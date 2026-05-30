弊傢伙！有嘢唔見咗｜視帝陳展鵬首挑大樑！挑戰AI喚醒集體回憶
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視帝陳展鵬驚喜宣布新動向！今次他並非拍劇，而是首度獨挑大樑擔任綜藝節目主持，在全新記憶問答遊戲《弊傢伙！有嘢唔見咗！》中，帶領藝人與AI進行一場記憶大對決。節目以「AI 可以抹走畫面，但絕對唔可以抹走我哋嘅記憶！」為口號，誓要挑戰人類大腦極限，喚醒全港觀眾的集體回憶。
視帝陳展鵬獨挑大樑 迎戰最強AI
《弊傢伙！有嘢唔見咗！》作為一個創新的記憶問答遊戲，核心玩法是透過先進的AI技術，將港人熟悉的經典畫面、歷史地標及日常生活場景的某些部分「抹走」。參賽的兩隊藝人，必須在限時內單憑自己的記憶力，與AI進行對決，準確猜出「被抹走」的究竟是甚麼。這不僅考驗參賽者的記憶，更是對抗冰冷科技的人腦保衛戰，而首次擔綱綜藝主持的陳展鵬將如何駕馭全場，成為節目一大看點。
挑戰人類大腦極限 範疇橫跨影視生活常識
節目的問題範疇極廣，橫跨電視、音樂、電影、生活常識、世界知識、地理及歷史等多個不同領域，務求全方位刺激觀眾的大腦皮層，喚醒深藏的「集體記憶」。參賽藝人隊伍需要通力合作，在限時的壓力下，與無情的AI鬥智鬥勇，爭奪巨額獎金。這場結合娛樂性、知識性及科技感的人機大戰，勢必引發全城關注。
網民期待視帝新搞作：「終於唔係淨係拍劇！」
陳展鵬首次主持綜藝的消息一出，立即引起網民熱烈討論。粉絲們紛紛表示期待：「煎Pang終於有新嘗試，期待佢嘅主持功力！」「終於唔係淨係拍劇，想睇佢輕鬆搞笑嘅一面！」不少網民亦對節目概念大感興趣：「個concept好吸引！人腦對AI，有睇頭！」「用AI抹走集體回憶，呢個玩法好新鮮，一定好多回憶返晒嚟！」「希望啲題目夠經典，考起班藝人！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期