家族榮耀2｜蔚雨芯飛馬拉探陳靜班 晒同佘詩曼合照 原來2人甚有淵源

近年刻意減少幕前工作轉型做美容及健康食品生意的蔚雨芯，向來與陳靜好老友，最近陳靜就忙於馬來西亞拍攝TVB新劇《家族榮耀之繼承者》，離港多時，日前好姊妹蔚雨芯就特意飛到當地探班，及後在社交網晒出多張合照及靚相，當中更表示最大收獲就是與視后佘詩曼合照，原來2人非常有淵源！