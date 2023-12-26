張學友 演唱會

張學友紅館開騷被內地歌迷要求講普通話 3字回應獲網民大讚高EQ

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「歌神」張學友於12月至1月於紅館舉行24場演唱會，除了吸引香港歌迷撲飛之外，亦有不少內地歌迷專誠到香港睇騷。過去有不少內地歌迷在香港演唱會「踩場」要求歌手講普通話而惹起話柄，包括10月時陳奕迅爆seed兼黑面即將回擊，今次亦不例外發生在張學友身上，不過歌神EQ極高，3個字就成功化解……

張學友 演唱會 張學友於紅館舉行24場演唱會，非常忙碌。
張學友於紅館舉行24場演唱會，非常忙碌。（圖片來源：大會提供）

張學友被要求講普通話3字回應

有網民影到張學友於紅館後台停車場戴住口罩與粉絲打招呼，期間收到大量聖誕禮物，又大方為在場粉絲停低簽名，突然有一名內地女粉絲大聲向歌神說：「晚上的演唱會能不能多說普通話？我從很遠的地方過來，聽不懂粵語。」 張學友聽到之後，沒有答應亦沒有拒絕，僅面帶微笑地用普通話回應：「學一下。」隨即引起現場粉絲的歡呼，而網民亦大讚歌神好有風度：「難道去國外看演唱會也要求外國人講普通話嗎？」、「聽不懂粵語就別來管人搶票」、「有氣度過陳奕迅」。

張學友 演唱會 張學友於紅館後台停車場戴住口罩與粉絲打招呼。
張學友於紅館後台停車場戴住口罩與粉絲打招呼。（圖片來源：小紅書圖片）
張學友 演唱會 張學友聽到內地歌迷的要求都好錯愕。
張學友聽到內地歌迷的要求都好錯愕。（圖片來源：小紅書圖片）
張學友 演唱會 高EQ回應獲網民激讚。
高EQ回應獲網民激讚。（圖片來源：小紅書圖片）

陳奕迅10月澳門開騷被命令講普通話

與此相反，陳奕迅於今年10月在澳門巡演時，被內地歌迷要求說普通話時立即做出反擊。當時Eason在Talk位開心問觀眾：「你哋係來自澳門？有幾多人來自澳門？」突然有一位觀眾以命令式口吻大叫：「講國語！」接著又有人叫：「講普通話」，令Eason瞬間黑面。

張學友 演唱會 陳奕迅 可以睇得出一開始Eason都講得幾開心！
可以睇得出一開始Eason都講得幾開心！（圖片來源：大會提供）
張學友 演唱會 陳奕迅 現場亦有不同地區的內地歌迷到場支持Eason。
現場亦有不同地區的內地歌迷到場支持Eason。（圖片來源：大會提供）

陳奕迅爆Seed鬧爆台下觀眾：你聽唔明咪算囉

轉數快的Eason先以古靈精怪的表情加泰文打招呼作回應，然後改以英語講「I love speaking whatever the way and language I want（我喜歡用我想要的方式和語言說話）」，全場即時歡呼。

之後Eason再用普通話回應觀眾：「你可以說『麻煩你說國語』就比較好聽一點了，但你是『講國語！』我不是不會講國語，我可以講國語，說得很流利也可以，你可以要求『多謝、請、麻煩你』。」

Eason 之後又指：「nonono，don’t get me wrong，有人如果話『Speak English！』我都是『Shut up！』其實你聽唔明咪算囉。」在一輪歡呼及掌聲後，他又指，「我唔知你哋鼓咩掌，如果 David Bowie 喺到唱，你會唔會叫佢講國語？講廣東話？奇怪！我都係塞返耳塞算。」 全程鬧足成分鐘！

張學友 演唱會 陳奕迅 Eason多次被命令講普通話之後就開始爆Seed。
Eason多次被命令講普通話之後就開始爆Seed。（圖片來源：大會提供）
張學友 演唱會 陳奕迅 表情多多咁講泰文打招呼作回應。
表情多多咁講泰文打招呼作回應。（圖片來源：大會提供）
張學友 演唱會 陳奕迅 越講越生氣，不停扮台下觀眾命令嘅口吻。
越講越生氣，不停扮台下觀眾命令嘅口吻。（圖片來源：大會提供）
張學友 演唱會 陳奕迅 鬧足成分鐘之後決定帶返耳機，費事再聽台下觀眾講嘢。
鬧足成分鐘之後決定帶返耳機，費事再聽台下觀眾講嘢。（圖片來源：大會提供）

拒絕講普通話上熱搜 內地網民反應意外

對於今次 Eason不肯被命令講國語一事，即時惹來內地網民熱議，亦以「陳奕迅澳門場被要求說國語」為題登上熱搜。不過今次內地網民反應非常意外，大部分網民都認為去澳門講廣東話冇大問題，反而要求在講廣東話的地區講普通話的歌迷先有問題：「在澳門開Show講粵語都是天經地義，請尊重每一個地方的Local Language」、「粵語區講粵語也不行了？」、「跑粵語地區看，然後還要人家講國語，無語」；亦有澳門網民留言指：「我哋澳門不嬲講粵語！聽唔明不要來」

張學友 演唱會 陳奕迅
（圖片來源：網民留言截圖）
張學友 演唱會 陳奕迅
（圖片來源：網民留言截圖）
張學友 演唱會 陳奕迅
（圖片來源：網民留言截圖）
張學友 演唱會 陳奕迅
（圖片來源：網民留言截圖）

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圖片來源：大會提供、小紅書圖片

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