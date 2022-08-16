就是青春｜18位學員首現身 猛料參賽者曾恰過Edan 有人做過張敬軒Dancer

香港開電視選秀節目《就是青春》今日舉行直播，18學員今日現身記招見傳媒，節目由前TVB高層余詠珊領軍，部份學員事前已被起底，包括：洪韻騏（Wincy）被視為炎明熹勁敵，參加過《全民造星3》的「翻版胡鴻鈞」林躍翰（John）均被視為大熱人馬。