小儀自爆曾同森美不和互數臭對方 冧指Edan呂爵安令自己回春
ViuTV節目《晚吹–有酒今晚吹》搵來小儀任嘉賓，同主持強尼、練美娟以及專業品酒師黃詩詩一起邊飲酒邊講爆料﹗
小儀爆同森美多衝突
下周一晚（18日）播出第101集，邀請到阮小儀擔任嘉賓，與主持品嘗來自本地酒廠的氈酒。幾杯下肚後的小儀分享指最多爭執的拍檔一定是森美，尤其是森美受情緒病困擾的時候，二人的衝突更為嚴重。
小儀為了森美要落地獄
小儀指：「嗰陣時做好多嘢都會令佢好嬲，無論係On Air定背後都會話你。嗰時我唔明發生咩事，有時仲會同幕後同事講壞話同吐苦水，但係依家終於明。」小儀開玩笑指如果自己會落地獄的話，原因一定是歸咎於森美：「譬如佢結婚同生小朋友，我係好早知。但係記者問我嘅時候，一定要幫佢講大話隱瞞。如果講大話會落地獄嘅話，我落地獄嘅原因一定係佢。」
小儀對Edan第一印象：個樣怪怪哋
隨後，小儀自爆成為MIRROR成員Edan（呂爵安）Fans的心路歷程。她坦言雖然《全民造星》時十分欣賞Edan的才華，但因當時覺得對方的樣子好奇怪，所以並沒有加倍留意。
Edan令小儀回春：後生嘅荷爾蒙出晒嚟﹗
直至《全民造星II》時，小儀才正式被Edan圈飯。小儀笑言：「嗰陣覺得Edan呢個人好全面，同埋個樣好番啲，開始順眼，就慢慢留意佢多咗。」小儀表示Edan的出現令她再次回春，陷入年輕時瘋狂追星的狀態：「Edan嘅出現令我feel到自己好唔同，所有後生嘅荷爾蒙出哂嚟，直頭係回春呀。」小儀又指雖然姜濤亦令她有回春的感覺，但未能如Edan般令她這麼雀躍瘋狂。