林思廷 Tammy 被指係姜濤「認愛」對象 「姜糖」親身爆料指二人猶如熱戀情侶
傳暗撻台灣女神林思延 姜濤「認愛」試水溫
有指一直堅稱「A0」的姜濤，早前疑似與28歲台灣女神林思延（Tammy）撻著，二人曾在3年前合作電視劇《超感應學園》及MV《愛情簽證申請》時一度傳出緋聞。不過當時姜濤就否認戀情，指並不太了解對方，自己因不相信一見鐘情。據知經過三年的曖昧期，二人關係在今年年初大躍進，女方更參與姜濤「第13胎」新歌MV拍攝現場。
「姜糖」大爆MV現場二人互動親密
當時有份參與新歌MV拍攝的「姜濤」向傳媒爆料，指因為拍攝現場需要沒收手機，而且有份參與的「姜糖」都要簽保密協議，所以姜濤和Tammy無論在場內外都表現親暱，猶如熱戀中的情侶，加上二人在MV內有不少親吻場面，搞到不少「姜糖」都因此而「脫粉」。有「姜糖」更大爆原本香港拍攝團隊原定19號前回香港，但姜濤就留多一晚，仲夜一夜先返酒店，大家都猜測姜濤應該係去蜜會女友。
二人借眼鏡傳情 林思延 IG 十月初發文曬恩愛
有眼尖的網民更發現姜濤在早前回港時所戴的眼鏡與Tammy上傳到IG的眼睛相似，疑似用「眼鏡傳情」。Tammy早前更大方發文疑似曬恩愛，直指今個秋天都是「與喜歡的人」一起工作：
「2023過了一半，秋天的浪漫是與喜歡的人一起工作，享受破曉的陽光，再努力的流汗。下次見面也許又過了一個季節，感謝生命的際遇讓我們在時光的沙漏裏都長成了很棒的大人。」
半年飛三次台灣 女方訪港撐姜濤
姜濤今年密密飛台灣，分別在4、9和10月飛往台灣工作，有消息指姜濤其實借工作為名，其實就蜜會女友為實，二人在4月時更一度同遊台北夜市狂歡。Tammy在早前姜濤舉行個人演唱會期間曾到港，有「薑糖」更在姜濤演唱會尾場看到Tammy到場支持，雖然二人相隔兩地，但依然抽時間與對方見面，認真Sweet過糖癡豆。
姜濤IG用8字回應
姜濤亦在IG出Story回應這一事，他寫道：「無聊…沒有戀愛 謝謝」。
新生代演員林思廷 去年入圍金鐘獎
現年28歲的林思廷為台灣新生代演員，在2015年開始出演過不少台灣廣告和MV，直到2021年開始正式投入演藝圈，分別參演過電視劇《超感應學園》和電影《龍魂》等。在去年更憑《超感應學園》「李培安」一角成功獲得第57屆金像獎「戲劇節目最具潛力新人獎」提名，前途無可限量。
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