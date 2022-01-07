張天賦訪問露玄機鍾意Ash類型 陳志雲訪問被翻hit有錢仔家道中落
文：東方新地｜圖：《Stephen．傾》截圖
張天賦拍過三次拖 初約僅一個星期
張天賦被陳志雲拍拖經歷時指拍過三次拖，佢指初戀在中一、二，是女方主動追求戀情維持一星期，第二段約中五時由加拿大返港時認識，拍了兩年拖，張天賦第三段戀情是2018年1月1日拍了三年半拖，因為感情轉淡最後和平分手﹗陳志雲問他為何入行後認有拖拍，公司沒有給與壓力？張天賦話：「遮唔到，冚唔到㗎，自己把口講好過人哋講﹗」陳志雲訪問時剛好分手一周年，張天賦直認恨拍拖﹗
張天賦公開理想型女友 網民：根本就係Ash﹗
陳志雲問張天賦擇偶條件時本來話無特別預設「set好條件，但通常到識嗰個可能完全唔同﹗」張天賦最後還是講出心目中理想型女友：「我心目中理想型要長頭髮，長頭髮女仔啲，我係一個大男人，想要一個小鳥依人﹗（一定唔可以肥，要瘦？）係嘅，同埋要發癲，即係高興開心嗰種﹗（你指豪爽？）係，因為我好需要溝通，唔鍾意猜測，唔好收收埋埋﹗」張天賦又指自己身高168.5cm，女友一定不能高過自己甚至平頭：「矮少少得唔得呀﹗我以前啲女朋友都係好細粒，喺香港唔難搵嘅﹗」並直認愛港女，及喜歡有一雙大眼睛女仔，以及不能戴眼鏡。
張天賦揀女當去茶記？
張天賦列出一堆擇偶條件，即被陳志雲取笑：「又話冇限條件？」張天賦即搞笑咁答：「好似你入茶餐廳食嘢話冇所謂，但一問你食唔食辣要唔要蔥，你都答到﹗（哦﹗原來當去茶餐廳？）咁呢間茶餐廳要食一段時間甚至一世喎，梗係要揀吓啦。」被陳志雲取笑揀女朋友當入茶餐廳﹗其後張天賦表示空白期一年，直認恨拍拖，陳志雲問會去邊度尋覓？張天賦笑話：「咩地方都有，可能朋友有party、飯局，我會叫佢哋預埋我，當交多個朋友，去唔係為搵個女朋友，呢啲只係識朋友其中一個方法﹗」
張天賦參加《造星》為證明畀家人睇
張天賦在訪問中透露參加《全民造星2》是因為想證明自己能力給家人睇，張天賦指父親經歷由富裕變到家道中落，又因他讀書成績差，父親決定帶他到加拿大讀書，媽咪卻反對，最後父母離婚，MC覺得自己是間接導致父母離婚相當自責，離婚後爹哋幾近崩潰，但當時張天賦卻未有多留家中陪父，兩年後父親發現患上癌症﹗張天賦再自責自己要負上一定責任﹗張天賦指父親患病後返港，而伯父及姑姐的子女學業成績都好好，令父親不敢面對親戚及朋友，不想受閒言閒語，所以張天賦想透過比賽去證明給家人睇自己係得嘅﹗
張天賦談喪父淚崩
張天賦話：「我做咗個衰仔廿幾年，唔想再做佢哋口中『唔得』嘅人，想有樣嘢畀爹哋可以喺親戚面前炫耀嘅嘢﹗去叻番次﹗」他指最初參加《造星》時沒有告知家人，直至進入廿強，但父親已在醫院插住喉，張天賦話：「當時爹哋好虛弱講唔到嘢，只可以寫字，佢寫『我好愛你媽咪，好愛你，proud of you』﹗」
陳志雲問張天賦當時的感覺係點？張天賦話：「感覺好似睇戲咁樣，好細個嘅嘢回帶出番嚟， 同爹哋嘈過交唔生性、爹哋電話唔聽，甚至講過一啲大話嘅畫面出番嚟﹗」張天賦最後《全民造星2》得到亞軍，可惜父親已離開，看不到他決賽。訪問中張天賦談及爹哋幾度流淚，他表示：「講咗唔喊㗎嘛﹗因為爹哋教我男兒流血不流淚，依家喊係好肉酸﹗」