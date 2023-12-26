張學友紅館開騷被內地歌迷要求講普通話 3字回應獲網民大讚高EQ
張學友被要求講普通話3字回應
有網民影到張學友於紅館後台停車場戴住口罩與粉絲打招呼，期間收到大量聖誕禮物，又大方為在場粉絲停低簽名，突然有一名內地女粉絲大聲向歌神說：「晚上的演唱會能不能多說普通話？我從很遠的地方過來，聽不懂粵語。」 張學友聽到之後，沒有答應亦沒有拒絕，僅面帶微笑地用普通話回應：「學一下。」隨即引起現場粉絲的歡呼，而網民亦大讚歌神好有風度：「難道去國外看演唱會也要求外國人講普通話嗎？」、「聽不懂粵語就別來管人搶票」、「有氣度過陳奕迅」。
陳奕迅10月澳門開騷被命令講普通話
與此相反，陳奕迅於今年10月在澳門巡演時，被內地歌迷要求說普通話時立即做出反擊。當時Eason在Talk位開心問觀眾：「你哋係來自澳門？有幾多人來自澳門？」突然有一位觀眾以命令式口吻大叫：「講國語！」接著又有人叫：「講普通話」，令Eason瞬間黑面。
陳奕迅爆Seed鬧爆台下觀眾：你聽唔明咪算囉
轉數快的Eason先以古靈精怪的表情加泰文打招呼作回應，然後改以英語講「I love speaking whatever the way and language I want（我喜歡用我想要的方式和語言說話）」，全場即時歡呼。
之後Eason再用普通話回應觀眾：「你可以說『麻煩你說國語』就比較好聽一點了，但你是『講國語！』我不是不會講國語，我可以講國語，說得很流利也可以，你可以要求『多謝、請、麻煩你』。」
Eason 之後又指：「nonono，don’t get me wrong，有人如果話『Speak English！』我都是『Shut up！』其實你聽唔明咪算囉。」在一輪歡呼及掌聲後，他又指，「我唔知你哋鼓咩掌，如果 David Bowie 喺到唱，你會唔會叫佢講國語？講廣東話？奇怪！我都係塞返耳塞算。」 全程鬧足成分鐘！
拒絕講普通話上熱搜 內地網民反應意外
對於今次 Eason不肯被命令講國語一事，即時惹來內地網民熱議，亦以「陳奕迅澳門場被要求說國語」為題登上熱搜。不過今次內地網民反應非常意外，大部分網民都認為去澳門講廣東話冇大問題，反而要求在講廣東話的地區講普通話的歌迷先有問題：「在澳門開Show講粵語都是天經地義，請尊重每一個地方的Local Language」、「粵語區講粵語也不行了？」、「跑粵語地區看，然後還要人家講國語，無語」；亦有澳門網民留言指：「我哋澳門不嬲講粵語！聽唔明不要來」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！