季前賽 | 李敏飾演呂爵安家姐超有霸氣 好戲之人被稱為「ViuTV眼淚女王」
《季前賽》李敏飾演女強人入型入格
ViuTV新劇《季前賽》中，李敏飾演呂爵安姐姐關家姐，因為媽媽在兩姐弟年少時過身，所以身為長女的李敏便擔起照顧家庭的責任。李敏在劇中的性格比較硬朗，是名副其實的女強人，所以經常責罵吊兒郎當的弟弟。在《季前賽》第三集，李敏一出場就責罵弟弟搞出個公關災難大頭佛，句句對白加上表情都狠到入肉，但當李敏和劇中父親兩人進行真摯對話時，又露出溫柔的真性情，讓網民都大讚李敏角色拿捏得宜，將角色演得入型入格。
演出《野人老師》獲網民一致好評
除了《季前賽》之外，李敏在《野人老師》一劇中的演技亦一致獲得外界好評。李敏在《野人老師》飾演律師母親張靜，劇中在「學校法庭」辯護的一幕道出職場媽媽的苦心，令觀眾亦看得非常揪心。特別是李敏在辯護後回想過去種種的時候，爆喊的場面令當時觀眾們都不禁落淚，不少網民亦留言大讚：「個阿媽都幾好戲」、「演技大爆發」等。
浸大出身 好戲之人被稱為「ViuTV眼淚女王」
李敏畢業於香港浸會大學視覺藝術系，入行後先後接拍《DIY2K》等港台節目，在2015年更有份出演電影《哪一天我們會飛》。在2016年，李敏在ViuTV節目《對不起標籤你》亮相後，開始擔任《旅行吊靴鬼》系列和《前前線》等ViuTV綜藝節目的主持。2020年開始專心拍劇的她在《二月廿九》的演技令人刮眼相看，將哭戲演得自然又揪心的她，被網民為「ViuTV眼淚女王」。
拒絕整容 認為當紅不是唯一目標
雖然五官並不是主流美人相，但憑著優秀的演技依然獲得外界的青睞。李敏曾經在接受傳媒訪問時表示，身邊有朋友勸自己去整容，外表更加上鏡的話，演員路自然會更加平坦順暢，可是李敏一直拒絕整容，她認為整容後的自己並不是真正的自己，就算整容後能夠走紅亦不會長久，演員的本質和態度才是最重要。一向低調務實的李敏認為當紅並不是當演員的唯一目標，她表示自己會每次都會用熱誠和熱心去完成每一份工作。
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