鄧萃雯發長文否認為片酬拒拍《巾幗梟雄4》 親揭已等足四年！

TVB落實開拍《巾幗梟雄4》（暫名《巾幗梟雄之懸崖》），但早前有報道指將由胡定欣取代鄧萃雯做女主角，原因有傳是鄧萃雯嫌棄TVB片酬出手太低，昨晚（27日）鄧萃雯就在深夜發長文，親解拒拍《巾幗4》的真正原因，並直言已等足4年，但最終仍未能成事，令她比觀眾更失望！