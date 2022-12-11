姜濤 16

姜濤16歲做老麥兼職相曝光　邊諗到依家成為新一代「吸金王」

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人氣男團MIRROR成員姜濤在早前播出的ViuTV劇集《季前賽》中飾演的角色高家孝，劇中高家孝在麥當勞打工，原來現賽姜濤也曾在麥當勞打工。今天（11日）姜濤在IG分享了一張七年前的照片。

姜濤 16 姜濤依家成為M記代言人。
姜濤依家成為M記代言人。（圖片來源：[email protected] keung_show）

姜濤16歲做M記

姜濤分享的照片中他在麥當勞打工，姜濤笑言：「我是真的，有在麥當勞做過的。」拍攝在張照片是在2015年8月5號，姜濤幽默的Tag了《季前賽》導演寫道：「導演我七年前就為這部戲做準備了」，姜濤憶起那時候是在麥當勞返通宵更，拍攝這張照片是藍球隊隊友探姜濤班。而當初姜濤在麥當勞打工，到現在榮升麥當勞代言人，身價已提升不知多少倍。

姜濤 16 7年前。
7年前。（圖片來源：[email protected] keung_show）
姜濤 16 迷你兵團咁。
迷你兵團咁。（圖片來源：[email protected] keung_show）
姜濤 16 好青春。
好青春。（圖片來源：[email protected] keung_show）

16歲姜濤一臉稚氣　粉絲：「好可愛」

那時候的姜濤戴了眼鏡，那時只有16歲的他，一臉稚氣，長得像鄰家男孩，與現時相比確實變化很大，現在已經成為人氣王，擁有無數粉絲。不少粉絲留言大讚：「好可愛」、「好想瘋狂排隊」、「如果依家做一日店長就好」。

除了姜濤之外，在香港有不少隱世男神女神也曾在快餐店做兼職，然後他們都被網友拍照放上網，之後引來不少網友表示要到該食店潮聖。其中之一便是幾年前馬鞍山的KFC店鋪，有網友發現每天也會大排長龍，最後得知原因是因為這名女職員。

KFC女神店員搞到大排長龍？

「美食沙漠」馬鞍山真係唔係浪得虛名，大部分也是連鎖餐廳，令到市民呻極少選擇。早前網上流傳幾張據稱是KFC馬鞍山分店的相片，相片中可見餐廳門外大排長龍，正當大家都以為係「美食沙漠」惹的禍之時，便有網民話原來是一名女店員造成咁㗎！

姜濤 16 KFC
（圖片來源：網上圖片）
姜濤 16 KFC 網民所講就係呢位女店員啦！
網民所講就係呢位女店員啦！（圖片來源：網上圖片）

被稱「翻版何超蓮」

這名女職員網友看見照片後，大讚清純甜美，讓人應到有初戀的感自。多名網友事後紛紛站出來認是她的男朋友，更有人讚這名職員是「翻版何超蓮」，不過正壞評價兩極，至於這名職員是否在這任職，要讀者親自去餐廳才知道了。

姜濤 16 KFC 雖然影得唔太清楚，但睇落都係個靚女嚟！
雖然影得唔太清楚，但睇落都係個靚女嚟！（圖片來源：網上圖片）

又係爭住認做女朋友：

姜濤 16 KFC
（圖片來源：網上圖片）
姜濤 16 KFC
（圖片來源：網上圖片）
姜濤 16 KFC
（圖片來源：網上圖片）

有網民就唔多同意：

姜濤 16 KFC
（圖片來源：網上圖片）
姜濤 16 KFC
（圖片來源：網上圖片）
姜濤 16 KFC
（圖片來源：網上圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_show

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