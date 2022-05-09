聲生不息｜ 安崎性感演唱《自作多情》搶鏡 25歲風塵味濃緋聞多

無綫音樂節目《聲生不息》總共有16個單位嘅歌手參加，當中內地歌手安崎在第三集唱出《自作多情》與李克勤《傻女》對戰，原來安崎有猛料家底背景，在節目主題曲MV中以身高158cm成功攝位搶炎明熹風頭，安崎女子音樂組合Hickey出道，2歲開始學舞蹈，更被睇好係下一個蔡依林⋯⋯