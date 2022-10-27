季前賽 | 李敏飾演呂爵安家姐超有霸氣 好戲之人被稱為「ViuTV眼淚女王」

ViuTV新劇《季前賽》今個星期正式播出，除了一眾主角之外，不少劇中好戲之人亦開始受到網民的矚目。其中劇中飾演呂爵安姐姐的李敏，一登場就被網民大讚將女強人一角演得入型入格。畢業於香港浸會大學視覺藝術系的李敏，在入行後已經先先後後演出過《哪一天我們會飛》、《二月廿九》和《野人老師》等大熱作品，被網民稱她為「眼淚女王」。