弊傢伙！有嘢唔見咗｜視帝陳展鵬首挑大樑！挑戰AI喚醒集體回憶

視帝陳展鵬驚喜宣布新動向！今次他並非拍劇，而是首度獨挑大樑擔任綜藝節目主持，在全新記憶問答遊戲《弊傢伙！有嘢唔見咗！》中，帶領藝人與AI進行一場記憶大對決。節目以「AI 可以抹走畫面，但絕對唔可以抹走我哋嘅記憶！」為口號，誓要挑戰人類大腦極限，喚醒全港觀眾的集體回憶。