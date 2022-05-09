聲生不息｜ 安崎性感演唱《自作多情》搶鏡 25歲風塵味濃緋聞多
《聲生不息》安崎身高158cm攝位攔截炎明熹
十六組嘉賓中，最年輕的參賽歌手正是來自香港的炎明熹(17歲)，另外還有來自重慶的安崎(25歲)及浙江單依純(20歲)，安崎本名為陳雅馨，2歲開始學習舞蹈，出道4年做過女團團長；單依純則是「2020中國好聲音」冠軍。在節目主題MV中站在炎明熹旁邊的，是現年25歲重慶歌手安崎ANQI，4年前出道，身高158cm ；是女子音樂組合Hickey喜祺及THE9的成員兼隊長。
李克勤 VS 安崎成焦點《自作多情》被指風塵味濃
本集最激烈競演環節，集中在李克勤 VS 安崎, 而出名靚聲的克勤，則以演奏廳 Style 獻唱《傻女》，有「行走的 CD」之稱的他，全程演 出零瑕疵，在尾段更大晒震音絕技。安崎則以超貼身露腰短裙，唱出勁舞版《自作多情》， 比原唱者周慧敏多出一份誘人魅力，不過就有香港觀眾認為新編曲將1993年「玉女敏」的作品變得風塵味太濃，失去原有的反差。最後李克勤在觀眾評選下勝出：
表演後安崎自貼舞衣造型，躺於海邊瞓防波堤影相，依乎相當滿意造型：
安崎舞技了得 被睇好係下一個蔡依林
25歲嘅安崎，原名陳雅馨，重慶出世，2歲開始學舞，身材嬌小，但爆發力強，曾修讀廣西藝術學院民族民間舞專業，2018年隨女子組合Hickey（喜祺）正式出道。安崎同單依純一樣，雖然已經出咗道，但仍不斷參加音樂選秀比賽，兩人於愛奇藝《爆裂舞台》更係競爭對手，最終安崎擊敗單依純成為冠軍。
安崎亦因為2020年參選《青春有你2》，成為限定團體「THE9」嘅隊長。佢亦由於唔止一次cover台灣天后蔡依林嘅歌，從舞功同氣質方面，被外界睇好成為蔡依林接班人。舊年推出單曲《Missing You》，憑溫柔有力嘅歌聲證明自己動靜皆宜係一名全能歌手！
樹大招風 安崎多緋聞
安崎入行以來不利的負面新聞也甚多，有網民踢爆安崎在廣西藝術學院求學時，安崎曾與大學任教民族舞的老師有曖昧關係，消息指安崎我行我素，明知會拆散別人的家庭，仍然不肯抽身，更沒出來澄清，反而是該位老師挺身為她力證事件純熟傳言。另外在安崎去年組女團參加比賽時，被指與隊友與太太懷孕中的鄭愷去夜店，喜愛夜蒲的形象深入人心。
安崎擅長性感跳唱
除了158cm身高、擅長性感跳唱風格，安崎嘴邊的「美人痣」都係個人標記：
安崎水舞台踩高跟唱跳《抱一抱》
《聲生不息》安崎好歌獻給你：
安崎在節目中非常養眼