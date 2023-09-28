鄧萃雯發長文否認為片酬拒拍《巾幗梟雄4》 親揭已等足四年！
巾幗梟雄4｜鄧萃雯：道不同不相為謀
鄧萃雯在社交網表示最近一直在思考一些問題：「無論一段關係，一件想達成的夢想，或是一份工作任務，若在開初它已經出現一些不好的徵兆或已感到有不舒服不妥當的地方，請相信自己的直覺，就不要再繼續了。這不是說誰對誰錯，就是告訴你不合適，道不同不相為謀，因為勉強無幸福。」
決定少與不尊重專業的人合作
接著鄧萃雯講到自己的經驗之談：「曾經在接拍某個戲之前，反對了故事內容一些三觀不正的想法，製作人為了想我接拍也就妥協不寫這情節，可我最終就落入一個非常不愉快的拍攝過程，這教訓畢生難忘，也一直用來警惕自己。自此之後，我不再以事業為優先，更懂得疼愛自己身、心、靈的健康，更加投入生活且熱愛生活；不再妥協於不公平對待，不委屈於不合理的工作條件，少與不尊重專業的人合作。」
疑提及李玟控訴《中國好聲音》事件 指感觸良多
但鄧萃雯又表示人心也可以是熱切單純的：「因為仍有人會為音樂為學員竭盡所能去爭取機會，但最終傷害到的可能是自己；看見這種事我實在感觸良多！自小在我的價值理念裡，工作勤奮認真就是希望可以用努力來獲取工作能力的認可，會更備受尊重，但現實世界很多時是會事與願違的，不過也不用太在意別人的想法，因為我內心已經足夠強大了。聆聽自己的內心，也忠於演戲的初心，做好真實世界『自己』這個角色，比做好戲裡任何一個角色來得珍貴，一起共勉吧！」
親揭已為《巾幗梟雄4》等足四年
到長文結尾，鄧萃雯才開始澄清有關她為片酬拒拍《巾幗梟雄4》的報道：「已等候四年，給出了三次檔期，我比觀眾的失望更大。四奶奶、九姑娘這些大女主人格魅力，也成就了我堅毅不屈的精神，希望這些美好角色，也能感染你們活出豐盛的人生，認真應用來對待自己，才更有價值和回報。如果接工作只看錢份上，應該已家財萬貫可以退休了。娛樂新聞只為博眼球，聰明的觀眾不用盡信。決定不拍《巾幗》時，還未知道《孤注一擲》即將上映，作得就作。」
解釋「不尊重專業的人」與劇組無關
網民都紛紛對鄧萃雯的決定表示支持，又指《巾幗》系列不應該繼續拍下去：「絕對不妥協膠劇本」、「經典可一不可再」、「不拍也罷，最後都可能係第3輯咁爛」、「第三輯編審已經唔同咗，班底製作完全改變，何解不改名引起咁多事端」、「咁經典嘅劇，如果唔齊人或者劇本未夠吸引，都係暫時擱置好啲」等。
鄧萃雯又親自落場解答網民的疑問，有網民問她為何一定要追求「三觀要正」？她就回答：「因為影視劇有着強大潛移默化人思想的能力，我不想製造垃圾給觀眾，是我個人的選擇，世界已經夠多醜惡，人心也常見陰險，不想再去推廣把這些惡事美化。」對於有網民指「不尊重人的劇組再合作下去對自己來說是一種內耗」，她亦急忙解釋：「不要理解錯了，跟劇組無關，監製和編劇都好想係我演。」
鄧萃雯年初與監製編劇聚會 劇集一度「胎死腹中」
鄧萃雯於年初曾經於社交平台分享了自己與黎耀祥及《巾幗梟雄》監製李添勝、編劇張華標一起在飲茶，其中TVB金牌監製李添勝已退休多年更久未露面，這個黃金組合難得露面及聚首一堂，加上鄧萃雯一句「等下次的天作之合」，令不少網民也懷疑是否續集有望。
兩位主角都表明想再拍《巾幗》系列，但鄧萃雯曾指當中有不少因素一度影響開拍：「其實我跟黎耀祥的心也很愛這個戲，我們也很希望如果有很好的劇本再體現第四部的話，我們也會考慮的，我真的是這樣想的，其實我檔期都留出來了，但是最後還是有些問題卡在中間，所以我們就不能隨便說嘛這個事情。」原來早在2年前年底有消息傳出《巾幗梟雄》將會開拍第4輯，可惜傳資方突然撒資加上疫情影響開拍日期，令《巾幗梟雄4》開拍無望。
被指因片酬低拒拍《巾幗梟雄4》
早前有報道指《巾幗4》的女主角將由視后胡定欣擔正，至於「四奶奶」鄧萃雯就有傳因演出電影《孤注一擲》而在內地人氣急升，片約片酬亦較多，未能與TVB達成共識，最終未能合作拍攝，而男主角得返「柴九」黎耀祥，最終柴九同四奶奶無法再續前緣！
鄧萃雯內地人氣升呢 片約片酬比拍劇吸引
鄧萃雯曾兩度奪得TVB視后寶座，於2009年及2010年憑《巾幗梟雄》系列連續兩年奪得萬千星輝頒獎典禮「最佳女主角」，成為史上第一位「冧莊視后」。另外，鄧萃雯近年在內地發展，包括參演電影《孤注一擲》，飾演王大陸母親，該電影在內地票房達38億成績非常好！鄧萃雯的演技更獲觀眾認同，片約大增。有網民估計電影片酬吸引，比電視劇劇酬高，加上多年前她與無綫因獎項而結怨鬧翻，種種原因導致唔拍《巾幗4》。
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