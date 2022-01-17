季前賽｜《造星4》YoYo快過COLLAR拍劇 夥拍姜濤做女一有感情線？

由姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、Stanley邱士縉、193、肥仔等主演的ViuTV新劇《季前賽》，劇集以籃球為題材，是繼排球、游水之後ViuTV再度以運動作為題材的青春熱血劇集。有人氣王姜濤首次擔正，而且ViuTV亦加入新面孔，搵嚟《全民造星4》人氣高不過入唔到女團嘅YoYo加入演出，相信戲份都唔少添！