孫慧雪第二胎兒子出世！41歲誕巨B超興奮 發現腳底出現一字母？

孫慧雪第二胎兒子｜本月剛踏入41歲的孫慧雪，雖然在陀第2胎BB期間，因為本身患有腺肌症和腺肌瘤，而負擔勁重，不但又暈又嘔及有出血症狀，更要每晚打安胎針保胎，但在辛苦懷胎十月後，BB終於平安出世，孫慧雪昨晚（7月26日）就在社交網開心分享：「細佬出來了！」