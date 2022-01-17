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季前賽｜《造星4》YoYo快過COLLAR拍劇 夥拍姜濤做女一有感情線？

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撰文：東方新地

由姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、Stanley邱士縉、193、肥仔等主演的ViuTV新劇《季前賽》，劇集以籃球為題材，是繼排球、游水之後ViuTV再度以運動作為題材的青春熱血劇集。有人氣王姜濤首次擔正，而且ViuTV亦加入新面孔，搵嚟《全民造星4》人氣高不過入唔到女團嘅YoYo加入演出，相信戲份都唔少添！

文：東方新地｜圖：[email protected]截圖、[email protected]、YoYo IG、《男兒當入樽》圖片

季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道
有MIRROR有ERROR，仲有P1X3L，今次ViuTV真係落重本！（圖片來源：[email protected]截圖）

YoYo準備同姜濤談情？

上星期《全民造星4》比賽誕生的女團COLLAR瞬間成為網絡上的熱話，不少網民都認為YoYo葛綽瑤未能入女團而大感可惜。不過ViuTV 似乎都聽到網民嘅意見將YoYo安排到重頭劇《季前》之中擔任籃球隊軍醫的角色。YoYo接受訪問時被問到會否與MIRROR成員有感情戲時，她就故作神秘，表示會先專注自己嘅角色，仲話現階段與MIRROR成員並不太熟，反而同肥仔最熟絡！

《全民造星4》參賽者、人氣好高嘅YoYo都有份參演！（圖片來源：IG@yoyo_kot）
YoYo今次演嘅係籃球隊嘅「軍醫」，最希望可以喺前輩身上學多啲嘢！（圖片來源：[email protected]_kot）
季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道
《全民造星4》參賽者、人氣好高嘅YoYo都有份參演。（圖片來源：[email protected]截圖）

姜濤回應筲箕灣新居

去年《ViuTV2022節目巡禮》曾經公布過打算開拍籃球相關劇集，可惜事隔幾個月都未有聲氣，更曾經傳聞過有可能開空頭支票。不過今日（17/1）記者會就讓不少期待已久的粉絲心底更踏實！而首次擔正ViuTV劇集的MIRROR人氣王姜濤在記者會上透露自己的角色時謂：「快餐店嘅店員，打波都，幾叻嘅。本身打籃球就已經好開心，所以我今次都會當係一個玩嘅過程。」一向熱愛打籃球嘅佢不時都會被人見到喺銅鑼灣打波，亦因為咁，早前就被人發現他在筲箕灣秘密租屋自己住學獨立！接受訪問時他亦有回應，他表示租的筲箕灣的單位其實不是自住用，主要用作擺放個人物品。

姜濤本身就有籃球底子，加上高顏值，飾演漫畫入面嘅天才型籃球員流川楓就最適合不過！（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
姜濤本身就有籃球底子，加上高顏值，非常適合做演籃球劇呀！（圖片來源：[email protected]截圖）
Ian嘅角色就另一隊籃球隊嘅主力成員。（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
Ian嘅角色就另一隊籃球隊嘅主力成員。雖然Ian 最叻係打排球，但原來佢都非常熱愛打籃球，佢話：「我打籃球先過排球，中學又入排球又入籃球，每日放學3至7練籃球，7至11練排球，但發覺攰，所以就專心發展排球。」（圖片來源：[email protected]截圖）

193先係真正嘅櫻木花道

早前曾經有傳過《季前賽》與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》有幾分相似，不過照記者會上嘅內容嚟睇，似乎出入都非常之大，惟獨193個角色的確與漫畫中嘅主角櫻木花道嘅角色有相似之處。他在記者會上透露：「打大前鋒負責搶籃板，劇入面姦淫虜掠已經做盡，遲啲可能要剃頭！」而櫻木花道在漫畫中就係打大前鋒，又係專責搶籃板，又係不良少年，又係誇張髮型之後剃頭，有唔少花道嘅影子！而ERROR嘅另一位成員肥仔就被指身型唔似籃球員，不過佢都自嘲係「肥螳螂」，似乎有啲睇頭啵！

3爺今次（可能）要剃頭，真係好大犧牲呀！（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
3爺今次（可能）要剃頭，真係好大犧牲呀！（圖片來源：[email protected]截圖）
本身櫻木花道就係籃球新人，而且有驚人嘅彈跳力而成為隊中搶籃板嘅主力成員。（圖片來源：《男兒當入樽》圖片）
本身櫻木花道就係籃球新人，而且有驚人嘅彈跳力而成為隊中搶籃板嘅主力成員。（圖片來源：《男兒當入樽》圖片）
櫻木花道在故事中段因為爭地區冠軍時認為自己犯錯而落敗，決定剃頭作為對自己的懲罰。（圖片來源：《男兒當入樽》圖片）
櫻木花道在故事中段因為爭地區冠軍時認為自己犯錯而落敗，決定剃頭作為對自己的懲罰。（圖片來源：《男兒當入樽》圖片）

193真係籃球健將

其實193郭嘉駿在英國班戈大學修讀心理學學士課程，在外國讀書多年，英文程度有保證。而193郭嘉駿就讀的中學其實屬九龍城區的Band 1中學，在中學時已是籃球健將，為學校籃球隊成員，更曾入選南華籃球少年隊，今次確實「知佢咩料啦」！

193郭嘉駿曾入選南華籃球少年隊。（圖片來源：193郭嘉駿 IG）
193郭嘉駿曾入選南華籃球少年隊。（圖片來源：deniskwok193）
真係有陣櫻木花道嘅味道！（圖片來源：IG@deniskwok193）
真係有陣櫻木花道嘅型！（圖片來源：[email protected]

睇埋其它角色：

季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道
大表哥Stanley話自己係「馬鞍山高比」。（圖片來源：[email protected]截圖）
Edan話打籃球有信心過游水好多。（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
Edan話打籃球有信心過游水好多。（圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道
Phoebus話自己係「男神」。（圖片來源：[email protected]截圖）
張繼聰先係教練呀！（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
張繼聰先係籃球教練呀！而曾經喺TVB拎過「飛躍進步男藝員」嘅張繼聰亦都係首次為ViuTV拍劇，佢話自己會冇包袱咁去做，當自己係新人喎！（圖片來源：[email protected]截圖）季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道

娟姐練美娟飾演劇中姜濤嘅快餐店經理。（圖片來源：[email protected]截圖）

今次《季前賽》陣容強大！（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
今次《季前賽》陣容強大！（圖片來源：[email protected]截圖）

重溫記者會情況

期待一班籃球新星！

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