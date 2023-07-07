張敬軒美國巡唱40度高溫真空上陣 酒店自彈自唱引外國youtuber齊jam歌

張敬軒於上月（6月17日）香港完成一連十一場《Revisit張敬軒演唱會》後，一個星期後便馬不停蹄展開巡迴演唱會，率先飛到美國進行巡迴演唱會，軒仔及團隊被安排乘坐私人飛機前往拉斯維加斯，務求以最佳狀態演出。