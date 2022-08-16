就是青春｜18位學員首現身 猛料參賽者曾恰過Edan 有人做過張敬軒Dancer
《就是青春》18位學員首見傳媒
香港開電視選秀節目《就是青春》挑選出18位學員，今日舉行記招見傳媒，向大家自我介紹，有人演出經驗豐富做過張敬軒Dancer，又有童星拍過8年戲，而「翻版胡鴻鈞」林躍翰自嘲成日俾人認錯，所以講自己個名三次希望大家記得。
炎明熹勁敵 Wincy洪韻騏
Wincy洪韻騏事前被封為「炎明熹勁敵」，19歲的她因參賽嘗試了第一次入錄音室，第一次做電台訪問。未比賽就已搶閘有個人作品，主唱《黑金風暴》的宣傳曲《透光》，歌曲在YouTube上架。
24歲溫曉晴自嘲「波子姐姐」
24歲溫曉晴因為五官加上面形圓渾自嘲「波子姐姐」，佢仲話依家換咗齊陰髮型，似日本恐怖漫畫大師伊藤潤二筆下的惡女「富江」。
19歲余逸暳港大讀藥劑
19歲余逸暳現時於香港大學修讀藥劑，佢話自己有個技能，一落台就可能爬低。
13歲童星趙啟嵐Matt8年拍戲經驗
13歲童星趙啟嵐Matt有8年拍戲經驗，演出經驗可以話係冠絕一眾參賽者，佢話自己成日演人哋個仔，希望參賽可以俾大家見到不一樣千的自己。Matt之前是TVB小演員，曾在《使徒行者3》飾演林峯兒子。
年紀最細參賽者司徒泆Haru
司徒泆Haru 11月先13歲，是年紀最小的參賽者，雖然年紀細不過都有台型，一見到鏡就識chok樣擺pose。
15歲Felicity劉睿曦舞台經驗豐富
直播期間突然斷線，Felicity介紹自己的部份被cut，不過睇返佢IG，原來7歲時就已經試鏡演《仙樂飄飄處處聞》舞台劇。
17歲Midori為參賽激減20磅
17歲Midori劉庭君入圍到依家減咗20榜，自嘲重量級身形。
23歲梁樂童自爆大食
23歲梁樂童Stephanie身形纖瘦，不過佢話自己好大食，可以一個人食晒成個大pizza。
27歲莫皓俊係咁笑
今年11月就27歲的莫皓俊現職freelance演員，佢話自己好鍾意笑，上台介紹自己時都係咁笑。
22歲余卓謙冇結他就不安
22歲余卓謙busking出身，個樣有啲型格，不過佢話自己冇結他喺手就不安。
27歲康志維自嘲「隱形人」
27歲康志維曾經玩過《全民造星II》，佢話唔太識表達自己，以往參加比賽被稱為「隱形人」，大會司儀就話佢似林家謙，大家點睇？
24歲簡文浩現職Freelance dancer未試過唱歌
24歲簡文浩打扮在眾多參賽者中算最搶眼，佢現職Freelance舞蹈員，曾做過拉闊音樂會dancer，不過佢就話自己參賽前係未試過唱歌。
22歲「翻版胡鴻鈞」講自己個名三次
22歲「翻版胡鴻鈞」林躍翰（John），自抽成日俾人認錯，所以台上講自己個名三次，佢都曾經參加過《全民造星III》。
20歲Alice曾琸庭棄澳洲升學參賽
20歲Alice曾琸庭本身去會澳洲讀物理治療，不過因為參賽而長學，在女學員中樣子算標青。
17歲陳心余Wuba口齒不清
17歲陳心余Wuba介紹自己時口齒不清，話自己個樣似電影角色，所以朋友叫佢Wuba。
18歲張鈊貽做過張敬軒演唱會Dancer
18歲張鈊貽跳咗13年舞，曾經做過張敬軒、Jace陳凱詠演唱會Dancer。
24歲阮偉倫港大社工畢業
24歲阮偉倫Kris香港大學社工畢業，佢話自己鍾意同人交流，希望可以用廣東歌同大家交流。
21歲林曉蕙港大讀醫 張敬軒IG repost過
21歲林曉蕙現於香港大學修讀醫科，曾是香港游泳運動員，試過敷住mask唱cover俾張敬軒repost過。
《就是青春》開電視首個選秀節目由余詠珊領軍
不但是香港開電視首個選秀節目，有傳節目組為參賽者花百萬打造宿舍，將會是一個選秀真人騷，一班參賽者需要在宿舍內進行訓練，以及集體生活。