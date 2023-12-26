張學友紅館開騷被內地歌迷要求講普通話 3字回應獲網民大讚高EQ

「歌神」張學友於12月至1月於紅館舉行24場演唱會，除了吸引香港歌迷撲飛之外，亦有不少內地歌迷專誠到香港睇騷。過去有不少內地歌迷在香港演唱會「踩場」要求歌手講普通話而惹起話柄，包括10月時陳奕迅爆seed兼黑面即將回擊，今次亦不例外發生在張學友身上，不過歌神EQ極高，3個字就成功化解……