣女神林思延（Tammy），在Tammy的IG上更有明顯線索！