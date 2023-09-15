家族榮耀2｜蔚雨芯飛馬拉探陳靜班 晒同佘詩曼合照 原來2人甚有淵源
蔚雨芯同視后佘詩曼甚有淵源
日前蔚雨芯特意飛到馬來西亞探好姊妹陳靜班，在社交網上載了多張合照與靚相，並留言道：「探班，一早答應要來的。」而此行她最大的收穫，就是可以與視后佘詩曼集郵，原來二人甚有淵源，她們分別拍過兩代《十月初五的月光》，蔚雨芯興奮表示：「是心動呀！十月初五的月光，舊版君好x新版依文。」
《十月初五的月光》蔚雨芯被封「魔鬼胸」
有樣有身材、被封「魔鬼胸」的蔚雨芯（Rainky），在新版《十月初五的月光》中飾演性格敢愛敢恨的江依文，被指「為仔死為仔亡」，她直言現實中的自己和江依文不太相似，因自己性格較男仔頭，即使遷就男友也會有底線，屬於理智型女友。
蔚雨芯近年刻意減產 花7位數投資美容診所
近年刻意減產轉型做美容及健康食品生意的蔚雨芯，去年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本，並寄望今年可以開分店。蔚雨芯與另一股東樂宜更不時性感出擊，為診所做生招牌大造宣傳。
回顧蔚雨芯奮鬥史
29歲的蔚雨芯（Rainky）𡃁模出身、選過校花，2012年獲簽約做歌手正式入行，不過演藝事業平平，直到近年蔚雨芯全力進軍商界做女強人，除了投資自家美容品牌和醫學美容中心生意外，早前又宣布投資七位數進軍NFT市場，堪稱圈中小富婆！
蔚雨芯澄清忽然富貴與大馬富男友無關
蔚雨芯早年被傳撻著大馬富二代，被指獲對方打本搞美容生意，蔚雨芯為免再惹來外界誤會，曾以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關「蔚小姐與有關報導提及的男士已分開多年，蔚小姐與其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關連」。
家族榮耀2｜佘詩曼林峯圓夢六搭再演情侶
此次《家族榮耀之繼承者》也是佘詩曼、林峯繼《覆雨翻雲》、《歲月風雲》、《花花世界花家姐》《使徒行者》、《無限超越班》等多部經典影視綜藝作品之後的第六次合作，去年二人曾在節目中提及再度合作依舊想演情侶，沒想到這麼快就可以在《家族榮耀之繼承者》劇組成功圓夢，網友紛紛表示：這波經典港劇情懷被喚醒「爺青回」。
家族榮耀2｜嫩口小花有陳靜、陳瀅、王敏奕
除了佘詩曼和林峯外，《家族榮耀之繼承者》還有羅子溢（羅仲謙）、羅嘉良等創造了眾多TVB「童年回憶」的實力派演員加盟，以及劉江、許紹雄、余安安、張鳳妮、龔慈恩、黃浩然、吳岱融、劉浩龍等黃金配搭，還有年輕一輩陳靜、梁靖琪、陳瀅、王敏奕、梁諾妍等小花，強大卡司陣容一經曝光便引發網友廣泛關注。
家族榮耀2｜豪華主創陣容有導演蔡晶盛＋編劇黃國輝
同時《家族榮耀之繼承者》也是優酷「家族榮耀」IP系列的延續之作，為實現「家族」概念的繼承與創新，主創團隊沿用《家族榮耀》部分原班人馬，曾執導《尋秦記》、 《爭霸傳奇》、《大唐雙龍傳》、《家族榮耀》等多部經典港劇的蔡晶盛擔任導演，把握整體劇情節奏，以及參與過多部熱播港劇的黃國輝編劇把控劇集脈絡。
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