張天賦訪問露玄機鍾意Ash類型 陳志雲訪問被翻hit有錢仔家道中落

張天賦（MC）打低Edan呂爵安奪叱咤新人金獎，人氣急升，即被爆與《全民造星4》人妻Ash（鍾卓穎）撻著，連日成為新聞人物的張天賦接受陳志雲《Stephen傾》訪問亦被翻hit，節目中的他甩拖一年透露積極搵另一半，開出條件更同緋聞女友Ash完全脗合﹗訪問中他首次詳細透露家庭背景，本身家境富裕的他家道中落，經歷父親人生低潮及患病離世，人生如坐過山車﹗