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孫慧雪第二胎兒子出世！41歲誕巨B超興奮 發現腳底出現一字母？

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孫慧雪第二胎兒子｜本月剛踏入41歲的孫慧雪，雖然在陀第2胎BB期間，因為本身患有腺肌症和腺肌瘤，而負擔勁重，不但又暈又嘔及有出血症狀，更要每晚打安胎針保胎，但在辛苦懷胎十月後，BB終於平安出世，孫慧雪昨晚（7月26日）就在社交網開心分享：「細佬出來了！」

周星馳 大住肚嘅孫慧雪都有留言。
大肚孫慧雪肚圍曾去到45吋，體重亦去到165磅。（圖片來源：[email protected]

孫慧雪第二胎｜細仔身形超大面珠脹卜卜

孫慧雪日前曾透露卸貨在即，BB已去到8磅幾，她的肚圍亦去到45吋，體重去到165磅！到現在BB終於出世，孫慧雪在社交網開心曬相，只見B仔身形果然超巨大，面珠紅潤而且脹卜卜，孫慧雪仲舉起BB腳仔影相，網民即發現細佬腳底有個A字，十分可愛！

孫慧雪 BB終於出世啦！
BB終於出世啦！（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 係個身形超大嘅巨B！
係個身形超大嘅巨B！（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 面珠脹卜卜。
面珠脹卜卜。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 腳底有個A字！
腳底有個A字！（圖片來源：[email protected]

孫慧雪第二胎｜KC意外爆咗細佬個名？

孫慧雪一公開B仔靚相，即引來過萬網民派Like，一眾圈中好友亦紛紛留言恭賀孫慧雪，在《愛·回家之開心速遞》同孫慧雪多次合作的KC歐瑞偉，亦留言指：「恭喜，恭喜，終於見到羅蜜歐了！」孫慧雪老公名叫羅天彥，6歲大仔英文名叫Riley，唔知細仔係咪真係起名叫羅蜜歐，定係英文名會叫Romeo？

孫慧雪 網民仲大讚素顏孫慧雪一樣咁靚女。
網民仲大讚素顏孫慧雪一樣咁靚女。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪人氣一直高企，亦是《愛·回家之開心速遞》的長駐演員。
孫慧雪人氣一直高企，亦是《愛·回家之開心速遞》的長駐演員。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 有網民仲留意到孫慧雪大仔Riley係7月28日出世，與細佬只差兩日，同樣係獅子座！
有網民仲留意到孫慧雪大仔Riley係7月28日出世，與細佬只差兩日，同樣係獅子座！（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 雪雪話除咗佢同老公心情興奮，就連準哥哥Riley都一樣開心，仲準備好晒玩具送俾BB，認真乖仔。
雪雪話除咗佢同老公心情興奮，就連準哥哥Riley都一樣開心，仲準備好晒玩具送俾BB，認真乖仔。（圖片來源：[email protected]

孫慧雪再做高齡產婦 自爆懷2胎狀態不佳

今年初孫慧雪開心宣布懷上第二胎，更於社交平台分享了自己的懷孕紀錄，指自己已到了40歲的年紀，體能明顯沒有之前好，加上又要照顧大兒子Riley，即使推了不少工作仍相當忙碌，身體感到不少負擔。在懷第二胎的期間不斷有頭暈嘔吐的症狀，在頭三個月胎期都非常擔心，就連老公都明顯感覺到孫慧雪比懷上一胎更辛苦。

「煒大的靚媽」隊成員有張嘉兒左起）、陳煒、孫慧雪、李漫芬同埋關宛珊。
卸貨前幾日，孫慧雪仲同張嘉兒、陳煒、李漫芬及關宛珊一齊參加《思家大戰》的錄影！（圖片來源：TVB）
孫慧雪 孫慧雪在懷第二胎期間不斷有頭暈嘔吐的症狀。
孫慧雪在懷第二胎期間不斷有頭暈嘔吐的症狀。（圖片來源：[email protected]

孫慧雪第二胎｜患腺肌症、腺肌瘤 需打安胎針保胎

而本身患有腺肌症、腺肌瘤的孫慧雪其實早在懷孕12週時已出現了出血的情況，令她每晚都要到醫院打打安胎，整個人都昏昏沉沉，至今已打了40針。她憶述當時由於頻頻打針，令骨盤兩旁都出現瘀青並腫起，而護士亦表示可能身體已出現無法吸收的狀態，孫慧雪最後亦憑著意志力撐過了這三個月，希望透過今次的經歷鼓勵同樣患有腺肌症的患者可以生育，不禁令人感嘆母親真偉大。

孫慧雪 已成兩子之母的孫慧雪獲讚係凍齡媽媽。
已成兩子之母的孫慧雪獲讚係凍齡媽媽。（圖片來源：[email protected]

孫慧雪第二胎｜被誤會懷雙胞胎

早前孫慧雪與大兒子宣布懷第二胎時，有網友就留意到孫慧雪今胎孕肚特別大，因此猜測是否懷上雙胞胎，不過孫慧雪很快就澄清並非懷雙胞胎，可能是因生了第一胎後肚皮較鬆弛所以今次較快見肚，加上老公的個子較高大，可能是遺傳的關係，所以和第一胎一樣體積和骨架特別大。

孫慧雪 孫慧雪一再重申肚入面唔係雙胞胎！
孫慧雪一再重申肚入面唔係雙胞胎！（圖片來源：[email protected]

孫慧雪計劃懷第二胎 望與Riley一同成長

到了40歲才懷第二胎的孫慧雪指今次第二胎到來是一早與老公計劃好的，因為之前一直都計劃想要兩個寶寶，望他們一同成長。不過當時因Riley出生後怕無法同時應負兩個小孩，因此決定等Riley有一定歲數才計劃懷第二胎，不過孫慧雪表示今次懷第二胎也很需要勇氣，並直言：「基本上我都忘記了上一胎的辛苦，才有勇氣踏上再次懷孕之路，要當爸爸媽媽，真是要靠著很大的勇氣和愛喔！」有不少網民見狀都紛紛為她送上祝福，希望孫慧雪能夠順利誕下第二胎。

孫慧雪 原來孫慧雪與老公一早計劃好想生兩個小朋友。
原來孫慧雪與老公一早計劃好想生兩個小朋友。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 雖然已成人妻兼人母，但孫慧雪仍備受網民追捧成女神。
雖然已成人妻兼人母，但孫慧雪仍備受網民追捧成女神。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 早前仲影埋大肚唯美寫真！
早前仲影埋大肚唯美寫真！（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 佢話已經有晒心理準備，要踏上產後艱苦嘅修身同收緊肚皮之旅！
佢話已經有晒心理準備，要踏上產後艱苦嘅修身同收緊肚皮之旅！（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 網民都大讚佢大肚依然勁靚！
網民都大讚佢大肚依然勁靚！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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