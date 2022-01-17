季前賽｜《造星4》YoYo快過COLLAR拍劇 夥拍姜濤做女一有感情線？
文：東方新地｜圖：[email protected]截圖、[email protected]、YoYo IG、《男兒當入樽》圖片
YoYo準備同姜濤談情？
上星期《全民造星4》比賽誕生的女團COLLAR瞬間成為網絡上的熱話，不少網民都認為YoYo葛綽瑤未能入女團而大感可惜。不過ViuTV 似乎都聽到網民嘅意見將YoYo安排到重頭劇《季前》之中擔任籃球隊軍醫的角色。YoYo接受訪問時被問到會否與MIRROR成員有感情戲時，她就故作神秘，表示會先專注自己嘅角色，仲話現階段與MIRROR成員並不太熟，反而同肥仔最熟絡！
姜濤回應筲箕灣新居
去年《ViuTV2022節目巡禮》曾經公布過打算開拍籃球相關劇集，可惜事隔幾個月都未有聲氣，更曾經傳聞過有可能開空頭支票。不過今日（17/1）記者會就讓不少期待已久的粉絲心底更踏實！而首次擔正ViuTV劇集的MIRROR人氣王姜濤在記者會上透露自己的角色時謂：「快餐店嘅店員，打波都，幾叻嘅。本身打籃球就已經好開心，所以我今次都會當係一個玩嘅過程。」一向熱愛打籃球嘅佢不時都會被人見到喺銅鑼灣打波，亦因為咁，早前就被人發現他在筲箕灣秘密租屋自己住學獨立！接受訪問時他亦有回應，他表示租的筲箕灣的單位其實不是自住用，主要用作擺放個人物品。
193先係真正嘅櫻木花道
早前曾經有傳過《季前賽》與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》有幾分相似，不過照記者會上嘅內容嚟睇，似乎出入都非常之大，惟獨193個角色的確與漫畫中嘅主角櫻木花道嘅角色有相似之處。他在記者會上透露：「打大前鋒負責搶籃板，劇入面姦淫虜掠已經做盡，遲啲可能要剃頭！」而櫻木花道在漫畫中就係打大前鋒，又係專責搶籃板，又係不良少年，又係誇張髮型之後剃頭，有唔少花道嘅影子！而ERROR嘅另一位成員肥仔就被指身型唔似籃球員，不過佢都自嘲係「肥螳螂」，似乎有啲睇頭啵！
193真係籃球健將
其實193郭嘉駿在英國班戈大學修讀心理學學士課程，在外國讀書多年，英文程度有保證。而193郭嘉駿就讀的中學其實屬九龍城區的Band 1中學，在中學時已是籃球健將，為學校籃球隊成員，更曾入選南華籃球少年隊，今次確實「知佢咩料啦」！
睇埋其它角色：
娟姐練美娟飾演劇中姜濤嘅快餐店經理。（圖片來源：[email protected]截圖）
重溫記者會情況
期待一班籃球新星！